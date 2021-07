„Nikde nás v životě takhle nenatáhli. Šestnáct tisíc za pár prťavejch ryb a stolní víno,“ vzpomíná Čech na Korčulu

reklama

Anketa Co je problémem romského etnika v ČR? Diskriminace a rasismus 2% Nechuť pracovat 15% Kriminální a asociální chování 82% Nedostatek šancí vyniknout, když chtějí uspět 1% hlasovalo: 6177 lidí

Důvodem toho, že se ozvali, však nebyla jen vzpomínka na průzračné moře. „Četli jsme o cenách ve Vodici. Že tam někdo říkal, jak je drahé jídlo a podobně,“ konstatoval mluvčí zmíněné party vodáků.

Hovořil o pondělním textu ParlamentníchListů.cz, kde jsme psali o tom, že ke konci června se britský pár, na Instagramu o sobě hovoří jako o mladých nomádech, vydal do chorvatské Vodice. Oblíbené letovisko s četnými sportovními, zábavními a společenskými možnostmi leží asi 11 kilometrů severozápadně od Šibeniku při Jadranské magistrále. Zmínění dva cestovatelé se sem vydali, aby prozkoumali prostředí a ceny. Klíčovou se pro ně stala otázka, zdali se do Vodice vydat, jestli to vůbec stojí za to. Při svém průzkumu hned několikrát zmínili vysoké ceny místních restaurací.

„A ještě bych chtěl říct vzhledem k tomu, co už bylo řečeno, že je to tu velmi drahé! Ačkoli je to typické spíše pro centrální Evropu, tak my jsme měli poměrně obyčejné jídlo, byly to kalamáry, měli jsme k tomu colu a fantu a platili jsme přes třicet eur (zhruba 800 korun). Je to jednoduše proto, kolik je tu turistů,“ uzavřel sumář jeden ze zmíněné dvojice.

Skupina nadšenců, s nimiž jsme hovořili, však podobné ceny bere velmi s rezervou.

Psali jsme: Cestovatelé natočili ceny jídel v chorvatském městečku Vodice. Při placení málem omdleli

„Je to nic vůči cenám alkoholu. Nějaké špagety, to si ve finále uděláte sami, to není problém, rybu taky seženete jedna radost, ale alkohol si s sebou moc lidí nebere. A když, je to jedna nebo dvě lahve, určitě ne basy a kartony, to jste odkázaní na místní restaurace.“

Anketa Jedete letos na zahraniční letní dovolenou? Ano, jedu / Už jsem letos byl(a) 32% Ne, zůstávám v ČR 68% hlasovalo: 5330 lidí

„Šli jsme normálně do restaurace. Už si nepamatuju, co jsme jedli, ale spíše to byly ryby, protože to ostatní jí člověk u nás, to si moc neužijete. Bylo to dobrý, akorát po tom byl hlad. Pro dospělé lidi je mrňavá ryba se zeleninou spíše předkrm. I tak si pamatuju, že to bylo dost drahé. No každopádně pak jsme si dali ještě pár karaf se stolním vínem. Proč? Protože je to to nejlevnější, ale navíc nám chutná. Nikdo nebyl pod parou, že by se motal, to ani náhodou,“ připomíná.

„Jasně si vybavím, že jsme tam seděli třeba dvě hodiny včetně jídla. Jestli měl někdo trochu potíže s alkoholem, tak účet nás vystřízlivěl okamžitě, chtěli přes 16 tisíc korun. Nejprve jsme si mysleli, že jde o chybu, že si spletli stůl. Pak ale přispěchal provozní, že si nic nespletli. Všechno to vyskočilo právě na těch vínech, nikdy nás nikde takhle nenatáhli. Hrabali jsme po kapsách i pak na lodi, kdo co má, bylo to strašně nepříjemné a doteď si to pamatuju,“ popsal.

A proč to vlastně všechno říkal?

„Vím, že to je naše chyba, ale může se to stát každýmu. Stolní víno bývá to nejlevnější, což se nevylučuje s mou radou, abyste se nejdřív podívali na cenu a potom toho dalších deset dnů nelitovali…,“ uzavřel.

ParlamentníListy.cz přinášejí materiál v rámci cyklu, v němž budeme upozorňovat na zážitky čtenářů právě s Chorvatskem jakožto dlouhodobě populárním místem pro letní dovolené.

Psali jsme: Cestovatelé natočili ceny jídel v chorvatském městečku Vodice. Při placení málem omdleli Pláže prázdné. Chytali lidi na ulici. Chorvatsko hodně jinak: Covid, ceny, služby Niedermayer (TOP 09): Místo divení měl premiér jasně říci, že to tak je správně Chorvatsko: Babiš je překvapen

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.