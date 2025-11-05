Toto hýbe sněmovnou, zatímco Fiala a spol. nadávají Okamurovi

05.11.2025 13:41 | Zprávy

Zástupci bývalé pětikoalice v čele s Petrem Fialou ovládli Poslaneckou sněmovnu projevy na téma „proč Tomio Okamura nesmí být zvolen předsedou“. Ale nová sněmovní většina si z toho moc nedělá. Poslanec SPD oslovený ParlamentnímiListy.cz tyto výstupy označil za „exhibice poražených politiků“. Poslankyně Motoristů popsala, co se děje na chodbách. A dle informací redakce během projevů „fialovců“ řada poslanců kouří venku.

Foto: Repro Facebook
Popisek: Předseda STAN Vít Rakušan přesvědčuje poslance, aby nevolili Tomia Okamuru předsedou Poslanecké sněmovny

Ve středu je na programu volba předsedy Poslanecké sněmovny, kam vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů navrhla šéfa SPD Tomia Okamuru. Volba je tajná, a ke zvolení je třeba získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud se to nepodaří v prvním kole, následuje druhé. Podle dosavadního vývoje není jisté, zda bude mít Okamura dostatečnou podporu i mezi poslanci koaličních stran.

Proti Okamurovi se sešikovali poslanci končící vlády, kteří se snaží v rozpravě přesvědčit své kolegy, aby Okamuru nevolili. Podle informací ze sněmovny se vládní poslanci snaží přesvědčit své kolegy i v zákulisí.

Anketa

Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?

98%
1%
1%
hlasovalo: 802 lidí

Lidovci vyzvali poslance ANO, SPD a Motoristů, aby se při hlasování řídili svým svědomím a nikoli pokyny stranických vedení. „Ve výkladní skříni demokracie uvidíme hulvátství, nesnášenlivost, neúctu k demokracii a lidem,“ přidal se ministra vnitra Vít Rakušan (STAN) s tím, že pokud poslanci Okamuru zvolí, udělají "ostudu parlamentu i celé zemi."

Jednání může trvat dlouho do noci, protože si poslanci schválili, že dnešní schůze může pokračovat i po 21. hodině. Do rozpravy je aktuálně stále přihlášeno více než dvacet řečníků z řad končící vlády. To naznačuje, že hlasování o předsedovi sněmovny může proběhnout až pozdě večer.

Spolu s předsedou budou poslanci rozhodovat také o složení místopředsednického kolegia. Podle návrhu nové koalice bude mít sněmovna čtyři místopředsedy, tedy o dva méně než v minulém období.

Dvě pozice by měla obsadit vládní většina – ANO a Motoristé, zbylé dvě pak připadnou opozici. O funkci místopředsedy se uchází Jiří Barták (Motoristé), Patrik Nacher (ANO), Jan Skopeček (ODS) a Olga Richterová (Piráti). Hnutí STAN zatím kandidáta nepostavilo – podle informací z hnutí navrhne Víta Rakušana až po jeho odchodu z postu ministra vnitra.

Ing. Mgr. Tomáš Doležal, Dis.

  • SPD
  • poslanec
Střídání vládních poslanců, kteří jeden za druhým u řečnického pultíku brojí proti volbě Tomia Okamury, okomentoval pro ParlamentníListy.cz poslanec SPD Tomáš Doležal.

„Před poloprázdnou sněmovnou se jako apoštolové na orloji střídají předáci poražené pětikoalice s tirádami proti Tomiu Okamurovi coby kandidátovi vznikající vládní koalice na pozici předsedy Poslanecké sněmovny. Je to jako přes kopírák, ty projevy jsou si podobné jako vejce vejci. Jako by je psal jeden pětikoaliční generální prokurátor a pánové Fiala, Rakušan, Jakob, Kupka, Výborný a další je předčítají v rolích okresních státních zástupců jakožto jednotlivé kapitoly obžaloby,“ srovnává Doležal dnešní dění ve sněmovně s totalitními procesy.

Nejčastěji zaznívají nářky, že Okamura je „fašista a rasista,“ ale Doležal upozorňuje, že nikdo neuvádí definice těchto pojmů, důkazy a příklady. „Dále se tvrdí, že je ‚Okamura trestně stíhaný‘, ale už chybí dodatek, že se tak děje na základě udání pětikoaličního politika Jiřího Pospíšila,“ komentuje dění Doležal.

Špatně je prý dokonce i to, že Tomio Okamura nominoval do vlády experty nebo že Okamura kritizoval Markétu Adamovou Pekarovou. „Ano, i toto je dle těchto samozvaných strážců demokracie zřejmě závažný zločin,“ diví se Doležal a podivuje se i nad výroky Víta Rakušana, že by prý „Okamura byl ostudou pro ČR v zahraničí.

„Ano, i toto si dovolil říct předseda hnutí STAN. Hnutí, které bylo léta financováno z peněz organizovaného zločinu a jehož pohlaváři dostávali šifrované telefony od mafiánů. A pak o tom lhali občanům, kteří je platí a kterým se mají zodpovídat,“ nechápe Doležal.

„A v závěru každého projevu nesmí chybět výzva ‚rozumným poslancům ANO a Motoristů‘, aby Tomia Okamuru nevolili. Má smysl reagovat, má smysl prodlužovat exhibice poražených politiků, kteří za dobu svého vládnutí prokázali mimořádnou neschopnost, poškodili českou ekonomiku a životní úroveň českých občanů, brutálně omezovali svobodu projevu a šířili ve společnosti nenávist? Nechme je být, odcházejí do minulosti,“ dodává Doležal, že dění ve sněmovně a exhibice poslanců končící vlády mu nestojí za další komentáře.

Jak ParlamentníListy.cz zjistily, celkem nepřekvapivě se během projevů poslanců padlé „pětikoalice“ poslanci nové „babišovské“ většiny hojně zdržují ve venkovních prostorách sněmovny vyhrazených pro kouření.

Předseda Motoristů Petr Macinka nechápe, jak špatnou paměť mají vládní činitelé. Například premiér Petr Fiala tvrdí, že by Okamura neměl být předsedou sněmovny, protože je zástupcem nejmenšího poslaneckého klubu. Přitom při volbě Markéty Pekarové Adamové bylo členů TOP 09 ještě méně.

„Petr Fiala si dnes vzal slovo jako první a kritizuje Tomia Okamuru, který podle něj nesmí být předsedou sněmovny. Stojí totiž v čele příliš ‚slabého‘ hnutí, jehož klub má v dolní komoře pouze 15 poslanců,“ glosuje Macinka dění ve sněmovně na facebooku.

„Připomeňme si, že to byl právě Petr Fiala, který do této funkce před čtyřmi lety protlačil Markétu Pekarovou Adamovou, která stála v čele strany s poslaneckým klubem čítajícím 14 členů. Pan profesor se dnes ráno probudil jako nejlepší logik a světový matematikus,“ píše ironicky Macinka.

Poslanec ANO Pavel Růžička si také všímá, že nová opozice začíná hned první den obstrukcemi, na které přitom poslední čtyři roky neustále žehrala. „Situace se otočila a nová opozice začala první den obstrukcemi. To je ten nový opoziční vítr,“ říká ironicky Růžička pro ParlamentníListy.cz.

Poslankyni Gabrielu Sedláčkovou (Motoristé) zase pobavila kampaň za volbu lidovce Jana Bartoška, která prý jako by vypadla z nějaké americké střední školy 90. let.

Gabriela​ Sedláčková

  • AUTO
  • poslankyně
„Když jsem byla mladá, moc ráda jsem sledovala teenage seriály z americké střední školy. Kdo by byl býval řekl, že až se ve čtyřiceti dostanu do sněmovny, zažiju to na vlastní kůži. Po chodbách chodí protivný sprostý holky. Jsou tu typické skupinky, jako v oněch seriálech. Nerdi. Šprti. Flákači. Lamači dívčích srdcí atd. V jídelně si člověk musí dávat bacha, ke komu sedá,“ komentuje Sedláčková složení nové sněmovny, kam se dostalo nečekané množství mladých lidí, zejména z řad končící vlády.

„A jak tam vždycky mají takové ty plakáty na chodbách před studentskými volbami, tak my je tady dneska máme taky,“ dodává pobaveně nad „cool“ plakáty s Janem Bartoškem.  

