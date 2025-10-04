„Nikdo nic neudělal.“ Nefunkční občanky u voleb: Praskl průšvih vlády

Jedním z naštvaných lidí byl i ostravský patriot Petr Šafarčík, jenž se zabývá softwarovými projekty a jejich zabezpečením. Míra pokrytectví osob zodpovědných za dnešní stav elektronických dokladů je podle jeho názoru do nebe volající.
A že již delší dobu upozorňoval na problémy a nabízel postup, jak je vyřešit. Ale že se nedočkal odpovídající reakce. Jednou ze slabin celého systému, dle něho, byla možnost prolomení QR kódů. Problémů je ve skutečnosti mnohem víc, ale Šafarčík je nechce zmiňovat, protože považuje za důležitější je vyřešit, než je ventilovat na veřejnosti.
„Dále mají eDoklady spoustu nedotažených business cases, které v mnoha ohledech vedou k porušování zákona o právu na digitální službu, případně i samotného zákona o občanských průkazech, více bohužel veřejně sdělit nemohu,“ poznamenal.
Ale o jedné věci prý mluvit může.
Dlouho jsem zvažoval, zda je vhodné uveřejnit informace, které zazní v tomto postu, nicméně míra pokrytectví zodpovědných osob a organizací,— Petr Safarcik (@psafarcik_) October 3, 2025
které stojí za aktuální podobou systému eDoklady mě donutila k tomu, abych se s vámi podělil alespoň o část informací, které se snažím z… https://t.co/QSnWTK9g8e
Michal Bláha je podnikatel, IT expert a zakladatel neziskové organizace Hlídač státu.
Jenže netrvalo dlouho a Šafarčík se Michalu Bláhovi omlouval. „Omlouvám se panu Michalu Bláhovi za své vyjádření, že mě ‚totálně ignoroval‘ ve věci nedostatků systému eDoklady. Není to přesné, je pravdou, že komunikaci jsme spolu vedli,“ přiznal.
Bláhovi to nedalo a v následné diskusi přidal ještě jedno poznámku. „A rozhodně jsem nic nekryl,“ zdůraznil.
autor: Miloš Polák