Lidé, kteří vsadili na digitalizaci státní správy a k volbám vyrazili pouze s digitálními doklady, během pátku nejednou zplakali nad výdělkem, systém eDoklady často nefungoval. Lidé zodpovědní za celý projekt údajně dobře věděli, že s eDoklady bude problém, ale prý nikdo nic nedělal.

„Nikdo nic neudělal.“ Nefunkční občanky u voleb: Praskl průšvih vlády
Foto: Screen: Twitter P. Novotný
Popisek: Přestřižená občanka. Foto vypustil starosta ODS Pavel Novotný.

Jedním z naštvaných lidí byl i ostravský patriot Petr Šafarčík, jenž se zabývá softwarovými projekty a jejich zabezpečením. Míra pokrytectví osob zodpovědných za dnešní stav elektronických dokladů je podle jeho názoru do nebe volající.

„Dlouho jsem zvažoval, zda je vhodné uveřejnit informace, které zazní v tomto postu, nicméně míra pokrytectví zodpovědných osob a organizací, které stojí za aktuální podobou systému eDoklady mě donutila k tomu, abych se s vámi podělil alespoň o část informací, které se snažím z pozice občana již téměř rok řešit (od 12/2024),“ napsal hned v úvodu s tím, že jeho samotného problém s eDoklady vůbec nepřekvapil.

A že již delší dobu upozorňoval na problémy a nabízel postup, jak je vyřešit. Ale že se nedočkal odpovídající reakce. Jednou ze slabin celého systému, dle něho, byla možnost prolomení QR kódů. Problémů je ve skutečnosti mnohem víc, ale Šafarčík je nechce zmiňovat, protože považuje za důležitější je vyřešit, než je ventilovat na veřejnosti.

„Dále mají eDoklady spoustu nedotažených business cases, které v mnoha ohledech vedou k porušování zákona o právu na digitální službu, případně i samotného zákona o občanských průkazech, více bohužel veřejně sdělit nemohu,“ poznamenal.

Ale o jedné věci prý mluvit může.

 

 

„Je mi líto, že občané za své peníze nedostali systém, který je použitelný, dobře navržený, bezpečný a spolehlivý. Je mi líto, že i když jsem udělal naprosté maximum, tak se nepodařilo zajistit to, aby lidé mohli u voleb zcela bez starostí použít eDoklady. A je mi líto, že i mistři digitalizace, v čele s Michalem Bláhou (kontaktoval jsem ho 2. 1. 2025) mi nepomohli tyto problémy efektivně vyřešit. A v neposlední řadě je mi líto, že některé zodpovědné osoby veřejně (do televize) nehovoří pravdu o skutečném stavu systému eDoklady,“ rozváděl dál myšlenky na sociální síti X.

Michal Bláha je podnikatel, IT expert a zakladatel neziskové organizace Hlídač státu.

Jenže netrvalo dlouho a Šafarčík se Michalu Bláhovi omlouval. „Omlouvám se panu Michalu Bláhovi za své vyjádření, že mě ‚totálně ignoroval‘ ve věci nedostatků systému eDoklady. Není to přesné, je pravdou, že komunikaci jsme spolu vedli,“ přiznal.

Bláhovi to nedalo a v následné diskusi přidal ještě jedno poznámku. „A rozhodně jsem nic nekryl,“ zdůraznil.

Michal Bláha promlouvá
 

Zdroje:

https://t.co/QSnWTK9g8e

https://twitter.com/psafarcik_/status/1974205732976271660?ref_src=twsrc%5Etfw

autor: Miloš Polák

