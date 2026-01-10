„O práci Ústavního soudu lze pochybovat.“ Blažek se zastal Macinky

Vláda Andreje Babiše (ANO) si v úterý řekne Poslanecké sněmovně o důvěru a koaliční většina ANO, SPD a Motoristů takřka jistě důvěru Babišově vládě vysloví. Vláda tak bude mít důvěru, ale stále nebude zcela kompletní. Prezident Petr Pavel totiž stále trvá na tom, že vzhledem k tomu, jak se Filip Turek v minulosti vyjadřoval, není možné ho jmenovat ministrem.
Premiér Andrej Babiš může celou situaci řešit podáním kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu ČR, ale Macinka ve vyjádření v Interview ČT24 připomněl, že většinu členů tohoto soudu jmenoval prezident Petr Pavel, a že soudci by teoreticky mohli prezidentovi stranit.
Exministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek v této souvislosti zdůraznil, že na debatě o práci Ústavního soudu ČR nevidí nic špatného.
„K práci soudů včetně soudu Ústavního má právo se vyjadřovat každý, včetně Petra Macinky. Fráze typu, že tím podrývá spravedlnost a podobně jsou nesmyslné – není rozdíl mezi právem na jakoukoli kritiku vlády či primátorů a kritikou soudů. Předmětem veřejné diskuse má, a dokonce musí být, činnost všech orgánů veřejné moci, soudy nevyjímaje. Tento princip je třeba hájit, i když třeba s posledními výroky pana Macinky nesouzním. Ale to je jiná věc,“ zdůraznil Blažek na sociální síti X.
Jedním dechem dodal, že pokud někdo chce zastavit diskuse o Ústavním soudu ČR, je to totéž, jako by chtěl utnout diskuse o všech vládách, protože debaty o práci ministrů také mohou podrýt jejich autoritu.
„Stejnou logikou bychom měli ‚zakázat‘ diskuse i o vládě – vždyť to podrývá důvěru v ni… V tomto smyslu, a o to mi jde, není rozdíl mezi jednotlivými mocemi… A byly to mnohokráte soudy, které judikovaly – podle mne až příliš široce – co vše musejí veřejní funkcionáři verbálně snést… Možná si neuvědomily, že se to týká i soudců…“ konstatoval Blažek.
Jestliže se může říkat o vládě, že je zkorumpovaná, a to ve svobodné společnosti o jakékoli vládě může říkat kdokoliv, pak lze veřejně pochybovat i o práci Ústavního soudu ČR.
