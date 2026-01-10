„O práci Ústavního soudu lze pochybovat.“ Blažek se zastal Macinky

10.01.2026 17:58 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Exministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek se zastal předsedy Motoristů Petra Macinky. Pokud jde o práci Ústavního soudu ČR, Blažek má jasno.

„O práci Ústavního soudu lze pochybovat.“ Blažek se zastal Macinky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Pavel Blažek diskutuje s demonstranty

Vláda Andreje Babiše (ANO) si v úterý řekne Poslanecké sněmovně o důvěru a koaliční většina ANO, SPD a Motoristů takřka jistě důvěru Babišově vládě vysloví. Vláda tak bude mít důvěru, ale stále nebude zcela kompletní. Prezident Petr Pavel totiž stále trvá na tom, že vzhledem k tomu, jak se Filip Turek v minulosti vyjadřoval, není možné ho jmenovat ministrem.

Premiér Andrej Babiš může celou situaci řešit podáním kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu ČR, ale Macinka ve vyjádření v Interview ČT24 připomněl, že většinu členů tohoto soudu jmenoval prezident Petr Pavel, a že soudci by teoreticky mohli prezidentovi stranit.

Ing. Andrej Babiš

  ANO 2011
  předseda vlády
Mgr. Petr Macinka

  AUTO
  Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  místopředseda vlády
Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

59%
1%
38%
2%
hlasovalo: 8604 lidí
Předseda Ústavního soudu Josef Baxa se vyjádřil, že Ústavní soud ČR vystupuje jako nezávislý.

Exministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek v této souvislosti zdůraznil, že na debatě o práci Ústavního soudu ČR nevidí nic špatného.

„K práci soudů včetně soudu Ústavního má právo se vyjadřovat každý, včetně Petra Macinky. Fráze typu, že tím podrývá spravedlnost a podobně jsou nesmyslné – není rozdíl mezi právem na jakoukoli kritiku vlády či primátorů a kritikou soudů. Předmětem veřejné diskuse má, a dokonce musí být, činnost všech orgánů veřejné moci, soudy nevyjímaje. Tento princip je třeba hájit, i když třeba s posledními výroky pana Macinky nesouzním. Ale to je jiná věc,“ zdůraznil Blažek na sociální síti X.

Jedním dechem dodal, že pokud někdo chce zastavit diskuse o Ústavním soudu ČR, je to totéž, jako by chtěl utnout diskuse o všech vládách, protože debaty o práci ministrů také mohou podrýt jejich autoritu.

Mgr. Filip Turek

  AUTO
  poslanec
„Stejnou logikou bychom měli ‚zakázat‘ diskuse i o vládě – vždyť to podrývá důvěru v ni… V tomto smyslu, a o to mi jde, není rozdíl mezi jednotlivými mocemi… A byly to mnohokráte soudy, které judikovaly – podle mne až příliš široce – co vše musejí veřejní funkcionáři verbálně snést… Možná si neuvědomily, že se to týká i soudců…“ konstatoval Blažek.

Jestliže se může říkat o vládě, že je zkorumpovaná, a to ve svobodné společnosti o jakékoli vládě může říkat kdokoliv, pak lze veřejně pochybovat i o práci Ústavního soudu ČR.

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/je-byl-a-bude-to-turek-rekl-macinka-k-nominaci-na-ministra-zivotniho-prostredi-369026

https://twitter.com/blazek_p/status/2009646950371455101?ref_src=twsrc%5Etfw

Článek obsahuje štítky

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

ČT vymáhá poplatky od neregistrovaných

Česká televize aktuálně rozesílá sdělení, kterým nutí občany, kteří stále nejsou registrováni jako její poplatníci, k přihlášení do evidence poplatníků ČT – tedy i ty občany, kteří nevlastní televizor, ale třeba jen mobilní telefon. ČT získává adresy neregistrovaných občanů porovnáváním seznamů odb...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

