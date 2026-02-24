„Myslela jsem, že válka na Ukrajině už skončila!“ Ptali jsme se mezi Čechy

„Hned na začátku války jsem říkal, že všichni tihle kecalové o demokracii, hajzlové, budou válčit do posledního Ukrajince. A to se děje. Stejně jako Napoleon při tažení do Ruska bojoval úplně do posledního Poláka. Jenže Ukrajincům dnes už docházejí i vojenští kuchaři,“ čílí se důchodce, jemuž všichni říkají Bob, žijící na Křivoklátsku ve Středočeském kraji. Poptali jsme se mezi našinci, jak po čtyřech letech vnímají válku na Ukrajině a různé akce tuzemských aktivistů s ní spojené. Takhle jsme dopadli.
Krev vlastenců
Podle Boba jsou bojující Ukrajinci vlastenci, jejichž elánu a nadšení zneužívají „vychcánkové“ z Evropské unie, aby oslabili Rusko, jinak by už dávno zavládl mír. „U nás v tomto ohledu probíhá strašná manipulace lidí. Je třeba naslouchat těm, co mají selský rozum a dobré informace, jako třeba Ondřej Hejma. Od těch blbečků z neziskovek se dozvíte akorát jejich lživou propagandu. Ti, co jim věří, jsou strašně naivní až hloupé ovce,“ dodává.
Například europoslanec za STAN Jan Farský je prý v tomto ohledu „skřet“, kterému není rovno. „Za Bidena ho vyškolili v Americe, co má říkat. Většinou se člověku objeví ve tváři charakter po šedesátce, když na vás příroda zapracuje. On už v ní má tu vychcanost a proradnost teď, před padesátkou,“ doplňuje.
Proč trvá válka na Ukrajině tak dlouho? „Protože je Rusko daleko míň schopné než jsme si mysleli,“ říká Přemek z Třeboně v Jihočeském kraji s tím, že tahle věta jako odpověď úplně stačí.
Co se týče přístupu Čechů k tématu, funguje prý velká hloupost v krajních táborech na obou stranách. „Lidé, co jsou proukrajinští, mnohdy nemají soudnost v tom, co má smysl ukazovat a říkat, a stejně ti, co nechtějí o Ukrajině slyšet, nedokážou domyslet, co to celé znamená, a že nás to ohrožuje také.“
Makety dronů
Jsou tomu čtyři roky, co začala rozsáhlá ruská invaze na Ukrajinu. Vladimir Putin ji označil za „zvláštní vojenskou operaci“, celým světem ale znělo slovo válka. Ta nicméně začala již anexí Krymu a následnými boji na Donbase v únoru 2014. Na konto zmíněného výročí se v českých městech objevily makety dronů Šáhid, které na Ukrajině ruská armáda používá. V některých městech však byly záhy zničeny. V Táboře dětmi, v Ústí nad Labem opilcem.
Jako žena vnímá mnohem citlivěji utrpení prostých lidí. „V baráku máme maminku Ukrajinku s malých chlapečkem. Je roztomilý, jen trochu uplakánek, což je nejspíš šrám osudu. V lázních jsem nedávno poznala dvě ženský z kuchyně. Byly strašně milé a osobně jsem se s nimi při odjezdu šla rozloučit. Brečely mi na rameni, protože si prožily velká strádání,“ vzpomíná a vyvozuje závěry: „Kdyby se za Fialovy vlády Čechům Ukrajina tolik nevnucovala, bylo by to lepší. Kdyby šíbři z neziskovek a všemožní aktivisté nenazývali lidi, co nejsou válce na Ukrajině nakloněni, chcimíry, dezoláty a dezinformátory, tak by to vzájemnému soužití hodně prospělo. Všichni víme, že je válka strašná.“
„Abych vám řekla pravdu, vím o tom úplný prd. A nějak mě to ani nezajímá. Budete se smát, že jsem negramot, ale myslela jsem si, že válka na Ukrajině už dávno skončila. Tohle byste rozebrali s naším papanem,“ sdělí Pavlína z Prahy. Na televizi prý nekouká, v mobilu zprávy nečte a zajímá jí hlavně vlastní rodina. To tajné heslo „papan“, znamená táta. Před rokem se jí totiž narodila dcera a veškerou životní energii i lásku tudíž vkládá do ní a dalších bližních. Pere plínky, chodí s kočárkem na procházky, klábosí se stejně „postiženými“ kámoškami a válka na Ukrajině je pro ni jen vzdálená nepříjemnost z ošklivého světa mimo vlastní bublinu.
