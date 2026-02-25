Kde berete tu drzost...Martin Kupka zažil v Liberci i horké chvíle

„Spousta z vás přispěla na to, aby Ukrajinci zvládali ruskou válku a každodenní útoky na energetickou infrastrukturu, na školy, na nemocnice. Pro část lidí v České republice je to tak, že z toho cítí únavu a nechtějí každý den poslouchat o tom, co se na Ukrajině děje. Na jednu stranu to chápu. Na druhou ale platí, že my tady zatím jsme v mírových podmínkách a nemusíme naštěstí zažívat to, co oni. Chci všem, kteří Ukrajincům pomohli jakýmkoliv způsobem, osobně poděkovat, protože bez té pomoci by se jim tato válka snášela mnohem hůř,“ konstatoval Martin Kupka.
Zavzpomínal na své rodiče, jak těžce vnímali okupaci v roce 1968 a oceňovali, když se v zahraničí někdo ozval na podporu Československa. „A co znamenalo pro mé prarodiče, kteří zůstali v Nové Pace, za druhé světové války, když se ozval někdo na jejich podporu. I proto si myslím, že tato podpora je pro ně hodně důležitá,“ uvedl a doplnil. „Naše pomoc Ukrajině znamená především obrovský krok pro naši vlastní ochranu, pro ochranu Evropy a ochranu našich hodnot, ale i obranu našeho území. Všichni pamatujeme na různé historické události a když někdo byl agresorem a zvítězil, tak ho to vždycky posílilo k dalším expanzím a agresi. Nikdy se agresorům nepřihodilo to, že by se spokojili s dobytým územím. Vždycky to byla pro ně příležitost získat víc z toho cizího území,“ sdělil a ozval se souhlasný potlesk.
„Je to důležitá věc. To, že se za to stavíme poměrně jednoznačně, že velká část, až dominantní část české společnosti to vnímá jako důležitý krok, nejen projev solidarity, ale zároveň ochranu vlastní suverenity, je dobrá zpráva,“ domníval se. Za dobrou zprávu považoval i to (a je to ze zcela jiného soudku), že liberecké krajské zastupitelstvo právě v tento den odhlasovalo koupi ikonického vysílače a hotelu na Ještědu, tedy zcela unikátní architektonické dílo Karla Hubáčka.
Je třeba budovat armádu s odstrašující silou
První dotaz zněl na rozpočet. „Připravíme pozměňovací návrhy, které by zpátky vrátily výdaje na obranu, na které platí výjimka z hlediska celoevropského a s ohledem na dohodu členských států NATO. Je to důležitá součást posilování obranyschopnosti. V současných geopolitických poměrech to zároveň znamená budovat armádu, která má dostatečnou odstrašující sílu. A ta je v historii světa to, co je schopno přinášet mírová období. Když nemáte odstrašující sílu, ve výsledku to znamená nejen vaši větší zranitelnost, ale také daleko větší náchylnost k jakýmkoliv válečným konfliktům a útokům zvnějšku. Kromě toho budeme navrhovat úspory tam, kde oni rozhazují peníze,“ uvedl Kupka.
„Je pro nás výzva s naší politikou uspět v dalších volbách tak, aby veřejnost naše návrhy chápala, rozuměla jim a byla schopna za nimi jít. Nejen tak, že ve volbách nám odevzdá svůj hlas, ale že pro to získá i další lidi. Z tohoto důvodu je i naše aktuální snaha oslovit naše podporovatele a nabídnout jim pozvání do politiky, k aktivní účasti v ní,“ vysvětlil předseda ODS. Kupka chce, aby jeho strana připravila daňovou reformu, která přinese snížení ceny práce, tedy daňové zátěže práce. „Dnes odvodová zátěž pro zaměstnavatele je téměř 34 procent, což je jedna z nejvyšších zátěží v porovnání se sousedními státy. Je to jedna z vážných brzd ekonomického rozvoje,“ upozornil.
Na přímý přenos ze shromáždění velitelského štábu Armády ČR se v průběhu dne díval Jiří Čeřovský, bývalý starosta Jablonce a ještě předtím vrcholový atlet. „Vyslechl jsem projev náčelníka generálního štábu Řehky a potom i ministra obrany Zůny. Pan Řehka to řekl jasně a černobíle, co se týče možností armády, v jakém je stavu a co by se všechno mělo udělat. Mimojiné také říkal, že se nemůžeme divit, že se Rusko chová jako agresor, že se takto chová od dob carského Ruska, takže žádné překvapení. Když jsem pak slyšel pana ministra Zůnu, přišlo mi, že hovořil tak, jako by byl na sjezdu SPD a mluvil ke svým potenciálním voličům. Byl asi nabrífovaný panem Okamurou. Moje otázka směřuje k tomu, co se děje v Polsku. Podle zpráv z médií pan Tusk a Kaczynski se vůbec nemusejí a na spoustě politických otázek dovnitř se těžko dohodnou. Co je ale pro mě důležité, že se dohodnou na tom zásadním. Na bezpečnosti a postupu vůči Rusku, podpoře Ukrajiny, NATO a věci související. A protože jak jste řekl, pokud nebudeme schopni je odstrašit brutálně, tak vše ostatní je pomíjivé. Proto se chci zeptat, jestli jste jako předseda nejsilnější opoziční strany připraven a ochoten jednat o tomto s panem Babišem a pokusit se v této strategické otázce – která není věcí jednoho volebního období – hledat všechna možná řešení, abyste se na tom dohodli,“ otázal se.
„Jsem připraven a dělám to navíc tím, jak se snažím vysvětlit i voličům Andreje Babiše, proč je obrana tak důležitá. Že to není náš boj za to, abychom měli plné sklady munice, ale abychom se reálně dokázali podílet na obranyschopné a funkční strategii Severoatlantické aliance. Znamená to i ukázat sílu z naší strany. K té dohodě potřebujete obě strany. V tomhle směru jsme i pochválili Andreje Babiše zato, že pokračuje v muniční iniciativě. Bohužel to dělá jako královna Koloběžka. Ani oblečená, ani neoblečená, aniž by přijela a zároveň odjížděla. Je to prostě nemastné neslané, lavíruje, a to je něco, co nás poškozuje,“ myslel si Kupka.
„Jestli nebudeme schopni odstrašit agresora, tak všechny ostatní oblasti, debaty o hospodářské politice, o školství, zdravotnictví, budou na druhém místě. Prvotní je v současné geopolitické situaci zajistit obranyschopnost státu. Budeme dál usilovat o to, aby to nebyla bojovná debata, aby bylo vidět, že tady má partnera, a to v celé současné opozici. Když bude přinášet rozumné návrhy, tak je podpoříme. Ale dočkáme se jich?“ zapochyboval Kupka. „V tomhle směru budeme předkládat strategie i návrhy jako opoziční politická strana a ukazovat, kudy bychom měli jít. Na začátku března představíme stínovou vládu a budeme každým týdnem i v téhle oblasti ukazovat, co je za nás správný a efektivní krok. Ne nutně jenom pro naši politiku, ale pro naši zemi. Jestli nás Andrej Babiš v tom vyslechne, to můžeme ovlivnit jen zčásti. Budeme to formulovat tak, aby to nevnímal jako formu nějakého útoku a boje. Jsou to ale věci, které má každá země zvládnout, aby dokázala čelit současným hrozbám. To budeme dělat,“ slíbil.
Kde berete tu neskutečnou drzost vyjadřovat se k ekonomice státu...
Doposud poklidnou atmosféru rozčísl Jiří Minčič. Dlouholetý člen ODS a také vnitrostranický kritik toho dne také zhlédl projevy náčelníka generálního štábu či prezidenta republiky. Odnesl si z toho jiný dojem, než třeba Jiří Čeřovský. A to, že už čtyřletý válečný konflikt chtějí spíše ještě více hrotit, než se snažit válku zastavit. I proto jeho reakce byla ostrá. „Pane Kupko, já vás tak poslouchám a nestačím se divit. Poslechl jsem si váš projev na kongresu ODS, několikrát jsem si ho přečetl, poslechl jsem si projev pana Fialy a přečetl jsem si včerejší rozhovor pana Fialy na Novinkách. Jenom se chci zeptat, kde berete tu neskutečnou drzost vyjadřovat se k ekonomice státu, vyjadřovat se k tomu, jestli se dá, nebo nedá likvidovat ten obrovský zásek, který tady existuje – ve státním rozpočtu a ve financích – když jste byl členem vlády, která za čtyři roky vytvořila dluh 1,2 bilionu korun. Tomu nerozumím,“ sdělil a pokračoval ještě k Ukrajině, ke které je v poslední době dle jeho pozorování nebezpečné se vyjadřovat otevřeně. „Co kdybyste zkusil panu prezidentovi navrhnout, aby v rámci upevnění přátelství a bratrství s ukrajinským národem poslal své dva synky do předních linií. Panu Fialovi byste mohl navrhnout, aby jeho zeťák šel s nimi a jeho dcerunka by mohla ošetřovat raněné. Co myslíte? Šlo by to?“ ptal se Minčič.
„Myslím si, že velká část občanů v České republice nepociťuje omezení svobody v tom mluvit otevřeně o Ukrajině. Možná, že někteří s vámi nesouhlasí, ale to není projev nesvobody. To je naopak projev svobody, a to, že chtějí vyjádřit svůj názor a podporu Ukrajině. Proč? Protože v tom cítí obrovskou nespravedlnost, a protože jim také dochází, že pokud agresor někde porušil hranice cizího státu a zaútočil tam a projde mu to, je to pro něj dobrý příklad pro to, co může dělat dál. Bez trestu a bez újmy,“ řekl Kupka. „Pak je tady spousta odvážných lidí, kteří nejrůznější formou vyjíždějí na Ukrajinu a pomáhají tam humanitární pomocí. Někteří se zapojili do bojů. Mnoho lidí našlo svůj způsob, jak dát najevo aktivně svůj zájem na tom, aby Ukrajina neutržila porážku a zůstala suverénním státem. Tohle pokládám za projev reálného hrdinství a mnoho Čechů jej projevilo. A projevili jej nepochybně v mnoha veřejných vystoupeních i předchozí premiér a současný prezident,“ sděloval novopečený předseda ODS.
„Můžu vás ubezpečit, že první minuty, co jsme se během jednání vlády dozvěděli o nevyvolaném agresivním útoku na Ukrajinu, ty kroky představovaly pro každého jednoho člena vlády projev poměrně velké odvahy. Česká republika spolu s Británií a Polskem jako první zavírala vzdušný prostor pro ruské aerolinky. Z jasných důvodů, protože země, která porušuje všechny mezinárodní dohody v oblasti letecké bezpečnosti a každý vzdušný válečný konflikt je nejfrapantnějším porušením leteckých mezinárodních dohod, tak tohle byl jasný krok. Následovala neskutečná dávka dalších. Prosím v tomhle směru obviňovat někoho ze zmiňovaných politiků z nestatečnosti či pokrytectví ve vztahu k vyjadřování jasného postoje k Ukrajině, není fér. Je to nepravdivé a ve výsledku vás nechci obviňovat z toho, komu sloužíte. Za těmito lidmi jsou jasné kroky a činy,“ uvedl Kupka.
„Odpovím i na vaši druhou otázku, kde beru tu drzost mluvit o ekonomických otázkách. Pojďme se podívat na reálná čísla. V jakém stavu po covidu byla česká ekonomika, kdy ta předchozí vláda spustila nejstrmější proces zadlužování ze všech evropských států. Byla to nejrychleji rostoucí křivka deficitů. První dva měsíce ve vládě jsme změnili rozpočet a snížili ho o osmdesát miliard. Ano, to, co potom přišlo s ruskou válkou a energetickou krizí, znamenalo vydat peníze navíc. Dostali jsme se ale i díky úsporným krokům na původní hodnoty. V každém dalším roce jsme deficit snižovali,“ tvrdil.
Senioři závislí na penzích jsou jedinou skupinou, které stát dokázal vynahradit vysokou inflaci
„Vy, co máte ekonomické vzdělání, nepochybně znáte princip ekonomické záklopky. V rámci ekonomické politiky státu je spousta věcí, které když uděláte, tak je vrátit nazpět znamená obrovský odpor veřejnosti. Snižování slev pro seniory a studenty na dopravě ze 75 na 50 procent. Ale tohle je projev skutečně odpovědné politiky. Nebo vzorec valorizace penzí, který byl uzákoněn v okamžiku, kdy byla Česká republika pod dvěma procenty inflace a nedokázal nikdo předjímat, co by znamenalo pro státní rozpočet, kdyby to zůstalo u původního vzorce. Tehdejší stínová vláda Andreje Babiše nám přilepila větu, že tahle vláda okradla důchodce. Jaká je realita? Penze se od roku 2021 zvýšily z 15 600 korun na více než 21 300 korun. Je to 40 procent. Celková inflace započtená, kumulovaná je nějakých 34 procent. Tak i s těmi změnami zůstávají senioři závislí na penzích jedinou skupinou, které stát dokázal vynahradit vysokou inflaci. To jsou prokazatelná data. Pokud útočíte na moji ekonomickou kompetenci, zkuste to vyvrátit. Ale nedokážete to, protože tohle se pevně opírá o data Ministerstva financí, Národní rozpočtové rady a Českého statistického úřadu,“ sdělil předseda ODS.
„Ano, já jsem byl součástí vlády, která řekla, že bude snižovat deficity – udělala to – a že bude rekordně investovat do klíčových projektů. Otevřeli jsme více než dvě stě kilometrů dálnic a co je ještě podstatnější – urychlili přípravu dalších úseků a připravili dalších 200 kilometrů, které je možné v období 2025 až 2029 znovuotevřít. To jsou konkrétní kroky a je za tím opravdu dobře vyargumentovaná jak hospodářská, tak ekonomická strategie. Ne účetnictví, ale pohled do budoucna, který tu zemi vede k ekonomickému růstu. O tohle se opírám a dává mi to pevné základy proto, abych hodnotil nejen předchozí období a vysvětlil ho tímto způsobem, ale zároveň i přemýšlel o tom, co země má udělat proto, aby ekonomika dál rostla. Jeden konkrétní recept jsem už zmínil – úprava celého daňového systému, aby se snížila daňová zátěž práce a zároveň upravit celý balík daní, aby byl moderní a dokázal zajistit dostatek prostředků pro to, co stát musí dělat a zároveň investovat,“ řekl Kupka.
Minčič však měl výhrady. „Pane Kupko, kdybyste neřekl, komu já sloužím, už bych se neozval. Co si to dovolujete. Komu vy sloužíte?“ ptal se. „Jestli si to přehrajete, tak já jsem se právě před tou odpovědí zastavil a nechal ji jako řečnickou otázku, protože ten útok, který jste předvedl, všechny ostatní dostal do situace těch, kteří by se měli zpovídat,“ odpověděl předseda ODS. Minčič na závěr kontroval za šumu přítomného davu. „Děkuji, pane Kupko. Já doufám, že už se k žádné vládě nedostanete.“
V půlce března se představí stínová vláda
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Libora Brože z Jeníšovic zajímalo, zda už je projekt koalice SPOLU mrtvý, jak se píše v médiích, a jak je to s Martinem Kubou, jestli se s ODS úplně rozkmotřili, anebo jsou schopni spolupracovat. „Přijde mi, že si pan Kuba založil natruc novou politickou stranu, protože je jak někde prohlásil dle něj ODS nereformovatelná. Já jsem doufal, že bude kandidovat na předsedu ODS, vlastně proti vám. On z toho vycouval a založil Naše Česko. Bohužel rozdrobujeme pravici, což mě do příštích voleb znervózňuje. Topka je vlastně mrtvá strana, takže se chci zeptat, jestli se zase nebudete muset spojit, abyste v příštích volbách Babiše porazili?“ konstatoval.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Zcela konkrétní odpověď však nedostal. „Politika je jako život. Přináší zvraty a vždycky nějaký vývoj. Nezáleží jen na tom, co vymyslíte vy, ale logicky i co dělá váš soupeř a co dělají všichni ostatní. To máte sledovat, ale nemáte se tím deprimovat. Co se týče dalšího vývoje, je pro ODS v opozici klíčový úkol – popsat dobře naši politiku, ukázat program pro další období. Spouštíme práci stínové vlády tak, aby za rok na jaře přinesla podobu konkrétních reforem, a aby řekla tudy země má jít a díky této aktivitě dokázala získat větší podporu veřejnosti a procenta rostla,“ vysvětloval Kupka.
„Úplně jiná situace bude, když budeme mít před dalšími volbami dvacet procent, jiná bude když budeme mít 28 procent, jiná by byla kdybychom měli 32, jako má teď Andrej Babiš. Platí však v politice jako ve sportu, pokud máte otevřený obzor a dost energie, nemusí být nic nedosažitelné. Nedokážete předjímat všechno, co se stane,“ upozornil předseda ODS a jmenoval příchod covidu či válku na Ukrajině. „Snažím se na věci dívat s patřičným nadhledem a pokorou. Náš úkol je pracovat na tom, aby ODS přitáhla co největší pozornost a byla nejlepší nabídkou pro velkou část české veřejnosti. Samozřejmě že dál budeme spolupracovat s KDU-ČSL, s TOP 09, se STANem v rámci současné opozice. Pochopitelně i s Piráty, byť od nich, co se týče názorů v mnoha věcech, se dost vzdalujeme. Zároveň však platí, že na některých věcech se dokážeme shodnout, například v zahraniční politice, a to není zanedbatelná věc. Naše práce v opozici je ale teď přesně definovat, jaká má být moderní pravicová politika, abychom mohli nabídnout řešení konkrétních věcí,“ uvedl.
Andreji Babišovi současná koalice vyhovuje
Poslední otázku položil liberecký zastupitel Petr Židek. „Přehráli jste si ve vedení ODS poslední čtyři roky a přišli na to, jestli jste dělali nějaké chyby? Pakliže ano, které to byly?“ ptal se s odůvodněním sebereflexe. Zároveň se otázal, zda by byla ODS ochotna tolerovat menšinovou vládu ANO, tedy bez účasti SPD a Motoristů, což by považoval za menší zlo než současný stav. „Politicky výhodnější by možná bylo, kdyby Andrej Babiš vládl sám a byl za své kroky zodpovědný,“ domníval se zastupitel.
„Začnu druhou odpovědí. Proč by to Andrej Babiš dělal? Ukazuje se, že mu současná koalice vyhovuje. Nepochybně ho nevydá, stejně jako Okamuru. Na tomhle principu tato vláda vznikla. Motoristé říkali, že pohlídají Andreje Babiše. Při první příležitosti tento slib porušili, ale absolutně. Tomio Okamura má své velké problémy, protože Jindřich Rajchl ho ohrožuje, je schopen pro jeho voliče přinášet srozumitelnější, dravější politiku, než jaké byl Tomio Okamura sám schopen. Tohle všechno vytváří ještě slabší partnery. Když máte slabé partnery, vládne se lépe, než když máte silné. Proč by tedy Andrej Babiš chodil pro podporu někam jinam? Pokud by šel k nám, museli bychom mu říci, co nemůže udělat. Že nemůže tuto zemi takhle strmě zadlužovat, že nemůže zanedbávat obranyschopnost, že nemůže porušit základní pilíře důchodové reformy, které jsme udělali. Máte pocit, že by ho napadlo o tomhle snít? Podle mě ne. Nemá to politickou logiku v situaci, kdy má ochotné slabší partnery, kteří mu vždycky vyjdou vstříc. Tohle je realistická a pravdivá odpověď,“ uvedl Kupka.
„Samozřejmě že jsme za poslední čtyři roky také udělali chyby. Kdybychom je neudělali, tak by se na tu vládu vzpomínalo jako na vládu lenochů, kteří nedělali nic, protože jenom tak nemůžete neudělat chyby. Mohl bych se vracet k tomu, co jsou konkrétní chyby, ať už je to komunikace, reakce na strmý růst energií a na to, že jsme nedokázali říct v tu chvíli – je tady válka, na kterou musíme reagovat a nejsme schopni poctivě naplnit naše předvolební sliby. Prosím, porozumějte tomu, neděláme to z vrtošivosti, ale prostě podmínky se změnily. Pak by to možná bylo srozumitelnější, ale ani mě to v běhu věcí a dní nenapadlo. V tomhle jsme určitě chybu udělali,“ prozradil.
„I řadu dílčích chyb. Třeba digitalizace stavebního zákona. To byla chyba. Jistě byla i chyba v tom, že jsme nedokázali dostatečně vysvětlit důchodovou reformu tak, aby ji nevysvětlovali samotní senioři jako útok na sebe, ale vnímali ji jako důležitý krok do budoucna. Pokud naše politika má uspět, musí být pevně opřená o základy pravicové politiky, o kterých ale tolik mluvit nemusíme. Musíme lidem nabídnout dobrá řešení, která se o ty hodnoty opírají. Tohle je podle mě správné východisko ze situace, kterou jsme zažili,“ vysvětloval.
„Nemáme ji prožívat jako důvod frustrace, ale máme ji vzít jako významné pobídnutí k tomu, abychom fakt v té situaci médií 21. století, komunikaci na sociálních sítích, věnovali daleko větší pozornost k tomu, jak věci lidem zpřehlednit, vysvětlit a jak je dobře nastavit, aby prakticky fungovaly. Je to úkol pro nás všechny v rámci komunální kampaně. Každá kampaň je příležitost být s těmi lidmi více v kontaktu. Mluvit s nimi a vysvětlovat. Proto i týden po kongresu ODS začala tato šnůra výprav po regionech, aby byla příležitost se ptát, konfrontovat názory a také se bavit s podnikateli, ale třeba i s lékaři, učiteli, co je tíží a co by potřebovali řešit,“ vysvětlil Martin Kupka.
Debata se nachýlila ke konci a přítomní se rozjeli domů či někam jinam.
