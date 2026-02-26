Turek: Petr Pavel udělal nepořádek a já jsem po něm uklidil

Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek se rozpovídal nejen o papalášském životě v Evropském parlamentu. Nešetřil prezidenta Petra Pavla. Prozradil také, na co vydávala peníze předchozí Fialova vláda, a pousmál se nad prací Deníku N, kde se ho prý už ptali, jestli náhodou nešíří o větrných elektrárnách ruské dezinformace. Zmínil i akcelerační zóny pro výstavbu větrných elektráren a prozradil, co na nich chce změnit.
Do podcastu Chuť moci zavítal čestný prezident Motoristů, poslanec a zmocněnec pro Green Deal na Ministerstvu pro životní prostředí ČR.
„Po mě osobně byl lepší ten papalášský život v Evropském parlamentu. To si málokdo umí představit. … Pokud bych zůstal europoslancem, tak dál vedu velmi luxusní papalášský život. Jenomže by mi to přišlo trochu slabé – jít do politiky kvůli papalášskému životu, a ne kvůli změnám,“ pravil Turek. „Já jsem vládní zmocněnec a vzdal jsem se nároku na plat, což mě ještě víc vzdálilo tomu europarlamentu,“ doplnil.
A posteskl si, že v Evropském parlamentu se věci mění velmi pomalu. „Vy tam půl roku řešíte jeden odstavec,“ upozornil český poslanec.
Na domácí půdě se mu prý daří změny prosazovat lépe, je to vidět. Chce vidět změny, které se reálně projevují. „Já mám dobrý pocit, že nám tady teď nepokračuje premiér Hřib, premiér Kupka nebo, nedej Bože, někdo takový,“ pravil Turek.
Podle svých vlastních slov i on získal v nedávné době pocit, že je tzv. „přeturkováno“.
„Já jsem četl své rozhovory, které jsem nedal. A to i ve velkých médiích. Byly to takové úvahy, co si asi myslím, a bylo to vytrženo z kontextu x let starých rozhovorů. A oni z toho byli schopni udělat článek. … Měli jsme rekord tři tisíce článků během pár dní. … Zprostředkovaně asi šlo o útok na Motoristy, možná i na premiéra Babiše (ANO). Asi za tím stála nějaká ta touha mít za premiéra Víta Rakušana (STAN) nebo Zdeňka Hřiba (Piráti), což by pro mě byla hrozná představa,“ poznamenal.
Tato vláda musí podle Turka řešit řadu věcí, řeší je a poslanec Motoristů má dojem, že je řeší dobře, i když prý ne vždy se vším souhlasí, neboť se stále považuje za příznivce co nejúspornějšího státního aparátu. Vláda podle něj hledá úspory, kde jen může.
„Když se podíváte, že jsme dali 280 milionů, 270 milionů a 80 milionů tři roky po sobě na environmentální vzdělávání, a to v době, kdy není na léky pro děti, kdy se stát předlužuje, kdy tady žije milion lidí v energetické krizi, k tomu je 700 nebo 800 tisíc lidí v exekuci a 300 tisíc lidí potřebuje příspěvek na bydlení, a vy dáte skoro 700 milionů na environmentální vzdělávání za Hladíkova působení, tak je to sice z evropských fondů na zelenou politiku, … ale může to být i obnova dostupného bydlení a nemusí to jít na environmentální vzdělávání,“ rozjel se Turek.
Jako zmocněnec pro Green Deal prý vidí věci, které zelení liberálové odmítají vidět. Jak jejich honba za zelenou ekonomikou zdražuje pečivo, zdražuje bydlení, zdražuje všechno. A ještě se zdravé dřevo z lesa vydává za odpad, aby bylo možné zdravé dřevo využít k naplnění klimatických cílů.
Stranou Turkovy pozornosti nezůstaly ani akcelerační zóny pro výstavbu větrných elektráren, které podle Turka hyzdí krajinu. „Je to opravdu větrná příšera a vychází to asi na 500 kousků,“ pravil Turek s tím, že taková větrná elektrárna ční do výšky 250 metrů a může vám vyrůst třeba 500 metrů za vaší chalupou. … „Já se snažím vybojovat pravidlo, že to bude kilometr od obydlí. … To by znamenalo, že se jich nepostaví 500, ale mnohem méně,“ zdůraznil Turek.
Prozradil také, že to, co říká v rozhovorech, vychází z jeho zdravého rozumu, protože si umí představit, jak vypadá 250 metrů vysoká stavba. Ale z Deníku N už se ho prý ptali, jestli náhodou o větrných elektrárnách nešíří ruské dezinformace. „Tak já bych chtěl říct, že ty informace, které mám, tak vycházejí ze zdravého rozumu,“ pravil Turek.
