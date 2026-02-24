Politický blázinec EU. Euro, čachry, demonstrace, demise. Tak vypadá bulharské memento

„Víte, tady to je úplný blázinec. Odmítnuté referendum, obrovské demonstrace, demise vlády i prezidenta a vypadá to, že lidi zase zvolí ty samé hlupáky,“ postěžovala si půvabná Denica. Přisedl jsem k ní ne kvůli balení, ale protože jinde nebylo místo, v jedné z kaváren na bulváru Kněžny Marie Luisy v Sofii. Po chvíli zdvořilostního klábosení jsme se dostali k vážnějším tématům a ona hned na první dobrou přesně vyjádřila, jak vypadalo několik posledních politických měsíců v zemi. Do Bulharska se ParlamentníListy.cz vypravily, protože je asi nejvíce zmítáno „evropskými démony“, takže jde o právě testovaný model možného budoucího vývoje.
Žádné referendum!
„Mám to tady ráda. Ve vesnici nedaleko metropole jsem se narodila. Ale co se tady děje nyní, je opravdu šílené. Lidé nevědí, čemu a komu věřit. Zanedlouho budou volby, ale v nich se budou ukazovat zase ti samí. Točíme se v kruhu. Možná něco vymyslí Radev, ale na zázraky už dávno nevěřím,“ doplnila žena, jejíž jméno znamená „jitřenku“ a symbolizuje nový začátek. Žije ale v německém Dortmundu a domů jezdí zhruba třikrát do roka. To však úplně stačí, aby si udělala jasný obrázek, v jak velké politické krizi se Bulharsko nachází. Předčasné parlamentní volby jsou plánovány na 19. dubna, ale půjde už o osmé takové od roku 2021.
Nejchudší eurozemě
„Konečný rozkol mezi Bulhary a politickou třídou nastal s odmítnutím Národního shromáždění uspořádat referendum o datu zavedení jednotné evropské měny. Zvolení zástupci lidu odepřeli lidu jeho právo svobodně volit,“ okomentoval to Radev. Ten vypadá jako boxer nebo vzpěrač, což je disciplína, v níž jsou Bulhaři extratřídou. Nicméně jde o bývalého komunistu a elitního stíhacího pilota, pak i velitele letectva. Nese sice nálepku „proruský“, ale jeho obliba pramenila hlavně z toho, že se stavěl proti establishmentu a kritizoval korupci v horních patrech politiky. Poté, co v roce 2021 obhájil mandát se skoro 67 procenty hlasů v druhém kole voleb, v Praze odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu s tím, že „narušuje ustálený mezinárodní řád, desetiletí vytvářenou architekturu bezpečnosti v Evropě“.
„Ti tady postávají od obrovských demonstrací na sklonku roku. Asi nemají, co lepšího na práci,“ sjede policajty přísným pohledem důchodce, jehož jsem se zeptal na náměstí Svaté Neděle na cestu k budově prezidentského úřadu. Policejních aut i s posádkami tam bylo zaparkováno snad sedm. Ke konci roku 2025 se totiž v Sofii a dalších větších městech konaly velké protesty proti vládě Rožena Željazkova. Demonstrovalo se proti její hospodářské politice a neúspěchům v boji proti korupci. „Naší touhou je být na úrovni, kterou společnost očekává,“ uvedl posléze premiér, když oznamoval rezignaci svého kabinetu, a dodal: „Moc pramení z hlasu lidu.“ V lednu začalo v této jihoslovanské zemi platit euro, čímž se stala nejchudším státem eurozóny.
Exprezident na tahu
Letošní leden se nesl v Bulharsku také v duchu samých prezidentských unikátů. Radev předal v souladu se svými prohlášeními demisi ústavnímu soudu a ten ji přijal. Tak se stal prvním bulharským prezidentem, který opustil úřad před uplynutím funkčního období. Vyvolalo to spekulace, že založí vlastní stranu a půjde do předčasných parlamentních voleb. „Bulharská politika se ve skutečnosti odehrává mimo instituce. Loutkáři se vůbec nestydí před kamerami dávat pokyny a direktivy Národnímu shromáždění,“ řekl k tomu. Co se týče dalšího dění na tamní politické šachovnici, Radev je pořád na tahu.
Jeho pravomoci po zbytek funkčního období, tedy do ledna 2027, převzala viceprezidentka Iliana Jotovová. Stala se první prezidentkou v bílozelenočerveném dresu. „Podívejte, jakou máme krásnou prezidentku,“ pochlubila se uvaděčka v sofijském Muzeu socialistického umění, tedy mezi portréty Živkova, Stalina, Lenina, Maa a dalších, a ukázala sličnou starší dámu, někdejší televizní reportérku a moderátorku, v mobilu. „Je diplomatičtější než Radev,“ dodala. Jotovová je dlouholetou členkou Bulharské socialistické strany (BSP), která je nástupnickou stranou Komunistické strany Bulharska.
Ostatně na tamní komunistickou minulost, která byla poplatnější vládcům Kremlu za Sovětského svazu více než ostatní satelity, se podíváme příště. Stačí navnadit. Nad druhým největším městem Bulharska a jedním z nejstarších evropských měst vůbec, Plovdivem, stojí sovětský kulometčík Aljoša. Stále trochu potřísněný rudou barvou.
