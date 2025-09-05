„Okamžitě.“ Zelenskyj na nás opět naléhá

Ruská agrese vůči Ukrajině trvá, ruské drony dál létají nad Ukrajinou a prezidenti obou zemí vznášejí různé požadavky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začal volat po tom, aby Ukrajina dostala bezpečnostní záruky okamžitě, nikoli až po ukončení bojů. 47. prezident USA Donald Trump předvedl další zvrat v americké diplomacii.

„Okamžitě.“ Zelenskyj na nás opět naléhá
Foto: X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

 Zatímco ruský prezident Vladimir Putin striktně odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině a říká, že takové vojáky by považoval za legitimní cíle ruských úderů, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyrukoval s jiným požadavkem. Chce, aby bezpečnostní garance Západu vůči Ukrajině začaly platit bez ohledu na to, že stále běží válka.

Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu musejí být zavedeny okamžitě, prohlásil 5. září na Ekonomickém fóru v Cernobbio prezident Volodymyr Zelenskyj, informovala italská televizní stanice Rai. Informaci převzal i server Kyiv Independent.

„Prvním krokem k ukončení jakékoli války je příměří,“ uvedl Zelenskyj . „Pokud tlak poroste, nepoklesne... pokud budou existovat bezpečnostní záruky a sankce, bude ho to (ruského prezidenta Vladimira Putina) přirozeně tlačit správným směrem.“

Zelenskyj dal najevo, že Ukrajina má právo na stejně klidný život jako jiné země.

Je důležité uspořádat bilaterální nebo trilaterální setkání s Putinem, jsme samozřejmě ochotni se s Putinem setkat, ale nevěříme, že je skutečně připraven ukončit konflikt, jsou to jen slova a nikdo jeho slovům nevěří,“ uvedl ukrajinský prezident. Zelenského citoval server italského ekonomického deníku Il Sole 24 Ore.

Zelenského prohlášení navazuje na konferenci v Paříži, kde se diskutovalo o bezpečnostních zárukách.

Francouzský prezident Emmanuel Macron po pařížském summitu prohlásil, že 26 zemí je připraveno vyslat vojáky nebo poskytnout jinou podporu v rámci záruk, ale až po uzavření příměří.

Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že 47. prezident USA Donald Trump se s Vladimirem Putinem shoduje v jedné věci. V názoru, že mírové úsilí brzdí. „Trump ve čtvrtek během telefonátu s evropskými lídry vyzval Evropu k většímu úsilí,“ napsala CNN.

Nejnovější zvrat v prezidentově nevyzpytatelné ukrajinské diplomacii přišel den poté, co novinářům řekl, že plánuje brzy znovu hovořit s Putinem, aby si promyslel, „co budeme dělat“.

 „Trump zdůraznil, že Evropa musí přestat nakupovat ruskou ropu, která financuje válku – Rusko totiž za jeden rok obdrželo od EU 1,1 miliardy eur za prodej pohonných hmot,“ uvedl po telefonátu úředník Bílého domu. „Prezident také zdůraznil, že evropští lídři musejí vyvinout ekonomický tlak na Čínu, aby nefinancovala ruské válečné úsilí,“ uvedl úředník.

Odmítl říct, zda podepíše přísné přímé sankce proti Rusku, pokud Putin bude nadále zpomalovat svou mírovou iniciativu poté, co ignoroval opakované dvoutýdenní lhůty, z nichž poslední vyprší v pátek. „Ať už bude jeho rozhodnutí jakékoli, budeme s ním buď spokojeni, nebo nespokojeni. A pokud budeme nespokojení, uvidíte, že se začnou dít věci.“  

Psali jsme:

Ukrajina nemůže spoléhat na spojence. Výstupy z „koalice ochotných“
Průlom? „Zítra může být jasno o Ukrajině“
Rusko: Trump už začíná být naštvaný
Alena Vitásková: Vojna a mír

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2025/09/05/politics/trump-putin-russia-ukraine-war-zelensky-china-analysis

https://kyivindependent.com/ukraines-security-guarantees-must-start-immediately-zelensky-says/

https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/zelensky-putin-non-vuole-fine-guerra-sono-solo-parole/AH9uaRTC

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

