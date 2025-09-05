„Okamžitě.“ Zelenskyj na nás opět naléhá

Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu musejí být zavedeny okamžitě, prohlásil 5. září na Ekonomickém fóru v Cernobbio prezident Volodymyr Zelenskyj, informovala italská televizní stanice Rai. Informaci převzal i server Kyiv Independent.
„Prvním krokem k ukončení jakékoli války je příměří,“ uvedl Zelenskyj . „Pokud tlak poroste, nepoklesne... pokud budou existovat bezpečnostní záruky a sankce, bude ho to (ruského prezidenta Vladimira Putina) přirozeně tlačit správným směrem.“
Zelenskyj dal najevo, že Ukrajina má právo na stejně klidný život jako jiné země.
„Je důležité uspořádat bilaterální nebo trilaterální setkání s Putinem, jsme samozřejmě ochotni se s Putinem setkat, ale nevěříme, že je skutečně připraven ukončit konflikt, jsou to jen slova a nikdo jeho slovům nevěří,“ uvedl ukrajinský prezident. Zelenského citoval server italského ekonomického deníku Il Sole 24 Ore.
Zelenského prohlášení navazuje na konferenci v Paříži, kde se diskutovalo o bezpečnostních zárukách.
Francouzský prezident Emmanuel Macron po pařížském summitu prohlásil, že 26 zemí je připraveno vyslat vojáky nebo poskytnout jinou podporu v rámci záruk, ale až po uzavření příměří.
Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že 47. prezident USA Donald Trump se s Vladimirem Putinem shoduje v jedné věci. V názoru, že mírové úsilí brzdí. „Trump ve čtvrtek během telefonátu s evropskými lídry vyzval Evropu k většímu úsilí,“ napsala CNN.
Nejnovější zvrat v prezidentově nevyzpytatelné ukrajinské diplomacii přišel den poté, co novinářům řekl, že plánuje brzy znovu hovořit s Putinem, aby si promyslel, „co budeme dělat“.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Odmítl říct, zda podepíše přísné přímé sankce proti Rusku, pokud Putin bude nadále zpomalovat svou mírovou iniciativu poté, co ignoroval opakované dvoutýdenní lhůty, z nichž poslední vyprší v pátek. „Ať už bude jeho rozhodnutí jakékoli, budeme s ním buď spokojeni, nebo nespokojeni. A pokud budeme nespokojení, uvidíte, že se začnou dít věci.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.