„Omlouvám se, vycházím z deníku, který je v holdingu Agrofert.“ Fiala zarazil Moravce a ten ihned couvl

Moravec hned na úvod druhé hodiny diskuse předložil průzkum agentury Kantar CZ. Např. koalice Piráti a STAN by získala 17 procent, hnutí SPD by mělo 9,5 procenta, a ČSSD by dál zůstala mimo Sněmovnu se ziskem 4 procent. Komunisté, Přísaha Robert Šlachty a uskupení Trikolóra – Svobodní – Soukromníci by získali po 3,5 procentech.

Analytik Pavel Ranocha upozornil, že koalici SPOLU by voliči volili dál, u koalice Pirátů a STAN se situace mění. Data totiž ukazují, že kdyby šli Piráti a STAN samostatně, Piráti by získali 8 procent a STAN 13 procent. To znamená, že část voličů Starostů už by příště koalici s Piráty nepodpořila.

Poté dostal prostor Petr Fiala. Ve studiu ukázal jmenovací dekret, kde je potvrzen coby předseda vlády ČR. „Je hygienicky ošetřen,“ ujistil všechny Fiala s tím, že dekret byl opravdu dezinfikován předtím, než ho dostal do ruky. „Ale prosím, neptejte se mě na podrobnosti, to je mimo mou specializaci,“ žádal Fiala.

Vysvětlil, že v polovině prosince bude pravděpodobně jmenována vláda jako celek, byť konkrétně 15. prosinec by nepovažoval za vhodný, protože 15.-16. prosince má probíhat jednání Evropské rady v Bruselu a tam už by podle Fialy bylo třeba, aby tam vyjel premiér, který bude mít v zádech jasnou sněmovní většinu.

„Já bych uvítal, kdybychom byli jmenováni co nejrychleji. Ne proto, že se těšíme do funkcí, ale proto, že ta situace je vážná,“ upozornil Fiala.

Pár slov řekl ke stažení kandidatury Věslava Michalika z vlády. „Já oceňuji, že pan Michalik se nebude ucházet o tu funkci, v zájmu zachování politické kultury,“ řekl Fiala.

Pár minut poté se jasně postavil za budoucího ministra spravedlnosti Pavla Blažka, kterého v posledních dnech kritizovali Piráti i spolek Milion chvilek.

„Já Pavla Blažka znám z akademického prostředí skoro 30 let a vím, že on o věcech uvažuje koncepčně, dlouhodobě a hodnotově. Řada těch informací o něm se nezakládá na realitě. A snad mi budou lidé věřit, s ohledem na to, jak jsem se v politice choval, že bych nenavrhoval někoho, o kom bych měl pochybnosti. O Pavlu Blažkovi pochybnosti nemám,“ zdůraznil.

Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 45612 lidí

„Ale prosím, nevnímejte mou snahu jako slabost. I volby ukázaly, že voliči nevnímají slušnost jako slabost, přestože to tak někteří komentátoři popisovali. Já jsem přesvědčen, že tato země potřebuje jiný styl politiky a k tomu patří i to, že si tady nebudeme posílat vzkazy přes média a že si tady nebudeme ukazovat svaly,“ podotkl Fiala.

Poté se pousmál nad sdělením Lidových novin, že ve středu spolu Andrej Babiš (ANO) a Petr Fiala (ODS) jednali o předání moci.

„Nic takového neproběhlo. Nevím, kde se to vzalo. Kdyby to proběhlo, tak já vám to klidně řeknu, ale nic takového neproběhlo. My jsme spolu s Andrejem Babišem opravdu hovořili, ale asi jen 20 minut. Kdyby proběhla dvouhodinová schůzka, klidně to řeknu, ale nic takového neproběhlo,“ pravil Fiala.

„To se omlouvám, že vycházím z informací deníku, který je v holdingu,“ poznamenal na to konto Moravec v připomínce, že Lidové noviny stejně jako MF Dnes před 8 lety koupil Andrej Babiš.

Došlo i na povinné očkování.

Anketa Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu? Ano 37% Ne. Mám dvě a víc už nechci 4% Ne, nemám ani první dvě 56% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 37482 lidí

Že Fialova vláda bude jednat jinak než vláda Babišova, to prý lidé uvidí, až se Fialova vláda opravdu chopí vesla. Zatím stále vládne Babišův kabinet.

„Po ovoci poznáte je. A já jsem přesvědčen, že už teď to, co ukazujeme lidem, naznačuje, že budeme jednat mnohem razantněji. Nebude možné, aby vystupoval každý ministr, jak ho to napadne. To musí vypadat tak, že si to nejprve vyříkáme mezi sebou a pak teprve s tím půjdeme na veřejnost. Není možné, aby nějaký ministr přišel do médií s nějakým nápadem a druhý ministr by řekl, že to není dobré a že to budeme muset nějak změnit. Toto se u nás dít nesmí,“ řekl jasně nově jmenovaný premiér.

Jako příklad špatného postupu připomněl, že ještě před pár dny Andrej Babiš vyhlášení nouzového stavu odmítal, na počátku tohoto týdne už jeho vyhlášení připustil a ve čtvrtek ho vyhlásil. Podle Fialy to takto opravdu dělat nelze.

Až se Fialův kabinet chopí správy této země, bude řešit covidovou situaci, energetickou krizi, ale také se pokusí změnit státní rozpočet. Ten rozpočet přijatý Babišovou vládou je podle Fialy nepřijatelný, protože dál roztáčí inflaci.

Nakonec poslal lidem vzkaz.

„Bude to dobré, ale nebude to dobré příští rok. To je součást té politiky, kterou bych chtěl dělat a říkat lidem pravdu. Příští rok bude těžký,“ varoval předseda budoucí vlády Petr Fiala.

