„Orbánizace.“ Zděšení nad tím, co se děje ve slovenských médiích. Přišly změny

reklama

Tři dny po převzetí Novinářské ceny za pořad Na tělo, vysílaný v soukromé televizi Markíza, moderátor Michal Kovačič v přímém přenosu zkritizoval vlastní televizi. Vedení Markízy totiž oznámilo, že relaci po eurovolbách stahuje z vysílání. Moderátor Michal Kovačič si servítky nebral.

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13791 lidí

Vyjádření Kovačiče sdílel český novinář Seznamu Zprávy Filip Harzer se slovy: „Na Slovensku se hýbe mediální mapa. Televize Markíza oznámila, že před letní pauzou odvysílá už jen dva díly nedělní diskuse Na tělo, kterou moderuje Michal Kovačič. Televize zvažuje změnu formátu. Politici koalice relaci plně bojkotují od dubna a útok na Fica na tom nic nezměnil,“ napsal na síti X.

Update: Na Slovensku právě probíhá orbanizace médií, o RTVS se mluví, ale plíživě k ní dochází i v soukromých médiích, řekl dnes moderátor nejsledovanější politické diskuzní relace Na telo Michal Kovačič. Mluvil o tlaku vedení na zpravodajství Markízy. (Video Adel Ghannam) https://t.co/FIKBnruJRS pic.twitter.com/XOW8TugaVK — Filip Harzer (@HarzerF) May 26, 2024

Novinář Michal Sirový z Hospodářských novin poukázal na to, že vládní reformy se dotýkají i soukromých médií, ne pouze veřejnoprávních. „Jasně, je to soukromá společnost, může si v rámci zákonů dělat co chce, ale…“ sdílel na X.

“Boj o podobu spravodajstva televízie Markíza prebieha už celé mesiace, čelíme tlakom nielen od politikov, ale aj od vlastného vedenia.“

Tlak vedení Markízy na zpravodajství a politické debaty.??

Jasně, je to soukromá společnost, může si v rámci zákonů dělat co chce, ale... ?? https://t.co/UajlGBkgRs — Michal Sirový ???? (@sssirda) May 26, 2024

Ján Simkanič, novinář Deníku N, prohlášení Michala Kovačiče komentoval krátce a výmluvně: „Na Slovensku od desíti k pěti.“

Twitterový glosátor Poslední skaut poukázal na televizi TA3, kde byl z pořadu V politike vyměněn moderátor. „Richard Dírer je pryč, úvod ,V politice‘ neslaný nemastný, televize TA3 je už normalizovaná,“ zabušil Poslední skaut na poplašný zvonec na síti X.

Richard Dírer je pryč, úvod "V politice" neslaný nemastný, televize TA3 je už normalizovaná. pic.twitter.com/y8Kcw3cqKo — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) May 26, 2024

Na což reagoval novinář Seznamu Zprávy Jindřich Šídlo s poukazem na to, že v Markíze se hraje s kartami vyšší hodnoty. „TA3 je ale vcelku nepodstatná proti tomu, o co se hraje s Markízou,“ rozhýbal diskusi Šídlo.

Odchod Richarda Dírera nenechal chladným ani aktivistu Tomasze Peszynského: „Tohle je děsivé. Možná někteří z vás viděli videa tady s tímto pánem, který se nikdy nemazal se Ficovskou klikou nebo třeba s Putinem a spol. Byl odejit. Totalitní cenzura médií na Slovensku v Orbánově stylu právě začala,“ vyjádřil svůj názor na svém facebooku Peszynski.

Slovo si na sociální síti vzal i šéf slovenské partaje Progresívne Slovensko Michal Šimečka. „Pokud se tomu nepostavíme, skončí to u nás zabetonované jako v Orbánově Maďarsku. Podporujte prosím svobodná média, my za ně budeme bojovat v parlamentu i všude jinde. A přijďte za dva týdny volit – potřebujeme jasný signál, že vyhraje proevropské Slovensko, ne ti, kteří nás táhnou do Budapešti či do Moskvy,“ agituje k volbám do Evropského parlamentu Šimečka na platformě X.

Ak sa tomu nepostavíme, skončí to tu zabetónované ako v Orbánovom Maďarsku. Podporujte prosím slobodné médiá, my za ne budeme bojovať v parlamente aj všade inde. A príďte o dva týždne voliť - potrebujeme jasný signál, že vyhrá proeurópske Slovensko, nie tí, ktorí nás ťahajú do… — Michal Šimečka (@MSimecka) May 26, 2024

Psali jsme: Ne politici. To lidé jsou hloupí. Topolánek šel proti voličům „Sklízí, co zaseli.“ Konečná k nenávistné kavárně. Vzpomněla, čemu málem tleskali „Na prahu občanské války.“ Václava Krásu tato slova zneklidnila Atentát na Fica: „Potřebujeme vědět víc.“ Novinář byl v Polsku. A teď je rád za Česko

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE