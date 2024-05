„Ostatkový kříž v Německu plném muslimů? Toto hrozí.“ Došlo na protest před svatým Vítem

reklama

„Ostatkový kříž je český symbol a vystavovat ho v Německu na výročí okupace Československa, to je opravdu strašlivé,“ řekl ParlamentnímListům.cz bývalý krizový manažer komunikace na Ministerstvu průmyslu Robin Čumpelík. Právě on vytvořil video zvoucí na tichý protest před katedrálu svatého Víta na Pražském hradě a metropolitní kapitulu, která se stará o svatovítský poklad. Akce, při níž se věřící modlili za brzké navrácení součásti korunovačních klenotů domů, tedy proběhla velmi poklidně.

Kříž v muslimském Německu

Neznalý člověk by si o trochu větší skupince lidí – bylo jich zhruba čtyřicet – před katedrálou svatého Víta řekl, že jde jen o další shluk turistů. Jen české vlajky na ramenou dvou účastníků protestu dávaly tušit, že o cizince nejde. „Jsem víc než spokojen. Takovou účast jsem ani nečekal. Je vidět, že to lidi trápí. Jen tu českou vlajku mohli nechat doma, protože jde o duchovní akci,“ zamýšlel se nahlas organizátor, římský katolík Jiří Folajtár.

Jde o to, že pražská arcidiecéze historicky poprvé vystavuje v zahraničí svatovítský chrámový poklad. Uměleckou výstavu s názvem ‚Fragmenty paměti‘ v drážďanské síni v Lipsiusbau zahájil prezident Petr Pavel za účasti například kardinála Dominika Duky, litoměřického biskupa Stanislava Přibyla a pomocného biskupa pražského Zdeňka Wasserbauera. S myšlenkou nejspíš přišel kurátor výstavy a bývalý šéf Národní galerie Jiří Fajt žijící střídavě v Berlíně a Praze.

„Z důvodů bezpečnosti by se ten kříž měl vrátit zpět co nejdřív,“ dodal Čumpelík s tím, že v Drážďanech je bezpečnostní zajištění výstavy skoro nulové. „Drzost je slabé slovo. Každý rozumný člověk vám řekne, že ten kříž by neměl opustit Prahu, natož Česko. Mám vážné obavy o to, aby ten kříž nebyl poškozen. Vždyť v Německu je dnes obrovské množství muslimů a dějí se tam věci, které se tam dějí,“ dodala Miroslava, starší výřečná dáma.

Sněmovna plná antikristů

„To, co udělali, by mělo být trestné. A zodpovědnost jde za prezidentem, duchovenstvem a kapitulou. Církev by měla mít zájem na tom, aby se s tím křížem nic nestalo. Jsou tam ostatky svatých, které sebral otec vlasti Karel IV. Vždyť jde o jednu z nejcennějších věcí, kterou tady máme,“ pokřižovala se další účastnice protestu a dodala: „Může se vám to zdát jako přitažené za vlasy, ale půjčit ho do Drážďan do výstavní síně, která vypadá jako průchod, mi připadá pokořující a dvojnásob pokořující je, že tomu tleskal i český prezident.“

Korunovační kříž, označovaný též Zlatý ostatkový kříž, bývá vystavován s korunovačními klenoty Království českého a patří mezi nejcennější předměty svatovítského pokladu. Jde o relikviář ve tvaru latinského kříže ze dřeva pobitého zlatým plechem. Je posázený drahokamy, římskými a byzantskými gemami a perlami. Jeho objednavatel, císař Karel IV., jej koncipoval jako schránku na nejvzácnější relikvie českého království spojené se životem a utrpením Ježíše Krista.

Organizátor Folajtár obhlíží „tiché demonstranty“ zpovzdálí. Prý na petici ohledně bezodkladného navrácení korunovačního kříže přibývají podpisy jako houby po dešti, ale aktuální číslo nemá, protože už dlouho neudělal nové sčítání. „Teď vymyslely ty naše hlavy pomazané, že vyznamenají mluvčího sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernda Posselta. To snad není pravda. To abych sepsal další petici. Mít milion podpisů, tak snad všechny ty antikristy vyženu z Poslanecké sněmovny,“ směje se v nadsázce. Hradním nádvořím zatím stále zněly tiché modlitby a písně.

Psali jsme: To snad není možné... Klaus čekal před studiem a poslouchal Rakušana. Musel se držet „Toto není pokus o přepisování dějin...“ Oslavy osvobození. Bez ruské vlajky i hymny Ani Hitler si to nedovolil. Ochranný artefakt naší země vyvezen do Německa. Katolík drtí Pavla. V neděli akce Rusko ztrácí vliv na světové dění, neslábne ale v propagandě, říká expert





