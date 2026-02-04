Macinka neodjel, ale promluvil. A naštval

04.02.2026 17:00 | Reportáž
autor: Jakub Vosáhlo

„Někdo obrazně pálí mosty, ale jiný zcela vážně vyhrožuje Putinem,“ řekl poslancům Petr Macinka. Ministr zahraničí dorazil na jednání Poslanecké sněmovny vysvětlovat své esemesky, kvůli kterým opozice žádá vyslovení nedůvěry vládě.

Macinka neodjel, ale promluvil. A naštval
Foto: Jakub Vosáhlo
Popisek: Petr Macinka před poslanci

Petr Macinka se původně neměl jednání Sněmovny účastnit. Měl domluvenou cestu do USA, která ale skončila už ve Frankfurtu, odkud kvůli sněhové bouři nelétala letadla. Vrátil se tedy do Prahy a před patnáctou hodinou dorazil do Poslanecké sněmovny.

„Klimatická krize skončila, takže z Frankfurtu nelétala žádná letadla,“ omluvil svůj pozdější příchod.

A pak už se věnoval důvodu, pro který opozice požaduje vyslovení nedůvěry vládě – konfliktu s prezidentem kvůli nejmenování ministra životního prostředí Turka, jež vyústily v esemesky jeho poradci Kolářovi, opozicí označené za vydírání. „Stojím tu ne proto, abych hájil vládu, ale abych hájil ústavu,“ vysvětlil svou pozici.

„Vyvolali jste ji proto, že prezident republiky Petr Pavel se rozhodl svévolně vstoupit do pravomocí vlády, a vy jste se rozhodli tuto svévoli využít,“ vzkázal do lavic opozice. Ty se na jeho projev zaplnily kromě části vyhrazené ODS, která se zrovna chystala na tiskovou konferenci.

Filip Turek je podle Macinky bezúhonný, netrestaný a dnes jeden z nejviditelnějších politiků v Česku.

Jeho nejmenování se neodehrálo na základě porušení ústavy, ale pouze na základě vlastního subjektivního soudu. „Ale ústava není esejí o osobních sympatiích,“ varoval.

Citoval článek 62 ústavy, který vyložil: „Prezident není personální komisí vlády ani morálním arbitrem exekutivy.“

Pokud tyto věty odmítáme přijmout, už podle Macinky nemáme parlamentní demokracii.

Jmenované mediální kauzy jsou podle něj zjevně pouhou záminkou. Ale mediální obraz nemůže být právním důvodem pro experimenty. „V právním státě nerozhodují titulky Deníku N ani jiných okrajových médií, rozhodují zákony,“ ohradil se.

Pak se Macinka zamyslel, že Petr Pavel si přes Filipa Turka řeší svou vlastní totalitní minulost.

Zatímco v případě Filipa Turka se podle něj jedná o „hraniční humor“, Petr Pavel byl mnoho let součástí totalitní mašinerie. A zmínil i známý příběh, jak coby chlapec vítal sovětskou okupaci.

Akceptovali jsme podle něj jako náhradu právního státu apoteózu liberální demokracie, ve které jsou někteří ti dobří a druzí ti špatní.

„Někdo obrazně pálí mosty, ale jiný zcela vážně vyhrožuje Putinem,“ připomněl.

Naposledy se dotkl prezidenta Pavla: „Hroutit se z esemesek, to není znakem silného politika. Politik musí na mezinárodních formátech ukázat svaly, ne slzy, těch se nenajíme,“ uvedl ministr zahraničí.

„Opozice bez vlastního programu sklouzla do aktivistických skupin, které tu organizují předčasnou prezidentskou kampaň,“ zakončil.

Macinkovo vystoupení podle očekávání vyvolalo sérii faktických poznámek. ODS zrovna měla tiskovou konferenci, vyjádřila se tedy na mikrofon v tiskovém středisku.

Poslankyně Pirátů Svárovská jej vyzvala, aby se omluvil prezidentu Pavlovi, pak vystoupil zástupce STAN. „Pokusil se pana prezidenta vykreslit jako někoho, kdo se zhroutil a plakal. Byl to nejvyšší náčelník NATO, nemyslím si, že by to byl profil, který by se hroutil,“ podivil se.

Nejvíce jej ale prý nadzvedlo srovnání Petra Pavla a Filipa Turka. „Vyrůstal v úplně jiné době, v úplně jiném školství. A diametrálně odlišné je, jak se ti dva k té minulosti postavili,“ zaznělo na mikrofon.

Ivan Bartoš si vzal slovo po svém, konflikt s prezidentem podle něj Macinkův projev ještě vyeskaloval. „Až se pan premiér vrátí z Itošky, tak bude nadšenej,“ chechtal se Pirát u mikrofinu.

A zaujala jej Macinkova poznámka, že „kašpárkovi s dredama to někdy úplně nedocvakne“. „Kašpárkovi s dredama ministra zahraničí jmenovali, vám ne,“ smál se Ivan Bartoš Macinkovi.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak vystoupil předseda TOP 09, který získal dojem, že jej Macinka nezná. „Pane ministře, jmenuji se Havel, to se vám bude dobře pamatovat,“ představil se. Pak mluvil o pohrdání nejen opozicí, ale i občanskou společností. „Sto tisíc lidí na náměstí se sešlo kvůli vám, jak se chováte.“

Pirátská poslankyně Stojanová vykládala o „jedné hajlovací kartě“ a mávala průzkumem Novinek, že Češi nechtějí Turka ani jako zmocněnce. Směje se prý Macinkově představě, že prezident se hroutí. Naopak Macinkovy esemesky podle ní vypadaly tak, že „se hroutil, a ještě při tom kopal nožičkou“.

Na opozici zareagovala poslankyně ANO Berenika Peštová: „Vy tady na nás útočíte, že vás kádrujeme a nechceme vám dát vaše místa. Ale to samé dělá pan prezident.“

Opozice si podle ní ve svých výstupech dost svérázně přepisuje historii. „Takže zapomeneme, že pan prezident byl rozvědčík a manželka politručka, protože dneska je hrdina,“ poznamenala.

Pak následovaly další komentáře opozice. Z nich vynikla otcovská domluva o tři roky staršího Jiřího Pospíšila, který vzpomínal, že i on byl ve třiceti letech mladý začínající ministr, který dělal komunikační přešlapy, a kdyby se Macinka omluvil, tak by on souhlasil s tím, aby na ministerstvu zahraničí zůstal. 

Další z veteránů pravice Petr Bendl vzpomínal, že za dlouhé roky v politice zažil chování, jaké předvádí Petr Macinka, možná u Davida Ratha, jinak nikdy.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , Poslanecká sněmovna , Macinka

