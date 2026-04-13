„Pan prezident má takový zvláštní zvyk“. Babiš popsal, jak mu volali z Hradu

Nálada mezi novináři v tiskovém středisku Úřadu vlády byla trochu jiná než v minulých týdnech. Už při čekání na příchod ministrů se mnohem více mluvilo o dotazech, které si chystají, a očekávaných vysvětleních. První jednání vlády po zavedení regulace cen pohonných hmot vyvolávalo mnohá očekávání.
Především se mluvilo o zákoně, kterým by vládní regulační opatření, doposud realizované formou vyhlášky, dostalo větší právní sílu. Hovořilo se o plánu vlády schválit jej ve zrychleném režimu, aby mohlo začít platit ideálně už od 1. května. se však zdálo časově neproveditelné vzhledem k potřebě schválení v Senátu a podepsání od prezidenta.
Ministrů přicházejících ráno do Strakovy akademie se ale novináři ptali také na volby v Maďarsku. Kromě Filipa Turka, který uvedl, že Česko ztrácí v rámci EU významného spojence, ostatní vyjadřovali předsedovi hnutí TISZA Péteru Magyarovi gratulace s tím, že bude i do budoucna důležité udržovat regionální vazby.
Na tiskovou konferenci dorazili kromě premiéra Babiše Alena Schillerová a Karel Havlíček.
Na úvod Andrej Babiš mluvil o iniciativě do EU směrem k povolenkám ETS 1. V dopise Ursule von der Leyenové měl navrhnout dodatečné kompenzace pro firmy, které se pustí do dekarbonizace. Další dopis měl směřovat k německému kancléři Merzovi. V něm mimo jiné navrhl summit Německa, Rakouska a V4, který by se týkal aktuálních věcí, zejména pohonných hmot.
Pak už se dostal k hlavnímu tématu. Sepsul přítomného redaktora Novinek, že jeho web psal, o kolik Německo snížilo spotřební daň na pohonné hmoty, ale už nenapsal, že Němci nestropují marže.
Pak premiér vyjádřil pobavení nad návrhem opozice na zastropování marží rafinerií. „Tak můžu to napsat Tuskovi, ať to přikáže Orlenu, ale jak to udělat, aby to mělo smysl, na to jsme ještě nepřišli,“ poznamenal Andrej Babiš. Podobně jej prý pobavily i ekonomické návrhy Ivana Bartoše.
Alena Schillerová pak představila parametry vládou schváleného návrhu. Jde o zákonnou možnost, aby vláda v krizové situaci mohla regulovat ceny pohonných hmot.
„Je to obdobná legislativní cesta, kterou uplatnila v roce 2022 minulá vláda u elektřiny,“ upozornila ministryně. Podle ní se to osvědčilo a ukázalo se, že je dobré, když vláda má takový nástroj v záloze.
„Půjde o legislativně robustní a současně operativní zákon,“ ujistila. Podporu tohoto řešení zaznamenala napříč celým spektrem, proto očekává, že by zákon mohl být prohlasován hladce.
Vláda chce návrh schválit ve zrychleném řízení podle paragrafu 90, což by znamenalo pouze jedno hlasování ve Sněmovně. Ideálně hned v úterý na začátku nové schůze poslanců. Schillerová věří, že vstříc vyjde i Senát a prezident.
„Nemohu mluvit za pana prezidenta, ale nevidím důvod, proč by to prodlužoval,“ uvedla ministryně financí.
Podle jejích představ by květnová opatření už měla probíhat podle nového zákona.
Pane redaktore, vy jste nepochopili, jak to v EU funguje
Dotazy novinářů směřovaly k maďarským volbám, počínaje úvodní otázkou České televize. Babiš poznamenal, že při obhajobě zájmů České republiky je schopen si sednout s jakýmkoli maďarským premiérem. Pak redaktorovi řekl, že mezi evropskými státníky má mnoho takových, ke kterým má blízko, třeba Emmanuela Macrona.
„Baví mě, jak naše opozice do maďarských voleb zamontovala mojí osobu,“ uzavřel.
Pak se žurnalisté se znovu vrátili ke kauze posledních dní: Účasti prezidenta Pavla na summitu NATO.
Andrej Babiš se nejprve snažil neutrálně vysvětlovat, že věc se ještě bude řešit, nakonec i sám prezident řekl, že složení delegace je věcí vlády.
„Chápu, že pan prezident na tom pracoval a má k tomu vztah, ale vláda musí obhajovat naše závazky v rámci NATO,“ uvedl a připomněl, že ministr obrany má do konce května předložit novou koncepci armády, kterou vláda představí i prezidentovi a Bezpečnostní radě státu.
Jasněji by podle Babiše mělo být po 20. květnu, kdy setkání ministrů zahraničí NATO ve Stockholmu bude plánovat agendu pro summit.
„Pan prezident sám řekl, že rozhoduje vláda. Pan prezident má nějaké názory, od těch našich se trochu liší, ale pan prezident uznal, že to tam máme jít my obhajovat,“ vysvětloval.
Když ale na dotazy na prezidenta Pavla navázala i další média, Babiš se rozpovídal.
„Pan prezident má takový zvláštní zvyk. Volal mi na dovolenou, minutu předtím, než zveřejnil ten dopis. Předtím mi takto volal minutu předtím, než zveřejnil ty esemesky,“ připomněl dřívější kauzu komunikace Macinka–Kolář. Kolář.
A premiér pokračoval: „Já nemám rád konflikty, ale když po mně někdo jde, jsem schopen jednat velice rázně.“
Na dotaz, zda nám to nedělá ostudu v zahraničí, pak redaktorce DVTV odpověděl: „V zahraničí to nikdo neřeší, je to tady naše lokální věc.“
Téma uzavřela Babišova veselá výměna s redaktorem MF DNES, který mu citoval názor Filipa Turka, že Petr Pavel by na summit do Ankary mohl jet „na večeři“ jako doprovod vládní delegace.
„Pan Turek není člen vlády,“ divil se Babiš.
Po další výměně uzavřel, že on jeho názor nesdílí.
Andrej Babiš také informoval, že na koaličním jednání před vládou se řešil rozpočet na příští rok. „Já jsem překvapen, jak nám do rozpočtu mluví Evropská komise, to jsem nezažil,“ dodal.
A jednou novináře pobavil. To, když vyzval: „Já chápu, že DNA novinářů je konflikt, ale buďte pozitivní.“
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku