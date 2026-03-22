„Pane ministře, neběhejte tady.“ Tománková zasahovala ve studiu

„Blízký východ hoří a ceny ropy i plynu to okamžitě pocítily,“ prohlásila moderátorka Terezie Tománková hned v úvodu diskuse. Pánové se tedy nejprve věnovali situaci v Íránu.
„V prvé řadě musím říct, že kabinet samozřejmě pracuje. Je to vidět na těch maržích. U benzínu byly ty marže 2,60 kč, dneska je na 2,29 kč,“ zahájil ministr Červený, podle něhož má vláda připraveno několik kroků, které prokonzultují s odborníky. „Tady připomenu, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) jednal se Spojenými státy. Pan ministr Havlíček na to navázal. Se Spojenými státy jsme za výhodné ceny dojednali 1,4 miliardy kubíků plynu. Kdyby se ta situace v Kataru ještě více zkomplikovala, tak my jsme připraveni,“ konstatoval Červený.
Mgr. Igor Červený
Jedním dechem připomněl, že když byl současný premiér Andrej Babiš v opozici, apeloval na vládu Petra Fialy (ODS), aby intervenovala ve věci cen. A dnes se sám chová jinak.
Ministr Červený prohlásil, že ekonomické intervence nepomáhají. Proti opozici se vymezil. „Já za sebe vnímám, že konstruktivní debata může nastat, ale ta musí být konstruktivní i ze strany opozice,“ konstatoval.
Hladík se ohradil a zdůraznil, že vláda má v prvé řadě pracovat ve prospěch občanů. A aby mohla ve prospěch občanů pracovat, musí na to mít připravenou strategii. Vláda tady podle Hladíka může pracovat s tím, že ČEPRO může své produkty prodávat bez marží, nebo za dokonce ještě nižší ceny. „Já žádám, abyste se bavili s opozicí, aby řešili situaci, abyste hledali konkrétní řešení,“ apeloval Hladík na Červeného.
Ten se okamžitě bránil, že by to pokřivilo trh. „A kdybychom to jako politici udělali, tak bychom potom čelili žalobám soukromých společností. … Já prostě nemohu udělat to, abych jednu síť čerpacích stanic znevýhodnil proti jiným. To prostě není možné,“ zdůraznil Červený.
Hladík okamžitě kontroval, že se dá opřít o stanovisko ÚOHS, které otevírá prostor k udržení energetické bezpečnosti v Česku a k tomu, aby zásobníky plynu nebyly před zimou prázdné a aby lidé měli pohonné hmoty k nákupu do aut. „Vy tady energetickou bezpečnost ničíte. Vy tady jdete proti větrným elektrárnám a zvete sem dezinformátory ze Slovenska. Vy jdete tou slovensko-ruskou cestou,“ vyčítal Hladík Červenému.
Pane ministře, prosím, zůstaňte sedět
„Jsem spokojený, protože budeme moct diskutovat o tom, že ETS1 zastropujeme a ETS2 odsuneme. My spoléháme na to, že mezitím zasedne v Bruselu nová komise, která pochopí, že ETS2 jsou zlo a zruší je,“ popsal strategii Babišovy vlády ministr Červený. „Naším cílem je zastropovat trh u ETS1 na ceně třicet eur. … V Číně je to 12 eur, v USA je to 22 eur. My se teď kvůli té krizi pohybujeme kolem sedmdesáti eur a je to nesmysl,“ zdůraznil Červený ve studiu.
Aby měl čím argumentovat, v jednu chvíli si chtěl podat nějaké papíry a zvedl se ze židle. Terezie Tománková se okamžitě ozvala. „Pane ministře, neběhejte tady po studiu, nejsme na to zařízení, zůstaňte sedět,“ žádala člena vlády.
Hladík upozornil, že vláda by jistě měla pomáhat sklářskému průmyslu a chemickému průmyslu, ale nevidí důvod, proč pomáhat např. bankám. Skrze plošnou pomoc. – „Já vím, že vy potřebujete kroužkovací kampaň, abyste ze čtyřky v Brně poskočil na primátora, ale na mně si to nevykřičíte,“ ozval se Červený. – Hladík ale trval na tom, že je průmyslu třeba pomáhat cíleně, a ne zvyšovat státní dluh plošnou pomocí. „Vy jste vystavili červenou úsporám,“ zlobil se Hladík. – Ministr se ohradil, že to není pravda.
Ministr Červený: Za mnou chodí vaši poslanci
Věnoval pozornost i automobilovému průmyslu, na který je podle Červeného odborníkem právě Filip Turek, který má kontakty i v japonských automobilkách a je ochoten tyto své kontakty a zkušenosti využít.
Po pár minutách upozornil, že za ním jako za ministrem chodí i někteří lidovečtí politici, kteří chtějí s ním jako se členem vlády mluvit o některých projektech. „A když jsem se jich ptal, proč jste s tím nešli už za vlastním ministrem, když jste měli vlastního ministra. A oni řekli: Víte, on byl pan Hladík v některých věcech radikální.“
„Za mnou zase chodí poslanci Motoristů a nadávají na vás a na Filipa Turka,“ ohradil se Hladík. – Igor Červený se rozesmál. „To bych chtěl vědět, jako,“ poznamenal. – „Tak já vám ta jména potom řeknu v zákulisí,“ přislíbil Hladík.
Kdo je vinen současnou situací?
Červený trval na tom, že po několika vládách dává s Filipem Turkem ministerstvo životního prostředí po pořádku. „Já se zabývám tím, co musím jako ministr životního prostředí napravit,“ zdůraznil Igor Červený.
Když se opět dostal ke slovu Hladík, pustil se do Červeného, že chce zničit program zelená úsporám.
„Arogantní Motoristé chtěli novou zelenou úsporám zrušit. Ale potom tady byla obrovská aktivita lidí, i nás jako opozice. Potom tady vystoupil Andrej Babiš a řekl, že zelená úsporám bude pokračovat,“ konstatoval Hladík s tím, že tato vláda novou zelenou úsporám sice oživila, ale nemalou část z těchto prostředkům chce dát bankám a současně tím hodit přes palubu seniory. „Protože žádný senior nedostane od banky půjčku, a to vy prostě víte,“ pravil Hladík.
Podle Červeného to bylo zcela jinak. „My jsme tam (na ministerstvu) našli novou zelenou úsporám zmlácenou do krve a v kómatu se škrtem 10 miliard,“ poznamenal Červený. – Hladík tvrdil, že to není pravda, že jejich vláda měla prostředky pro emisní povolenky, mimo jiné i z peněz z EU.
Než se moderátorka se svými prvními hosty rozloučila, ukázala průzkum z poloviny března, který ukázal pro ANO 34,5 % hlasů. Druhé je hnutí STAN se 13,3 % hlasů. Třetí je ODS, která má asi o jedno procento méně. Do Sněmovny by se dostali i Piráti a SPD. SPD by volilo asi 7 % voličů. Pod hranicí pěti procent zůstali Motoristé se ziskem 4,8 % hlasů. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by volilo přes 3 % voličů.
Terezie Tománková poté přehodila diskusi k demonstraci svolané spolkem Milion chvilek. Ministr Igor Červený poznamenal, že lidé mají právo demonstrovat, ale on jako člen vlády má právo vzít si z demonstrace to, že voliči opozice nejsou spokojeni s tím, jak vládne tato vláda. Netajil se tím, že se na aktivity spolku Milion chvilek dívá kriticky.
Naproti tomu poslanec Petr Hladík aktivitu spolku Milion chvilek uvítal.
