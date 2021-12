„Pane prezidente, v té pětikoalici se těžko vyjednává. Počkáme, až Lipavský udělá botu.“ Takto to bylo, tuší známý expolitik

O tom, proč se nakonec prezident Miloš Zeman rozhodl jmenovat vládu celou i s ministrem zahraničí Janem Lipavským, ke kterému měl výhrady takového rázu, že ho jmenovat nechtěl a tvrdil, že přes to nejede vlak, si ParlamentníListy.cz povídaly s bývalým zkušeným politikem Vlastimilem Tlustým. „Představuji si, že pro prezidenta Zemana je tato nově vznikající vláda takřka ta největší možná katastrofa. Jestli se v tomto nemýlím a opravdu to tak je, může to být podle starého přísloví – kdo chce kam, pomozme mu tam. Pane premiére, chcete si přivázat smyčku kolem krku? Stojíte přitom na vratké židli. Já vás varoval. Aniž jsem to měl v popisu práce, jsem se vás snažil zachránit. Vy si trváte na té oprátce. Tak máte ji mít,“ objasnil.

„Napadají mě dvě spekulace. Za prvé, že jsou lidé, kterým je nejlépe dát prostor, aby se znemožnili sami. Tou druhou je, že svatá válka, která by následovala, by měla jenom samé oběti. Nic dobrého by nikomu nepřinesla a byly by to neúspěchy na všech stranách,“ domnívá se. Takovéto svaté války by prezident Zeman podle Tlustého nechtěl být účasten. „Kdyby toho pana ministra nejmenoval, začala by snaha ho zbavit výkonu funkce. Bylo by to na dlouhé lokte. Byli by sami poražení,“ předpokládal.

Názory a spekulace na krok prezidenta jsou mezi politiky různé, sociálnědemokratický matador Zdeněk Škromach například pro ParlamentníListy.cz uvedl, že v ODS se na nominaci Pirátů moc netvářili, a tak prezident podal premiérovi případným nejmenováním dotyčného ministrem pomocnou ruku, kterou ovšem Petr Fiala nevyužil. „To je další hypotéza, ke které se připojuji. Může to být podle hesla čím hůř, tím líp. Prezident Zeman z této vlády určitě nadšený není, považuje ji pravděpodobně za jednu z nejhorších variant, které mohly nastat. Tak když má někdo takovýto názor, proč by se k tomu nepřipojil podle uvedeného hesla,“ uvedl Tlustý.

V Česku, a nejen tam, je vážná situace kolem covidu, k tomu inflace. Neřekl si prezident, že v takovéto době raději jmenuje vládu, i když k ní má výhrady, protože je lepší vláda s důvěrou Poslanecké sněmovny než končící vláda bez důvěry této nové Sněmovny? „V životě to vždycky bývá tak, že se poskládá několik důvodů, které mají různou váhu. Toto může být další z důvodů, ale viděl bych ho jako se slabším vlivem než ty předchozí uvedené,“ konstatoval.

Kdybych byl muška jenom zlatá

Nedomluvili se Petr Fiala a Miloš Zeman, oba zkušení politici, že si Jana Lipavského ohlídají? Respektive mohl přislíbit premiér Fiala prezidentovi, že to udělá třeba prostřednictvím zkušeného náměstka na Ministerstvu zahraničí z ODS? „Budu si teď představovat, že jsem muška jenom zlatá, která byla účastna toho jednání a naslouchala. Umím si docela dobře představit, jak pan premiér vysvětluje složitost své situace, protože v koalici s pěti účastníky něco dojednat je obtížné,“ byl si vědom bývalý ministr či předseda poslaneckého klubu.

„Takže si představuji, jak pan premiér Fiala říká – jsem ve strašné situaci, dojednat to bude velice těžké. Pan prezident mu na to odpovídá – no jo, ale takto strašného kandidáta, kterého vám dali, byste si ani vy neměl přát. Vždyť ten bude působit katastrofy pro celou Českou republiku a pro vás, pane premiére, zvláště. Pan premiér mu na to říká: Jestli máte pravdu, tak si počkáme, až nějakou pěknou botu tento pan ministr vyrobí, a já vám pak přinesu návrh na jeho odvolání a budeme rádi oba,“ vžil se do role naslouchající zlaté mušky Vlastimil Tlustý. „Podstata toho, co tu takto modeluji, je – hele, třeba to není tak strašné. Pokud to strašné nastane, není nic snazšího než ho vyměnit,“ doplnil.

Vidím dva roky jako vysněné funkční období této vlády

Vlastimil Tlustý si nemyslí, že tato nová vláda vydrží celé volební období, tedy celé čtyři roky. „Vidím dva roky jako vysněné funkční období této vlády,“ konstatoval a na závěr si položil otázku, jaké je vysvětlení, proč premiér Fiala bude žádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu – kde má pětikoalice pohodlnou většinu – až v lednu? „Je tu jasná většina ve Sněmovně. Tento odklad nechápu,“ zakončil.

