„Peníze dojdou už v květnu.“ Zelenskyj tlačí na parlament

Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval zákonodárce, aby příští týden schválili klíčové zákony, které by odvrátily finanční krizi, pomohly Ukrajině bojovat proti Rusku a provedly klíčové reformy potřebné pro vstup Ukrajiny do Evropské unie.
„Kvůli opožděným reformám a pomalému legislativnímu pokroku na konci roku 2025 a začátku roku 2026 Ukrajina podle ekonomů promeškala termíny pro uvolnění miliard od svých klíčových věřitelů,“ napsala agentura Reuters.
„Mám seznam klíčových návrhů zákonů, které jsou zásadní pro zajištění financování,“ uvedl Zelenskyj v promluvě ke svým spoluobčanům. „Věřím, že členové parlamentu ze všech stran chápou důležitost těchto návrhů zákonů pro ukrajinský rozpočet,“ pokračoval.
Davyd Arachamija, šéf vládnoucí frakce Sluha lidu, uvedl, že zákonodárci se v pondělí plánují sejít, aby s klíčovými ministry projednali legislativu. Hlasování je plánováno na 7. a 8. dubna.
Parlament také neschválil čtyři zákony, které by umožnily získat od Světové banky 3,35 miliardy dolarů, uvedlo konsorcium čtyř ekonomických think-tanků RRR4U. „Pokud budou závazky splněny, bude schodek plně pokryt,“ uvedlo konsorcium. „Pokud ne, finanční řetězec se přetrhne: deficit přesáhne 30 miliard dolarů a finanční prostředky vydrží pouze do května. Nebo v nejlepším případě, pokud poslanci konečně začnou hlasovat o legislativě Ukrajinské facility, vydrží do poloviny léta.“
Ukrajina je v boji proti většímu a lépe vybavenému nepříteli závislá na finanční podpoře Západu. Od invaze v roce 2022 Kyjev obdržel ekonomickou pomoc ve výši přibližně 174 miliard dolarů.
Tady znovu vyplouvají na povrch spory Ukrajiny na straně jedné a Maďarska a Slovenska na straně druhé. Maďarsko a Slovensko tvrdí, že Ukrajinci záměrně zastavili tok ruské ropy přes své území dál do Maďarska a na Slovensko. Ukrajinci tvrdí, že v důsledku ruských útoků. A Maďaři dávají najevo, že dokud do Maďarska nepoteče ruská ropa, na Ukrajinu na oplátku nepoteče 90 miliard eur. To je půjčka, kterou v závěru minulého roku schválili politici členských zemí EU. Pro Ukrajince má tato půjčka existenční charakter.
Ale jednu dobrou zprávu Ukrajinci přece jen mají. Podle serveru listu The Times i podle dalších zdrojů se Ukrajincům daří čelit další z řady ruských jarních ofenziv, jak je známe od ruského vpádu na Ukrajinu v únoru 2022. Obráncům se podle všeho daří adekvátně odpovídat.
Vedle toho jsou Ukrajinci schopni nasazovat i roboty k hašení požárů vyvolaných ruskými útoky. Takového robota prý vůbec poprvé využila brigáda speciálního určení Azov. Informuje o tom server Kyiv Independent s tím, že robot nazvaný Zmij byl nasazen na uhašení požáru v Kramatorsku, což je jedno z měst v Doněcké oblasti, které požadují po Ukrajincích Rusové, pokud se má vůbec jednat o konci války, a Ukrajinci pravidelně odpovídají, že se Kramatorsku, ale ani Slovjansku a dalších měst nevzdají bez boje.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
