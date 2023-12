„Píší mi lidé z ODS.“ Kdo a proč? Václav Klaus prozradil

reklama

V uplynulých dnech proběhla médii informace, že Václav Klaus, hlasitý kritik proticovidových opatření, bojuje s následky covidu a že byl hospitalizován v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Nyní přiblížil, co přesně se skutečně přihodilo: „Měl jsem takovou standardní chřipčičku, bez teplot, a rýmu a podobně,“ řekl. A že k návštěvě lékaře ho donutili kolegové. „A oni zjistili, že je to skutečně covid. Nepodceňuji to. Je to důvod k tomu, aby člověk tři dny posedával, polehával, “ poznamenal v rozhovoru pro XTV.

Vysvětlil, že informace o jeho hospitalizaci jsou omyl: „Myslím, že vznikl určitý chaos; ten byl daný tím, že naše tiskové vydalo prohlášení, že jsem byl léčen v Ústřední vojenské nemocnici. Už jsem to několikrát vysvětloval, že nemám žádného jiného obvodního lékaře než ředitele ÚVN pana profesora Zavorala. Samozřejmě jsem tam neležel. Takže jsem docela v pořádku,“ přiblížil Klaus.

Následně byl vyzván ke komentáři ke schválenému rozpočtu na příští rok, kdy zopakoval své stanovisko, že jej samozřejmě šlo udělat jinak a lépe. „Ale tahle vláda už dva a půl roku prostě nevládne. To je slovo, které by mělo být prvně vysloveno. Když vláda vyhrála volby v říjnu 2021, měla přece povinnost po třech měsících udělat nějaké radikální zásahy do naší tehdy nejvyšší inflace v Evropě. Ale ona otálela dva roky. A de facto o svém ozdravném balíčku pořád jen mluví. Možná ho připravuje pro příští vládu, až bude smetena. Rozpočet je v deficitu, který je dlouhodobě absolutně neúnosný,“ uvedl Klaus.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25581 lidí

„Dostali jsme se do evidentní ekonomické stagnace. To znamená, že by měla zasednout rada moudrých ve vládě – Langšádlová, Baxa, Bek, a říct, že se udělají radikální ekonomické zásahy. Nic takového se neděje,“ lamentoval Václav Klaus.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30676 lidí

Zmínil, jak rozumí videu s nutellou, které v rámci porovnávání českých a německých potravin natočil premiér Fiala, a za které se později omluvil s tím, že to byla chyba: „Rozumím tomu tak, že premiér miluje nutellu, takže hledá, aby maximalizoval počet nutell a svůj užitek, s omezenými zdroji a příjmem, který má. Hledal, kde dostane co nejlevnější nutellu,“ žertoval Klaus. „Lidová tvořivost už si s tím tak pohrála, že není důvod, abych k tomu přidával superchytrý výrok,“ podotkl s tím, že natočit takové video by ho jeho PR tým nikdy nedonutil.

Co jej zaráží je i fakt, že člen výkonné rady ODS, podnikatel Pavel Drobil, se stal ve Svazu průmyslu a dopravy novým zmocněncem pro zavedení eura v Česku. Ten v rozhovoru pro iRozhlas.cz řekl, že ‚koruna už je jen fetiš“. Klaus naopak varuje, co by případné přijetí eura udělalo s českou ekonomikou: „My ekonomové si nemyslíme, že je pro nás, naši ekonomiku, která má jiné parametry než průměr eurozóny, výhodou přijmout společnou měnu. Pro mě je fetiš Česká republika, český národ a existence této země. Tu korunu považujeme za jednu z konstant naší země; jestli to někdo chce urážlivě nazvat fetišem, tak ať to tak nazývá. Z koruny se pořád ještě můžeme radovat,“ míní Václav Klaus.

Fotogalerie: - Rychlá schůze

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 3% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 20093 lidí

K tomu, že v ODS jsou stále hlasy, které volají po návratu ke kořenům, jako například Jan Zahradil, řekl: „Honza Zahradil několik let pracoval u mě na úřadu vlády, přece jen načichnul mými názory. Chudák tedy, myslím, že dnes mu za to Fiala, Pekarová a Černochová určitě netleskají,“ řekl Klaus.

Lidé z ODS s podobným názorem jako má Zahradil ho oslovují. „Píší mi a já objevuji, že tito lidé v ODS stále jsou, ale jsou absolutně utlačeni fialovštinou do naprosté nulovosti a do naprosté neakčnosti a beznaděje. Takže určitě takoví lidé tam jsou a občas mi píší,“ prozradil jeden ze zakladatelů ODS.

Poté se věnoval i svobodě slova, která je v současnosti pod velkým atakem. „Myslím, že spousta lidí si nemyslí, že smí říct, co si myslí o ukrajinské válce. Ne všichni jsou identičtí s názorem interpretace na ty úděsné věci, které se dnes dějí v Izraeli a v Gaze. Řada lidí se neodvažuje o tom říci silná slova. Mělo by to na ně velmi negativní dopady, v zaměstnání apod. Tato míra nesvobody je u nás fenoménem, který všichni vnímáme,“ řekl exprezident Václav Klaus.

Psali jsme: „Vypadněte. Dojte si Ukrajinu.“ A řetězec koukal. Zdražení potravin: Co nevíte Zádnušní mše za Schwarzenberga bez Klause. Kvůli covidu Zákonodárci si přidali pravomoc oddávat. Ivo Strejček už tuší proč „Důchodci se mají jako nikdy. Zmrazit. A zbytek? Jaký si to uděláš...“ Z ODS odpověď na nářky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE