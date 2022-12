„Pitomosti kolem Kramného.” Bradáčová? John Bok ukazuje. Občan se má bát

reklama

Spolek Šalamoun se zabývá chybami ve vyšetřování i během soudů a takto se zabýval i případem Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu své ženy a dcery v roce 2013 v Egyptě. Nyní se však ukazuje, že to nebyla elektřina, která ženu a dítě usmrtila, jak poukázaly odborné špičky v oboru. I to je zásluhou Šalamouna a jeho bývalého předsedy Johna Boka, který se sám účastní soudů. Ten již před časem v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřil pochybnosti o kvalitě státního zastupitelství v České republice.

„Kauzou jsme se zabývali a prostudovali jsme i výsledky patologa v Egyptě. Nechali jsme si je přeložit, až tak daleko jsme šli. Následně jsme oslovili nejvýznamnější odborníky v oboru patologie, kardiologie i biomechaniky, kteří vypracovali zevrubné znalecké posudky pro spolek Šalamoun. Jejich informace potvrdily pochybnosti ohledně postupu jak českých znalců z Ostravy, tak v egyptských materiálech,“ řekl Bok redakci s tím, že pochybnosti vyvolávalo už chování státního zástupce, který si místy vymýšlel a dokonce docházel k takovým závěrům, že se Kramný se ženou rozhodli spáchat společnou sebevraždu a on si to pak rozmyslel. „Takové pitomosti. Dokonce jsme po soudu v Ostravě o odložení do února vyzvali státního zástupce, zda by neměl rezignovat poté, co zaznělo v soudní síni, co vyslechl originály telefonátů Kramného a srovnal je s chybnými přepisy,“ popsal John Bok.

Výmysly v přepisech hovorů

Ukázalo se, že v přepisu telefonátů se nacházejí věty, které v nahrávkách nikdy nezazněly. „Tady nedošlo k chybným přepisům, tam jsou doslova lživé věty, které nikdy nevyslovil. Nejde ani o špatně interpretované věty, to je doslova výmysl. To jsme také konstatovali a jeho povinností jako dozorujícího a žalujícího státního zástupce je si záznamy poslechnout, ne jen číst přepis, co napsali policisté,“ vysvětlil. Nová zjištění uvedená u soudu ho prý nijak nepřekvapují. Jeho zkušenost totiž mluví jasně – pokud jsou soudci či státní zastupitelé přistiženi u špatné nebo úmyslně špatné práce a je navrženo kárné řízení – a mnohdy by prý bylo vhodné dokonce trestního oznámení, neboť jde o úmysl a zneužití pravomoci – odezvou je odpověď, že neshledávají porušení a věc odkládají.

Nesprávně fungující systém trestního řízení podle Boka ukazuje i další případ – 13× trestaného, recidivního pachatele, který je podezřelý z dalších činů, ale přesto není v době soudního řízení ve vazbě. „(Lenka) Bradáčová (vrchní státní zastupitelka, pozn. red.) může vykládat, jak dobře státní zastupitelství funguje a jak je úspěšné. Soudy přejímají polotovary a je zde vysoká nápadovost,“ uvedl Bok s tím, že nápadovost je procento případů, které se začaly vyšetřovat a byly odloženy policií, státními zástupci či prokurátorem a podobně z důvodu, že neshledali důvody, že došlo k trestné činnosti. Tvoří 40 až 50 procent případů. „Ukazuje to, že uvaříme z nudle polévku,“ podotkl Bok.

Dále se prý ukazuje, že špičky státního zastupitelství nedohlížejí, jak hierarchie, tedy státní zástupci pod nimi konají špatně, i když na to spolek upozorňoval. „Překvapuje mě, že nynější státní zástupce – ale to dělá z populismu - obnovil řízení proti estébákům, kteří se podíleli na kauze Asanace. Tedy ma nucení disidentů, aby opustili republiku, vydíráním o rodině a podobně. Paradoxně, co jim vadí v porovnání s generálem Pavlem, kdy lidé říkají, že byl zpravodajec – ale nebyl estébák, byl zpravodajcem, nikoho nevyslýchal, nezatýkal, nemučil, měl být vyslán do zahraničí na ambasády – a tedy byl komunista. Ale u nejvyššího státního zástupce (Igora Stříže, pozn. red.) jim to nevadí – člověk, který prosazoval komunistické právo jako vojenský prokurátor, vyšetřovatel a komunista, může být na tak vysoké funkci. Vadí mi dvojí měřítko, přitom prezident nemůže poškodit životy tolika lidí jako státní zástupce,“ zdůraznil Bok.

Soudy se dříve nezabývaly závěry a fotografiemi z Egypta

John Bok se domnívá, že u soudu s Kramným byl konečně prostor probrat vše do detailů s velkou fundovaností a letitou praxí největších kapacit v oboru ohledně toho, zda mohla být smrt obětí způsobena elektrickým proudem. „Přední kardiolog v oblasti patologie profesor Ivo Šteiner dokonce o patolozích z Ostravy prohlásil, že jsou nezpůsobilí, neprofesionální a neodebrali dokonce ani vzorky srdce ze všech stran a ze všech míst, jak měli, aby jejich tvrzení byla podložena fakty,“ sdělil Bok. Zmínil také materiál promítaný u soudu, jak vypadá průboj elektrickým proudem, ale nic takového na těle Kramného ženy ani holčičky nebylo. „To všechno mělo být předvedeno už v prvním soudním řízení, ve kterém byl Kramný odsouzen na 28 let,“ vytkl Bok.

Zkritizoval rovněž, že soudy se vůbec nezabývaly závěry egyptských vyšetřovatelů a jejich patologů, ani fotografiemi, které dokazují, že žádné stopy po úderu elektrickým proudem na těle nejsou. Ostravští patologové navíc nemohli vyloučit otravu jídlem, neboť žaludky obětí byly rozleptané. Chyběly zmíněné vzorky srdce. A jako vrchol označil, že českým znalcům trvalo půl roku od pitvy, než přišli na to, že by se mohlo jednat o elektrický proud. Má navíc podezření, že inspirací znalců k tomuto závěru byly texty novinářky Blesku. „Každý se ptá, proč z běžného občana jako Kramný, který nikdy neměl problémy s policií a nikdy nedostal ani pokutu při řízení či parkování, udělali vraha? Dopátrali jsme se důležité věci, že ten, kdo vyšetřování rozjel, byl šéf policie Moravskoslezského kraje, v té době to měl nahnuté a prezidium se tím zabývalo. On spustil vyšetřování Kramného a začali ho v Egyptě odposlouchávat. O to by ale navíc měli být požádáni Egyptem, takže suplovali jejich práci. A navíc zkreslovali realitu, kterou slyšíte v telefonu na první dobrou, v přepisech.“

Česká justice odrazem české společnosti

Nadšení z úspěchu z posledního slyšení však Bok krotí; není jasné, co udělá soud v Ostravě, kam se případ vrací. Vadí mu však, že vzhledem k tomu, co vyšlo najevo ohledně přepisů telefonních hovorů, je Česká republika zemí, kde dochází k brutálnímu porušování zákona orgány činnými v trestním řízení. „Počínaje policií, kde to začíná, pak to někdy i slepě převezmou státní zástupci a v materiálech běžně najdete doslovné věty s gramatickými nebo slovními chybami. A soud, který by měl dělat rozhodčího mezi obhajobou a obžalobou, místo toho převezme žezlo od státního zástupce a vyšetřuje a vyslýchá obviněné, protože mu nic jiného nezbývá,“ tvrdí John Bok. Když se pak stane, že soud začne konat tak, jak by měl, pocítí Bok nadšení, což nepovažuje za správné – tedy že v demokratickém státě nějaký soud funguje podle pravidel. A označil to za stejně absurdní jako nadšení, že u pekaře se dá koupit dobrá houska. Mělo by jít o samozřejmost.

Už před pár lety Bok pro ParlamentníListy.cz prohlásil, že „česká justice je v podstatě odrazem české společnosti“ a toto přirovnání prý stále trvá: „Ano, pořád bohužel platí. Je to stejné jako s prezidentem. Když věci vrcholné hluboce zasahují do dění společnosti, pak to dopadá na celou společnost, protože to zpochybňuje a nalamuje důvěru občanů, vyvolává nejistoty. Bohužel musím konstatovat, že se na tom nemálo podílejí média včetně těch veřejnoprávních. Vadí mi, že veřejnoprávní média, která mají být objektivní, nestranná a korektní, ale sklouzávají do bulváru, což je nemístné. Tato situace není pro společnost nijak zdravá, proto dochází k řevnivostem a někdy k reakcím ze strany občanů. Dostávají se do zoufalé situace,“ dodal John Bok.

