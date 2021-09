„Pláčete na špatném hrobě. Ne, netrefil jste ani hřbitov!“ Vondráček a Benešík v drsné přestřelce. Živě a před kamerami

reklama

Za ČSSD přijala pozvání Alena Gajdůšková. Koalici SPOLU zastupoval Ondřej Benešík. Hnutí SPD reprezentoval Vladimír Zlínský. Za Přísahu lídr ze zdravotních důvodů nedorazil, hnutí nevyslalo ani náhradníka. Piráty a STAN reprezentoval František Elfmark. Hnutí ANO vyslalo Radka Vondráčka. A za KSČM byla ve studiu Marie Pěnčíková.

České úřady mají čas do zítřka na to, aby Evropskou komisi informovaly o tom, jak se v Česku zlepšila kontrola střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Když tedy Komise nevyhověla české záležitosti o 60denní odklad, jaká by měla být odpověď české strany?

„Premiér vlády České republiky je ve střetu zájmů. Není možné, v civilizované zemi to aspoň není možné, aby jeden člověk rozhodoval o tom, jak vypadá dotační systém, jeden člověk byl schopen ovlivnit, komu jsou dotace přidělovány, a ten samý člověk ty dotace pobíral a žil z nich. A to Česká republika v tuto dobu samozřejmě má. Takže Česká republika nemůže odpovědět jinak, než že se s tím nevypořádala, bohužel ten, kdo je ve střetu zájmů, je předseda vlády České republiky Andrej Babiš,“ míní Benešík a zopakoval, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů.

„Osobně si myslím, že Komisi došla trpělivost. My jsme se dozvěděli, že paní ministryně Dostálová chtěla prodloužit verdikt České republiky o 60 dnů. A já jsem velmi rád, že se to podařilo a už zítra, ve středu, musí podat stanovisko. Česká republika během těch tří let, kdy řešíme střet zájmů pana premiéra, neudělala nic. Hrozí nám 180 miliard korun, které nedostaneme z fondu obnovy. Česká republika ty finance potřebuje. A hrozí nám sankce, že je Česká republika nedostane,“ poznamenal k tématu Elfmark.

Gajdůšková Elfmarkovi oponovala, že by se vůbec nic neudělalo. „Byla to sociální demokracie, která v roce 2017 navrhla zpřísnění zákona o střetu zájmů. Pan premiér Babiš se musel vzdát přímého vlivu na média, která vlastnil v té době, a samozřejmě majetek převedl do svěřenských fondů. Jak to tam dál je, to řeší právníci. Pevně věřím, že paní ministryně Dostálová dostojí svému slovu, že zítra odešle do Bruselu zprávu, kde obhájí to, že Česká republika umí řídit čerpání dotace a že je umí také kontrolovat. Pro ČSSD je naprosto nepřijatelné, aby se zastavila možnost čerpání současných dotačních titulů a asi bychom těžce nesli jako republika, jako naše hospodářství, od obcí až po firmy to, když bychom nemohli čerpat z fondů na obnovu. To by nás velmi poškodilo,“ sdělila.

František Elfmark (PirSTAN). Reprofoto: ČT24.

„Nemyslíme si, že Evropská komise by to po nás chtěla jenom tak, pro nic za nic. Samozřejmě že je evidentní, že požadavky, které jsme měli splnit, jsme očividně podle jejich názoru nesplnili. Paní ministryni vůbec nezávidím asi dnešní noc, protože do zítřka má splodit odpověď na něco, co je podle mě ne úplně obhajitelné,“ podotkla Pěnčíková. „Pokud někdo jakýmkoliv způsobem zneužil veřejné finance, a to jsou finance všech daňových poplatníků, tak by to mělo být náležitě řešeno, ať je to pan premiér nebo kdokoliv jiný,“ dodala. Zastavení čerpání dotací podle ní reálně hrozí. „A pokud se k tomu vláda nepostaví čelem, doplatíme na to všichni,“ sdělila.

„Copak tady v tom studiu nevadí, že je to úplně o něčem jiném? Že celá tato korespondence je úplně o něčem jiném. Že je to o zpřísnění řídicích a kontrolních mechanismů a nemá to s Andrejem Babišem vůbec nic společného? Vy tady mluvíte o něčem jiném!“ rozzlobil se Vondráček. „Nejde skutečně o Agrofert. Komise nám jen vyčítá, že máme zpřísnit a zpřesnit řídicí mechanismy, a tím metodickým pokynem nám říká jak,“ zmínil Vondráček.

O tom, jaká by měla být reakce České republiky na vytýkací dopis ze strany Evropské komise, se vyjádřil Zlínský. „Připojím se k názoru pana Vondráčka, protože si myslím, že tu kauzu by skutečně měly vyšetřovat české vyšetřovací orgány v trestním řízení. Pokud by se ukázalo, že tam došlo k porušení zákona, tak by se tím měl zabývat český soud, který by měl soudit podle českých zákonů.“

Následně se dostali do sporu Benešík s Vondráčkem. „To není o Andreji Babišovi, chápete, že pláčete na špatném hrobě?“ rozčiloval se Vondráček, zatímco Benešík trval na svém, že problémem je Andrej Babiš a jeho střet zájmů. „Netrefil jste ani hřbitov,“ dodal Vondráček. „Ano, je to o systému, ale Andrej Babiš je ve střetu zájmů. A díky jeho střetu zájmů hrozí zastavení proplacení dotací, to je prostě fakt,“ rozčílil se Benešík. Pokud ANO hájí zájmy oligarchy, je jich Benešíkovi líto.

Všichni na Karlštejn

Dalším tématem byla kultura. Zlínský poznamenal, že zásadní pro ně je podpořit národní identitu a navázat na kulturní dědictví České republiky. „V každém případě bychom podporovali folklórní umění, co se týká památek, bychom podporovali opravu památek. Co se týče umění divadelního, tak by to byly hry, které propagují naše umělce. Co se týká filmového umění, tak umění, které se vztahuje k naší společnosti a k našim dějinám,“ sdělil Zlínský. Řezníček však trval na tom, že nerozumí, a chtěl znát konkrétní úkony. „Dá se to realizovat pomocí finančních dotací a pomocí státní podpory,“ odvětil Zlínský. Řezníček však upozornil, že je to aktuální stav.

„V jednom tématu se asi shodneme, že sektor kultury utrpěl v době covidu asi nejvíc. A ačkoliv ty programy COVID kultura a různé podpory, tak nic tomu živému umění ty ztráty nenahradí. Jestliže chceme být kulturní národ, musíme podporovat kulturu. Musíme zajistit dostatečné zdroje pro kulturu,“ zmínil Vondráček k tématu.

Radek Vondráček (ANO). Reprofoto: ČT24.

Pěnčíková následně horovala za to, že by měl každý občan navštívit Karlštejn. V tu chvíli vzpomněla na holčičku, která přemlouvala maminku, aby se šly na hrad podívat, ale nemohly si to z finančních důvodů dovolit. Podle jejích slov by toto dotovala ze státního rozpočtu. „Není nic proti ničemu snížit vstupné, aby to pro lidi bylo přijatelnější, aby to zvládli ufinancovat,“ podotkla Pěnčíková.

„Kultura není černý pasažér. Kultura obohacuje lidskou osobnost, proto je důležité ji podporovat, ale také kultura umí generovat zisk. Umí vytvářet pracovní místa,“ zmínil mimo jiné k otázce kultury Benešík.

Zabrušování, vybrušování i očkování

Následně se pak do sporu dostal Zlínský s Gajdůškovou a Benešíkem. Šlo o nepochopení některých Zlínského výroků. Benešík si pak do Zlínského rýpl, že zabrousil do nějakého tématu a snaží se z něj vybrousit. „Pane, já z ničeho nevybrušuji, protože jsem do ničeho nezabrousil. Já vůbec nevím, o čem s tím vybrušováním a zabrušováním hovoříte,“ podotkl Zlínský. Benešík jen odvětil: „On vám to pan Rozner vysvětlí.“ Jen pro připomenutí: někdejší poslanec SPD Miroslav Rozner se stal v minulosti terčem posměchu právě za tato slova, kdy řekl, že nechce do nějakého tématu zabrušovat, aby z něj musel vybrušovat.

Co se týče povinného očkování, všichni přítomní lídři byli pro dobrovolnost. „Každý tlak vyvolává protitlak. Negativa by převážila nad pozitivy,“ domnívá se Vondráček, že nezbývá než přesvědčovat o důležitosti očkování. Gajdůšková připustila případné zvážení povinného očkování pro některé profese. Ale zdůraznila, že by k tomu mělo dojít jen v případě zásadního zhoršení situace. „Nebo aby bylo pro tyto profese povinné testování,“ sdělila.

