„Po volbě už to neříkal.“ Režisér Svoboda vynesl na světlo zákulisí ČT

reklama

Anketa Je Česko světová špička v dopravě a obraně, jak tvrdí premiér Fiala? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4985 lidí XTV, ale doplnil, že s bývalým generálním ředitelem České televize neměl problém.

V rámci vystřídání generálních ředitelů doufal ve změnu systému, ročně nyní dostávají ředitelé v České televizi 3,1 milionu korun ročně, což považuje za nadbytečné. „Zdá se mi, že někteří jsou tam zbyteční a někteří že už jedou na setrvačník. Tak jsem si myslel, že dojde-li k nějakému vystřídání, tak že dojde také k vystřídání systému. Přijdou tam mladší lidé,“ řekl Svoboda.

Před svým zvolením Souček Svobodovi říkal, že tyto přebytečné ředitele vymění, po zvolení však obrátil. „Mně to říkal před volbou, ale po volbě mi to už neříkal. Po volbě říkal, že bude postupovat opatrně a evolučně,“ řekl a s odkazem na slova jedné moderátorky připomněl, že ředitel, který neudělá změny hned, je už neudělá nikdy.

Podle Svobody Dvořák během svého dvanáctiletého období, kdy zastával funkci generálního ředitele, zpohodlněl a pod tlakem „velkého podniku“ přenechal více pravomocí ředitelům na prvním stupni. „Rád se ukazuje na pódiu, na jednotlivých premiérách. To mu zabíralo spoustu času a čím dál tím víc přenechával těm ředitelům, kteří pochopili, že vše mohou nechat běžet volným tempem,“ sdělil Svoboda svůj názor na bývalého generálního ředitele.

Fotogalerie: - Vody je dost

Do velkých kauz Dvořák podle slov režiséra nezasahoval, a to i přes naléhání Svobody, aby v České televizi zavedl pořádek a vyměnil ředitele zpravodajství a publicistiky za někoho, kdo „přece jen utáhne šrouby“, řekl Svoboda s odkazem na redaktory zahraničního zpravodajství BBC. Ti podle něj dělají rozhovory i s politiky, které nemají rádi, ale stejně jim nevnucují, co říkat. „Tady si všichni zvykli, že oni nejsou redaktoři, ale ti, kteří vědí nejlíp, jak se má politika dělat. Do pořadů si pozvou člověka, který s nimi bude souhlasit. A když je tam náhodou někdo, kdo začne říkat něco, co se jim nelíbí, začnou ho tlačit,“ popsal své zkušenosti s redaktory České televize Svoboda. „Já myslím, že se těch redaktorů bál,“ prozradil i na Dvořáka.

Jako příklad uvedl režisér pořad Otázky Václava Moravce a vyjádřil svou nevoli s tím, že pořad nese redaktorovo jméno. „Je nenormální, že veřejnoprávní televize má hlavní politický program, který se po někom jmenuje,“ vyjádřil svůj názor režisér na pořad Otázky Václava Moravce. V pořadu by se podle něj měli moderátoři střídat. Svoboda dále popsal incident, kdy byl do tohoto pořadu pozván tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO), ale vůbec se nedostal ke slovu, protože Moravec upřednostňoval tehdejšího předsedu vlády Bohuslava Sobotku.

Svoboda dále přiznal, že Petr Dvořák měl zájem na urovnání vztahů s Andrejem Babišem coby premiérem a poprosil Svobodu o zprostředkování té schůzky. Babiš setkání zprvu odmítl, poté však změnil názor, ale vyžádal si, aby byl setkání Svoboda přítomen. Tehdejší premiér na jednání pak sdělil své potíže s Českou televizí a řekl Dvořákovi, jak by chtěl vztahy urovnat, načež mu Dvořák začal místo odpovědi ukazovat, kolik času mu je v televizi už i tak věnováno. „Rozhovor trval dvacet minut. Pan premiér se zvedl od stolu, podíval se už jen na mě a řekl: Co jsem vám říkal, tohle k ničemu není. A odešel,“ popsal nevyvedenou schůzi Svoboda.

Podobný průběh měl i vztah Dvořáka s bývalým prezidentem České republiky Milošem Zemanem. I toho musel Svoboda prosit, aby do České televize za účelem rozhovoru šel.

Psali jsme: Ivan Černý: Kanadská TV točí v Praze Méně seriálové tvorby. A také... Toto napsal ještě před zvolením nový šéf ČT 9 tisíc důchod, 5 tisíc energie, 2 tisíce léky. Už se na to nešlo dívat Pohádka v ženských šatech. Byli jsme tam, než přijela ČT

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.