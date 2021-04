,,Podělají Vrbětice a Rusko je pošle na Skripala?" Výbuch: Kontroverzní muž po letech promluvil

Bývalý dlouholetý vojenský rozvědčík Karel Srba byl hostem pořadu na Youtubovém kanále KOLEKTIF. Muž, který si odpykal osm let za přípravu vraždy novinářky Sabiny Slonkové, se vyjádřil k aktuálním tématům. Nejprve zhodnotil akceschopnost armád NATO, které jsou podle něj až na výjimky typu USA, Británie, Polska a Francie spíše expedičními sbory. „Hasiči jsou údernější,“ řekl například o té české. Poté se řeč stočila na kauzu Vrbětice. „Jestli to ti Rusáci udělali, tak ano, v pořádku, ale pak bych chtěl vidět jasné, přesvědčivé důkazy,“ říká. Pochybnosti vyjádřil i o tom, jak k celé věci přistoupila česká vláda. Pokud se verze s pachateli z Ruska nepotvrdí, jde podle Srby o nebezpečnou a hloupou hru.

GRU dnešní doby je podle něj pravděpodobně velmi podobnou organizací. Dnešní ruskou armádu označil za vysoce sofistikovanou, perfektně vyzbrojenou a perfektně vycvičenou. Navzdory menší velikosti oproti sovětské se Srba domnívá, že její současná údernost je vyšší. „Je to armáda, kde záleží na lidských životech, už to není ten systém ‚nas mnogo‘,“ zmínil další rozdíl. Zmínil nedávno vyvinutý tank T-14 Armata, ve kterém posádka sedí v obrněné kapsli, která má zvýšit její šance na přežití v případě zásahu. „Co jsme viděli na Krymu, je to armáda, která měla kevlarové přilby, byla perfektně vyzbrojená, ale i vybavená. Umí se orientovat v terénu, je to armáda, která má profesionální vedení,“ pokračoval. Zároveň prý ale dochází k tomu, že Rusové vyvinou supermoderní vojenskou techniku, například stíhací letoun, ale vyrobí ho jen v několika málo kusech a zase se pustí do dalšího výzkumu, aby dále nezaostávali za světovým vývojem. Konečnou situací je pak stav, kdy sice dnešní Rusko disponuje supermoderními zbraněmi, ale v malém množství.

Poté došlo na srovnání ruské a americké armády. „Ruská armáda je v prvé řadě armádou národní. Ví, za co bojuje, koho hájí,“ podotkl Srba, podle kterého je na tom s motivací obdobně i čínská armáda. Co se týká armády USA a západních armád obecně, podle Srby jde o armády výborně materiálně vybavené, ale potýkající se s problémy, jako je otázka genderu, a „problémy typu, co který voják smí a co nesmí“, myslí si. „Tyto armády jako celek NATO samozřejmě nejsou národní armádou, je to směsice armád včetně turecké armády, která je i vyznáním výrazně jiná,“ dodal. Není navíc žádným tajemstvím, že mezi armádami Řecka a Turecka panuje výrazné a dlouhodobé napětí.

Problémy by podle Srby mohly nastat i v logistice. Zmínil, že armády NATO využívají rozdílné typy a značky těžké techniky, což je horší varianta k tomu, když je výbava jednotná. Dalším problémem armád NATO může být rozdílnost jazyková, přičemž Srba vyjádřil pochybnost, že třeba obyčejní vojáci z Česka, Slovenska či Bulharska budou všichni vládnout dostatečně plynulou angličtinou na to, aby přesně pochopili veškeré příkazy a úkoly. „Mám pocit, že ta ruská armáda je v dnešní době údernější,“ dodal. Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12162 lidí

Pak Srba zmínil fenomén Black Lives Matter. „Samozřejmě záleží na všech životech. Sportovci poklekávají, budou poklekávat i vojáci? Nevím, kam se tady ta věc dotáhne.“ Zdůraznil, že jsme si všichni rovni a není možné nikoho znevýhodňovat. „Jestli toto vejde do armády, povede to k dalšímu problému,“ varuje. „Amerika, to není žádný tavící kotel, jako Brazílie. To je zebra. Černí, bílí, černí, bílí, černí, bílí,“ uvedl k uspořádání USA. Přidal, že v tamní armádě vojáci všech ras chápou, že jsou především Američané a jsou schopni kvalitně spolupracovat. To samé ale prý neplatí o evropských armádách v rámci NATO. Zde je pochopení mnohem nižší a ve finále se vždy všichni „rozsypou na národní celky“. Českou armádu Srba označil za kapesní expediční sbor. „Ne, má to velící složky, spoustu generálů, takže jasně, ano, říkejme tomu armáda. Hasiči jsou údernější,“ pousmál se.

Když měl Srba začít hovořit o ostatních armádách, vypíchl armády USA a Velké Británie, které označil za obrovské a silné se speciálními složkami. Do podobné kategorie by podle něj ještě šlo zařadit Francouze. Ty ostatní, s výjimkou Turecka a Řecka, kteří jsou konfliktem navázáni jeden na druhého, příliš lichotivě neoznačil. „Němci, z toho se také začíná stávat něco, co je více k smíchu, než že by to budilo strach a hrůzu. Italové a jejich vojáci, ti jsou pověstní už po staletí,“ zní Srbovo hodnocení. Armády Španělska, Portugalska a Irska označil spíše za expediční sbory. „Jediný z NATO, kdo dnes buduje solidní a silnou armádu, jsou Poláci,“ uzavřel své hodnocení.

Řeč přišla i na aktuální kauzu Vrbětice. „Teď jsme po šesti, sedmi letech forenzního vyšetřování zjistili, že za to všechno můžou ruští agenti, a že to GRU má asi agenty jenom dva, i když teď je tu zase číslo šest,“ poznamenal Srba ironicky. Oba agenty označil za amatéry, neboť Skripala se jim otrávit nepodařilo a sklad munice, který měl „bouchnout Bulharům, bouchnul už ve Vrběticích. Musím tedy říct, to GRU šlo úplně do pytle“. Srba zmínil, že kromě přiotrávení Skripala došlo k tomu samému i u jeho dcery a u britského policisty. „A to GRU nejen, že je za to nestáhne, ale ještě jim dají další šanci,“ referuje Srba k neúspěšné akci ve Vrběticích a také k fiasku v Salisbury, ke kterému došlo o 4 roky později. „Jestli to ti Rusáci udělali, tak ano, v pořádku, ale pak bych chtěl vidět jasné, přesvědčivé důkazy,“ řekl bývalý rozvědčík k postupu vlády Andreje Babiše.

„Na Nově mluvil pan místopředseda Hamáček a říkal, že tu informaci musel zveřejnit v sobotu, protože jinak by ji zase někdo vykecal médiím. A že to vyšetří, protože tentokrát jde o národní bezpečnost. Tak mi neříkejte, že to někdo šest nebo sedm let udržel v tajnosti, co se musela objevit ta ruská stopa, a teď by to někdo vyžvanil během týdne, čtrnácti dnů,“ zapochyboval Srba o postupu vlády.

„Jestli tohle není pravda a opravdu ty Vrbětice neudělali agenti GRU a je to jen domněnka, v podstatě plácnutí do vody tak, abychom někomu udělali radost, nebo abychom zkusili, co to s těma Rusama udělá, tak je to nebezpečná a hloupá hra, která nás bude stát spousty obchodních příležitostí, naše a jiné firmy přijdou o své obchodní zájmy na území Ruské federace,“ uzavřel vše Srba s tím, že pokud se nechystáme v horizontu týdnů až měsíců na třetí světovou válku, jde o hloupý tah.

