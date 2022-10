„Podělala to. Rozbrečela se.“ Babiš tahal na Fialu zákulisí. Hodně lidí naštve

Bývalý premiér Andrej Babiš se pustil do současného premiéra za jeho slova, že jako premiér prý nic nevyjednal a vůbec neví, co se děje na Evropské radě. Vyčetl mu, že od července žádnou Evropskou radu nesvolal a téma energetiky a plynu přenechává ministru Síkelovi, který dle Babiše ale ještě žádné konkrétní řešení nevyjednal. Pochlubil se, že za pořádáním summitu na Pražském hradě je on: „Hrad jsem vám zařídil já, když jsem přemluvil prezidenta Miloše Zemana, a tím jsme vyhráli.“ A že by se Němci v případě nouze dělili o plyn? Bývalý premiér zavzpomínal, jak je Merkelová a Kurz zařízli s vakcínami.

reklama

Babiš hned na začátku vyjádřil souhlas se slovy geologa Václava Cílka, dle kterého je současná vláda ta nejvíce prolhaná. „Já, bohužel musím dodat, že máme nejprolhanějšího premiéra v historii samostatné České republiky, který lže, když má projev k národu, který lže, když je na sněmu průmyslu a dopravy, a který teď minulý týden v rámci interpelací totálně lhal. Je pravda, že pro mě to je absolutní šok, protože takhle lhát je zkrátka neuvěřitelné,“ navázal na Cílkova slova Babiš, byť geolog v rozhovoru pro Svobodné univerzum zmínil i to, že vláda zdědila situaci po jiných prolhaných vládách.

Psali jsme: Tohle je nejvíc prolhaná vláda, kterou jsme měli, míní Václav Cílek

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 7783 lidí

A dodal: „Nic jsem nepodepsal, vyjednal jsem tuto výhodnou pozici pro Českou republiku. A zároveň jsme jako Česká republika získali v rámci modernizačního fondu nejvíc peněz po Polsku, protože jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí v Evropské unii. Takže to jsem vyjednal.“

Kromě toho se Babiš pustil i do končící ministryně životního prostředí. „Ty konkrétní podmínky Green Dealu podělala vaše Hubáčková, která nemluvila anglicky, se tam rozbrečela a nevěděla, co má dělat. A odsouhlasila konec spalovacích motorů v roce 2035, když vy jste sliboval, že nic takového nebude.“ Kritizoval dále premiéra, že od začátku předsednictví svolal pouze jedno setkání Evropské rady. „Od 1. 7. kolik jste zvolal Evropských rad? Žádnou. Teďka byla první, tzv. neformální, a to samozřejmě si Emmanuel Macron hlavně prodal ten jeho projekt Evropského společenství, který je skvělý.“

Fotogalerie: - Páteční sněmovna

To, že setkání bylo na Pražském hradě je údajně také jeho zásluha. „Hrad jsem vám zařídil já, když jsem přemluvil prezidenta Miloše Zemana, a tím jsme vyhráli. Protože když jsme byli na tom neformálním setkání v Portu, kde jsme byli v nějaký sportovní hale, to byla katastrofa. Nebo Sibiu v Rumunsku, nebo ve Vídni. Tak jsem věděl, že když bude Hrad, tak už vy nemusíte nic dělat. A taky jste nic nedělal. Jenom jste vítal,“ osočil Fialu.

Srovnal ho s prezidentem Macronem, který za první pololetí roku 2022 měl setkání Evropských rad šest a k tomu dva mimořádné summity. Podotkl, že Evropskou radu svolává její předseda Charles Michel, nicméně se ptal, proč ho Fiala nekontaktoval. „Mohl jste vystoupit jako premiér a říct: Takhle to bude s emisními povolenkami, takhle to bude s energiemi, takhle to bude s migrací,“ kritizoval premiéra, který podle něj nic nedělá, za české zájmy v europarlamentu nelobbuje a neustále lže.

Připomenul, že se také konaly čtyři rady ministrů pro energetiku. „Výsledek? Že se odpojí plyn od dalších zdrojů energií? Nic. Že se společně bude nakupovat plyn? Možná. Že se zastropuje? Ano, jak jste zastropoval, doporučení, 180 EUR? Když všichni prodali za 100?“ tepal Babiš Fialu za ministra Síkelu a vyčetl mu také, že nesvolal setkání premiérů V4.

Ohledně summitu evropských zemí se ještě do Fialy pustil, že foto premiéra s prezidentem Erdoganem bylo naaranžované tak, že to vypadalo, že jednání vedl on. „Tady jednala Ursula, a vy jste tam pravděpodobně dělal ten zápis,“ nařkl premiéra a vyčetl mu, že bilaterální jednání měl jenom s britskou premiérkou Trussovou. „Z členských zemí EU ani jedno. A toto jsou vaše fotky. Vy děláte jenom vítače na Hradě, nic jiného jste neudělal. Totálně jste propásl šanci propagovat a zviditelnit Českou republiku. To jsme zviditelnili my, že to bylo na Hradě, a všichni byli nadšeni,“ přihlásil se o zásluhy a jmenoval státníky, se kterými jednal jeden na jednoho, např. Viktora Orbána, Emmanuela Macrona nebo albánského premiéra Ramu. A vyzval premiéra, aby dokázal, že nemá pravdu.

Fotogalerie: - Bratislavská V4

„Vždyť na těch Evropských radách, co říkáte? Kdo tam zařídil tu výjimku na ruskou ropu? No, Viktor Orbán ji zařídil,“ stěžoval si na nečinnost současného premiéra a dodal, že je zvědav, co Fiala zařídí na první Evropské radě 20. října. „To je to místo. Ne se vymlouvat na Síkelu, který nevyjednal vůbec nic,“ dodal.

Doplnil, že je zvědavý, jak se bude nakupovat plyn. Pokud jde o solidaritu, bývalý premiér neskrýval, že na ni nevěří. „Já jsem si zažil tu solidaritu, jak nás Angela Merkelová zařízla ze Sebastianem Kurzem, když jsme protestovali proti způsobu rozdělování vakcín. A pokud vaši ministři jako Lipavský a Síkela říkají, že Němci se vzdají plynu, aby Češi mohli vyrábět, tak to jste asi padli na hlavu, ne? Tomu snad nikdo nemůže věřit,“ vzpomenul.

O plynu a pomoci průmyslu pak hovořil dál. „Vy jste zastropovali elektřinu na výši 4× vyšší než Slováci, násobně vyšší než Portugalsko a Španělsko. A Německo zastropovalo cenu plynu na úrovni 1700 Kč. Vy tam máte 3000. Takže Německo téměř o 100 % méně,“ vyvracel slova, že Česko pomáhá více než ostatní země. Připomenul, že drtivá většina českého exportu směřuje do EU, a tím, že Česko platí nejvyšší ceny za plyn a elektřinu ztrácejí české firmy konkurenceschopnost. A že malé a střední podniky žijí z toho, že dodávají velkým podnikům. Podezírá Fialu, že ho nikdo nenaučil, jak funguje průmysl.

Obhajoval zastropování ceny elektřiny: „Portugalsko, Španělsko to udělaly už dávno. Zastropovaly na 1000 korunách. Slováci v nejbližších týdnech budou zastropovat na 1500 korunách. Emmanuel Macron jako jediný to vyřešil správně, zastropoval výrobce elektřiny EDF, to je náš ČEZ a ostatní. Proto nemusí vymýšlet nějaké dodaňování. Kdybyste to udělali, tak je to transparentní. To znamená, že výrobci elektřiny nebudou mít stovky miliard zisků, ale jenom desítky, jak obvykle, a nemusíte nikoho zdaňovat. Vždyť jste pravice, nechtěli jste zdaňovat, nechtěli jste navyšovat daně.“ A položil otázku, jak dlouho ještě české firmy tento chaos přežijí.

Zmínil také V4, která prý s nástupem Fialy a jeho vlády skončila, což je podle Babiše škoda, protože právě toto uskupení mělo na Evropské radě úspěchy. „Já rozumím tomu, že dnes Polsko chce asi válku, Maďarsko nechce válku. Ale je plno dalších témat. A já nechápu, že za trvání této vlády si V4 ani jednou nesedla. A vláda se chystá na společné zasedání s ukrajinskou vládou, což asi je dobrý počin. Otázka je, proč není zasedání se slovenskou vládou. Naposledy to bylo ve Valticích na Břeclavsku. A vždycky to mělo velice konkrétní výsledky,“ poznamenal a jako téma nadhodil například migraci.

„Teď bylo setkání v Budapešti. Byl tam rakouský premiér a srbský prezident. A bude se v tom pokračovat, protože tyto 3 státy jsou akční. Evropská unie, zasedání ministrů vnitra, zase jenom nějaké kecy. Nic konkrétního,“ srovnal přístup a dodal, že za jeho vlády Česko pomáhalo strážit hranice v Severní Makedonii. „Takže místo toho, abyste to řešil, pane premiére, to je vaše úroveň, zastavil to a domluvil se v rámci Maďarska, Slovenska, tak zase nic,“ vytkl Fialovi.

Psali jsme: To by nestálo nic. Nic! A Síkela to odmítá. Profesor vytáhl fakta: I na Langšádlovou Trhliny v Čapím hnízdě: Důkaz pro Babiše. Díra v tvrzení EU, padlo Těžké, těžké. Volte ODS, šířila poslankyně ANO. Co s ní? „Dělá, že nic.“ „Dozimetr 2“. Babiš ukázal na „gigatunel spojený se STANem“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.