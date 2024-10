„Pohádky. Ať si vytáhne hlavu z ...“ Vystrčil narazil u velkého muže energetiky

Vystrčil pochválil vládu i za zvládnutí energetické krize, kdy se republika dlouhé měsíce ocitala na vrcholu nejdražších energií v poměru k paritě kupní síly na celém světě. „Myslím, že se řada věcí povedla, ale nám se je nepodařilo zviditelnit. Dostali jsme se do absurdní situace, kdy jsme v nesmírně obtížné době zvládli energetickou krizi, a výsledkem bylo to, že jsme za to byli převážně kritizovaní,“ chválil vládní kroky pro server Aktuálně předseda Senátu.

Výrazný růst cen potravin a zboží i stagnaci či mírný růst mezd Vystrčil pak obhajoval složitou situací v Evropě. „Podle údajů, které máme k dispozici, inflace ubrala všem na úsporách, pokud nějaké měli. Většina věcí je dražší, než byla, to je pravda, ale lze to kompenzovat do určité míry nárůstem mezd, což se částečně děje a částečně neděje. Situace není taková, že bychom si nárůst mohli dovolit vzhledem k tomu, že Evropa musí řešit bezpečnostní a jiné problémy. Tak to zkrátka je," rozmáchl rukama Vystrčil.

A opět poukázal na to, že vláda dělá vše, co může, aby se lidem vedlo lépe, ale neumí to vykomunikovat. „Premiér a vláda ale dělají maximum pro to, aby se lidem žilo lépe. Bohužel ale nemají čas vysvětlit, co a proč ve prospěch lidí dělají. A někdy to dělají způsobem, že působí hodně studeně, není z nich cítit, že se opravdu maximálně snaží,“ stál v roli obhájce vládní politiky Vystrčil.

Rozhodně odmítl, aby se ekonomika rozvolnila a lidé získali víc peněz na úkor státního rozpočtu. To by podle něj přespříliš zadlužilo budoucí generace. Aby netrpěly, musíme se my uskromnit. „My jako vládní většina neumíme vysvětlit, že dnešní životní úroveň, která je třeba horší než před třemi čtyřmi lety, je nutná pro to, abychom se ze situace vyhrabali.“

Na otázku, jak se má český občan popasovat s otázkou důvěry ve vládu, když při energetické krizi občané citelně chudli a miliardář Daniel Křetínský si ke svému jmění ve stejnou chvíli připsal desítky miliard zisku. Je tedy ODS stranou pro bohaté? „Nevím, jaké miliardy vydělal pan Křetínský v Česku. Vím, že měl velké zisky v zahraničí. Ale jsem přesvědčený, že pokud vláda hledá cestu, jak získat nazpět voliče a jejich důvěru, tak zásadní je, aby lidé cítili, že pro ně dělá maximum,“ vysvětloval Vystrčil.

Předseda Senátu čelil i otázce toho, že jsme v cenách za potraviny a zboží dohnali Západ, ale ve výši mezd jsme stále velmi pozadu. „Ale podívejte se do okolních zemí. Podívejte se, co se děje v Německu, jak tam vyhrávají extremisté. Podívejte se do Rakouska, Maďarska, na Slovensko. Neříkám, že jsme borci, kteří dělají všechno dobře. Ale proboha, zůstaňme nohama na zemi a podívejme se, jak to vypadá v okolí,“ dokázal Vystrčil, že skutečně potřebuje neodkladně politického marketéra.

Na rozhovor reagoval skrze sociální síť X minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr. A doporučil předsedovi Senátu, aby si vytáhl hlavu ze zadku. „Upřímně, pane Vystrčile, jste jen další z těch, který si potřebuje v ODS vyndat hlavu z vlastního zadku. Pardon. Strašný rozhovor. Nedá se to! ODS tak akorát maká na svém zmizení v koalici Spolu (a vy to velebíte?) a budoucí výhře ANO (děláte pro to maximum). Výsledky voleb mluví jasně i přes vaše ,účelové' počty," vypálil kulometnou dávku argumentů Šnobr na adresu Vystrčila.

A poukázal na to, že ODS je stranou podvodníků a nekompetentních individuí. „Jak chcete cokoli napravovat, když jste prototypem podvodníků? Jak napravíte vylhaný rozpočet 2025 a nekompetenci ministra financí z moravské party?“ ptal se důrazně Šnobr.

A poukázal na zavedení a prodlužování takzvané windfall tax, kterou vláda uvalila hlavně na energetiku, potažmo minoritní akcionáře ČEZu. „Ukradení soukromého majetku soukromým vlastníkům ČEZ a manipulaci s hodnotou jejich majetku po celou dobu funkčnosti této vlády? Vy jste se za vládu rozhodli okrást spoluvlastníky v ČEZu. V zemi s morálkou, kulturou, která je právním státem, by se toto stát nemělo a nikdy ze strany vlády! Vy ale krást chcete, i když nemusíte,“ pálil Šnobr do Vystrčila důkazy o politických faulech vlády Petra Fialy.

A ukázal, že je i jiná cesta, obzvláště, když ministr financí Zbyněk Stanjura na ministerstvu dělá nestandardní kroky, které u mnohých vyvolávají obavy. „Férové řešení, tj. dividendu ČEZ, odmítáte! Kde seberete 25 miliard na POZE, které váš ministr financí nedal do rozpočtu, aby schodek vypadal dobře a když se to zjistilo, tak na poslední chvilku se je snažíte opět ukrást soukromému kapitálu,“ vysvětlil Šnobr předsedovi Senátu.

„Hezkými pohádkami o práci a chybě marketingu se tahle propast mezi vaší politikou a pravicovým očekávání vašich dnes už bývalých voličů napravit nedá,“ ukončil svůj monolog na adresu Vystrčila Michal Šnobr.

Upřímně pane @Vystrcil_Milos? Jste jen další z těch, který si potřebuje v ODS vyndat hlavu z vlastního zadku. Pardon. Strašný rozhovor (viz odkaz níže). Nedá se to! @ODScz tak akorát maká na… — Michal Šnobr (@michalsnobr) October 1, 2024

