Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Dohoda je nyní „přiměřeně blízko“, nechal se slyšet Trump, který se netají tím, že ruskou agresi na Ukrajině chtěl ukončit už dávno. Jenže narazil na to, že mezi prezidenty útočící a bránící se země panuje „abnormální nenávist“. Amerického prezidenta citovala agentura Reuters.
Ve středu prohlásil, že se Washington blíží k uzavření dohody o příměří. „Myslím, že můžu říct, že jsme poměrně blízko,“ řekl. „Musíme to zastavit... Věřím, že jsou nyní v bodě, kdy se mohou sejít a dosáhnout dohody. A pokud to neudělají, jsou hloupí.“
Putin se k tomu blíž nevyjádřil, prozradil pouze, že pečlivě studuje Trumpův návrh Mírové rady.
Putin, kterého citovaly ruské tiskové agentury na zasedání Ruské bezpečnostní rady, uvedl, že se domnívá, že navrhovaná rada je určena především k řešení mírového urovnání na Blízkém východě.
„V první řadě chci poděkovat americkému prezidentovi za nabídku. Rusko vždy podporovalo a nadále podporuje jakékoli úsilí zaměřené na posílení mezinárodní stability. Bereme také na vědomí roli, kterou hraje současná americká administrativa ve snaze najít cestu z ukrajinské krize. Pokud jde o to, zda se Rusko zúčastní této Mírové rady, ministerstvo zahraničí dostalo pokyn pečlivě přezkoumat dokumenty, které nám byly zaslány, a konzultovat je s našimi strategickými partnery. Teprve poté budeme moci dát oficiální odpověď.“
Uvedl, že Rusko je připraveno poskytnout pro radu 1 miliardu dolarů – jak Trump navrhuje pro dlouhodobé členství – ze zmrazených ruských aktiv. Tento plán se však pravděpodobně setká s odporem Ukrajiny, která tvrdí, že tato aktiva potřebuje k obnově země.
Putin has responded to Trump’s invitation to join his new “Peace Council,” and floated a $1 billion contribution using Russian funds frozen under Joe Biden (my translation):— Brian McDonald (@27khv) January 21, 2026
"As for the Peace Council, yes we really did receive a personal message from the President of the United… pic.twitter.com/XIjckkjCCF
Ukrajinci mezitím dál mrznou. Přibližně polovina kyjevských domů zůstala po ruském útoku z 20. ledna bez vytápění.
Kyjev normálně funguje v nouzovém režimu. Tři hodiny bude elektřina fungovat, pak deset hodin ne. „Situace se ale v jednotlivých okresech liší,“ napsal na sociální síť Facebook Serhij Kovalenko, generální ředitel ukrajinského dodavatele elektřiny a plynu Yasno.
Energetici tvrdí, že kvůli poškození a velkému zatížení sítě jednoduše nemohou dodávat více elektřiny.
