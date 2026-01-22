„Pokud to neudělají, jsou hloupí.“ Trump posouvá Ukrajinu

22.01.2026 9:47 | Zprávy
autor: Miloš Polák

„Pokud to neudělají, jsou hloupí.“ Donald Trump se vyjádřil k chování Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského. Putin také promluvil k veřejnosti. Zdůraznil, že vždy stál o dosažení stability ve světě. Ukrajinci mezitím dál mrznou. Přibližně polovina kyjevských domů zůstala po ruském útoku z 20. ledna bez vytápění.

„Pokud to neudělají, jsou hloupí.“ Trump posouvá Ukrajinu
Foto: Screen: ČT24
Popisek: Ruský prezident Vladimir Putin.

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že se setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Švýcarsku, a dodal, že má pocit, že Zelenskyj a ruský prezident Vladimir Putin jsou nyní v bodě, kdy by mohli dosáhnout dohody o ukončení války. Trump prohlásil, že jedná s Putinem, který podle něj chce uzavřít dohodu o ukončení téměř čtyřleté války, a dodal, že si myslí, že je také Zelenskyj připraven dosáhnout dohody.

Dohoda je nyní „přiměřeně blízko“, nechal se slyšet Trump, který se netají tím, že ruskou agresi na Ukrajině chtěl ukončit už dávno. Jenže narazil na to, že mezi prezidenty útočící a bránící se země panuje „abnormální nenávist“. Amerického prezidenta citovala agentura Reuters

Ve středu prohlásil, že se Washington blíží k uzavření dohody o příměří. „Myslím, že můžu říct, že jsme poměrně blízko,“ řekl. „Musíme to zastavit... Věřím, že jsou nyní v bodě, kdy se mohou sejít a dosáhnout dohody. A pokud to neudělají, jsou hloupí.“

Putin se k tomu blíž nevyjádřil, prozradil pouze, že pečlivě studuje Trumpův návrh Mírové rady.

Putin, kterého citovaly ruské tiskové agentury na zasedání Ruské bezpečnostní rady, uvedl, že se domnívá, že navrhovaná rada je určena především k řešení mírového urovnání na Blízkém východě.

„V první řadě chci poděkovat americkému prezidentovi za nabídku. Rusko vždy podporovalo a nadále podporuje jakékoli úsilí zaměřené na posílení mezinárodní stability. Bereme také na vědomí roli, kterou hraje současná americká administrativa ve snaze najít cestu z ukrajinské krize. Pokud jde o to, zda se Rusko zúčastní této Mírové rady, ministerstvo zahraničí dostalo pokyn pečlivě přezkoumat dokumenty, které nám byly zaslány, a konzultovat je s našimi strategickými partnery. Teprve poté budeme moci dát oficiální odpověď.“

Uvedl, že Rusko je připraveno poskytnout pro radu 1 miliardu dolarů – jak Trump navrhuje pro dlouhodobé členství – ze zmrazených ruských aktiv. Tento plán se však pravděpodobně setká s odporem Ukrajiny, která tvrdí, že tato aktiva potřebuje k obnově země.

Ukrajinci mezitím dál mrznou. Přibližně polovina kyjevských domů zůstala po ruském útoku z 20. ledna bez vytápění.

Kyjev normálně funguje v nouzovém režimu. Tři hodiny bude elektřina fungovat, pak deset hodin ne. „Situace se ale v jednotlivých okresech liší,“ napsal na sociální síť Facebook Serhij Kovalenko, generální ředitel ukrajinského dodavatele elektřiny a plynu Yasno.

Energetici tvrdí, že kvůli poškození a velkému zatížení sítě jednoduše nemohou dodávat více elektřiny.

Psali jsme:

Německé drony už ne, zní z Ukrajiny. Jsou s nimi problémy
Jedna věc, kterou poslankyně slyšela o Pirátech. Odevšad
Ukrajinský velitel: S lidmi zacházíme lépe, mobilizace se daří
Rusové Ukrajincům dělají zimu horší než kdy předtím

 

Zdroje:

https://t.co/XIjckkjCCF

https://twitter.com/27khv/status/2014084172240019671?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/trump-says-he-will-meet-with-ukraines-zelenskiy-deal-reasonably-close-2026-01-21/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

