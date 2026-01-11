„Pomáhat Ukrajině není povinnost.“ Po křiku Zvaryče povstaly osobnosti

Vraťme se k novoročnímu projevu Tomia Okamury, konkrétně k jeho slovům o Ukrajině, například o masivní korupci. Co na ně říkáte? A co na druhou stranu říci na reakci ukrajinského velvyslance? Ten označil Okamurova slova za „urážlivá, nenávistná“ a „za jeho osobní postoj, zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy“. Dodal také, že: „Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává.“ Překročil svými slovy svou „roli“, jak z některých míst zaznívá? A souhlasíte s poslancem Foldynou? Ten mimo jiné uvedl: „Opakované pokusy ukrajinského velvyslance v ČR Vasyla Zvaryče zasahovat do vnitřních věcí ČR jsou nepřijatelné, a proto by měl být v souladu s čl. 9 a 41 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích vyhoštěn.“ Takové otázky jsme položili zmíněným veřejně známým osobnostem.
Michal Gulyáš: Kolářův „výblitek“ a Macinkovo prohlášení o „pošucích“
„Budu velmi věcný a úsporný. Okamura a jeho projev; V pořádku. – Ukrajinský velvyslanec a jeho projev diplomatické nezpůsobilosti; V nepořádku. – Foldyna; V pořádku. – Kolářův výblitek na síti X ve formě ‚drahých krevet, kaviáru a šampaňského‘, nestrávených z nějaké novoroční, hradní opulence; Mimořádně hnusné zvratky z mimořádně zkaženého žaludku zvyklého trávit hnus a hnus vyměšovat! Mj., to klanění, co nám všem doporučil, to předvádí maximálně on na zlatém hajzlu, když tam z něho padají ty jeho myšlenky. – Petr Macinka na Ukrajině a jeho prohlášení o ‚pošucích‘; Hahaha!“ nebral si servítky herec Michal Gulyáš a vzkazuje.
„Nechtěli jste, milí voliči, Stačilo!, že jsme nějací komouši, což je pro charakteristiku konkrétně mé osoby jako nezávislého kandidáta úvaha kvalifikovaného debila kříženého s certifikovaným idiotem, pokud to tací říkají a rozšiřují, takže za sebe vám vzkazuji, že si teď budete užívat toho, co jste chtěli. Máte ‚prasopsa‘, který bude výt na měsíc a kadit na slunce! ‚Penězovodci‘ se radují, radujte se tedy, milí voliči, že se radují, můžete je volit teď do komunálek, pak do Senátu, pak do europarlamentu, jestli ještě nějaký bude, a pak zase alou k volbám a hlavně volit ty, co vám dávají jistotu, že to vyhrají a postarají se o vaše/svoje zájmy – na Ukrajině! Nedělám si z vás srandu, já vám to přeji, protože jste se demokraticky rozhodli, proto vás/nás čekají ‚krásné‘ čtyři roky lemované okolními událostmi, které budou vhodným doplňkem toho vašeho/našeho štěstí z dobré volby. Fakt jsem rád. Jen houšť, jen víc, jen pořádně! Dobrého pocitu z ‚dobré volby‘ je vždycky málo! Až za dva roky nebudou finanční prostředky na sliby, tak dostanete foukačky, klaunské nosy a uděláte si karneval pro holé a šťastné zadky, sponzorovaný nějakou zbrojní firmou certifikovanou prezidentskou standartou a žlutomodrým emblémem!“ říká rázně a dodává.
„Ukončím to zcela vážně; Tomio není můj favorit, zejména proto, že jeho SPD nemá personální sílu, ale zaplať bůh za jeho politickou exhibici, připadal bych si už teď, že se nic nezměnilo, jen kopli Foltýna do zadku a Petru Pavlovi, potažmo myšlenkově poblitému Kolářovi se snaží ukázat, že taky mají svalečky, malý, měkký...“
Jan Schneider: Velvyslanec? Odmítá kritiku zkorumpovaných poměrů
Vyjádřil se i publicista, emeritní bezpečnostní analytik a někdejší bubeník Plastic People of the Universe, dnes i člen Klubu 2019, Jan Schneider. „Tomio Okamura na kameru sdělil, že jeho (téměř inkriminovaný) projev byl dán ku přezkoumání umělou inteligencí a nebylo v něm shledáno žádných nepravd. Tuto skutečnost můžeme brát jako základ dalšího rozboru situace. Ukrajinský velvyslanec se tedy sám pohybuje v říši nenávistné a vůči hostitelskému státu urážlivé ideologie a odmítá jakoukoliv kritiku zkorumpovaných poměrů na Ukrajině, čímž může být pokládán za obhájce oněch zločinných struktur,“ míní analytik a dodává. „Otázka jeho vyhoštění by měla být seriózně zvážena.“
Vadim Petrov: Je potřeba nalít si čistého vína
Stručně a jasně se vyjádřil i místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov. „Okamura by se měl rychle sžít s funkcí předsedy Sněmovny a neměl by promlouvat jen ke svým voličům. Ukrajinský diplomat by měl trochu zchladit hlavu. S takhle horkou hlavou by se lépe uplatnil na frontě než v diplomacii. Schůzku mezi ministry zahraničí obou zemí vítám, je potřeba si nalít čistého vína. Pomáhat Ukrajině není povinnost, ale solidární rozhodnutí občanů ČR. Chování pana velvyslance vzhledem k dosud projevované solidaritě vnímám jako kontroverzní a kontraproduktivní,“ uvedl.
Bruno Solařík: Nevděk má jméno drzost
„Je otázka, jestli by se ústavní činitel měl uchylovat k tak expresivním výrazům, jako je ‚Zelenského junta‘, kde je v pejorativní souvislosti s megakorupcí naplno jmenován i hlavní hrdina dosavadních mainstreamových komiksů Západu včetně Česka na téma „v Kyjevě se bojuje za Prahu“. Na tu otázku lze legitimně odpovědět, že ústavní činitel se k tak expresivním výrazům uchylovat smí, protože naše ústava proklamuje svobodu projevu. A to neplatí jen jednostranně: i šéf ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk totiž bezpochyby smí veřejně označit projev svého českého kolegy zrovna tak expresivně za příklad ‚nevzdělanosti, manipulace a cynismu‘, přestože Okamurův výrok, v němž jsou pranýřováni ‚ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata‘, reflektuje fakta sice cynicky, ale zato vzdělaně a bez manipulací. Za pravdu se každý bije, jak praví dávné slovenské přísloví. Černého Petra (nebo Pavla?) si v dané věci vytáhl ukrajinský velvyslanec v Česku Zvaryč. Jako diplomat totiž na rozdíl od činných politiků smí proti výroku hostitelského ústavního činitele protestovat před naším ministrem zahraničí, ale nesmí se v dané věci vyjadřovat veřejně v médiích, což pohříchu učinil,“ vysvětluje spisovatel a na závěr dodává.
„V hektické situaci by bylo předčasné velvyslance vyhošťovat, a to právě z toho důvodu, že diplomacie se nemá provozovat formou reakce fackou na facku. První kapka však do poháru trpělivosti nové české vlády nepochybně skanula. Něco mi říká, že nebude poslední. Nevděk má jméno drzost.“
René Kekely: Diplomat nemá dělat politiku, nikdy a nikde
K projevu Tomia Okamury ohledně Ukrajiny se vyjádřil i moderátor, producent a PR manažer René Kekely. „Nejsem rozhodně příznivec T. Okamury a jeho strany! Nicméně to, co zrovna v tomto ohledu pan Okamura řekl, je rozhodně minimálně na přemýšlení. Ostatně i to, co seriózní světová a česká média, viz ZDE píší, jen dokládá, jaká míra obrovské korupce na Ukrajině je. Byla tam vždy a bez úplatků tam neseženete nic. A protože každá krize, válka, epidemie nebo třeba živelní katastrofa vždy prohlubuje ty negativní vlivy ještě víc, s ohledem na válku je to mnohonásobné. To je to, proč mnoho Čechů, kteří sami přispěli na pomoc lidem, kteří tam skutečně trpí, nechce už pomáhat dál. Protože se otevřeně mluví nejenom o ‚zlatých záchodech‘, ale o tom, že se k obyčejným lidem rozhodně žádné miliardy v rámci humanitárních potřeb nedostaly. Dlouhodobě říkám: pomáhat ano, ale adresně, smysluplně a kontrolovaně,“ vysvětluje moderátor.
Dostal se i k vyjádření ukrajinského velvyslance, který označil Okamurova slova za „urážlivá, nenávistná“ a „za jeho osobní postoj, zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy“.
„Pan velvyslanec je nejspíš vlastenec a lze asi lidsky chápat, že pokud zavnímal slova Tomia Okamury v takovém kontextu, bránil se. Otázka, co pan velvyslanec ví nebo neví o té korupci, která je tam evidentní, a o tom rozkrádání světové pomoci? Nicméně každý člověk průměrně znalý diplomatických základů a zvyků musí přece vědět, že velvyslanec, ambasador nemůže vydávat takováto rázná prohlášení, odsuzovat a nějak hodnotit. Prostě nemůže. V minulosti si tohle nikdo nedovolil a v jiných zemích už vůbec ne. Toto mají mezi sebou řešit představitelé vlád obou stran, prezidenti a lidé kompetentní. Velvyslanec je skutečně ‚diplomat‘ a jako diplomat se má chovat. Ať se to někomu líbí nebo ne, tak to je,“ krčí rameny moderátor.
A reaguje i na další velvyslancova slova, že: „Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává.“ Překročil svými slovy svou „roli“, jak z některých míst zaznívá?
„Tak rozhodně překročil. Každý, kdo se diplomacií zabývá, kdo ji třeba vyučuje a kdo jí opravdu rozumí, a nejsou to chytrolíni na Facebooku nebo umělci, kteří občas chtějí být tím hlasem lidu a spravedlnosti, dobře ví, že toto je moc. A že, přesto, že s takovými výroky nemusíme souhlasit, která uvedl předseda Parlamentu, nemůže velvyslanec soudit, a ještě nabádat kohokoli, jak se má zachovat. Jak by se Ukrajině líbilo, kdyby náš velvyslanec se zachoval podobně. Nebo kterýkoli velvyslanec v jiné zemi? Byl by z toho vždy diplomatický poprask,“ míní moderátor.
Na závěr řekl také, co si myslí o vyjádření poslance Foldyny ohledně vyhoštění velvyslance.
„Rozhodně by měl být tento pan velvyslanec jasně poučen, že vměšování se do vnitropolitických i mezinárodních politických problémů a sporů není absolutně v jeho kompetenci. On není politik, on je velvyslanec, jmenovaný diplomat. A diplomat nemá dělat politiku. Nikdy a nikde,“ uzavírá René Kekely.
