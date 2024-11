„Potom, pošleme.“ Bojovníci s dezinformacemi přistiženi při lži. Tvrdá slova novinářky

Před několika dny levicově orientovaný server Britské listy vydal článek anglicky psaného webu Visegrad Insight. Autoři článku v něm lživě obviňují ParlamentníListy.cz i jejich vydavatele. Například tvrdí, že projekt ParlamentníchListů.cz expandoval do Polska, kde prý z tohoto údajného kroku rostou „obavy z dezinformací“.

Dnes se lidé spojení s Visegrad Insight účastnili v Praze konference „Unmasking Disinformation“, spolupořádané českou nevládní organizací Europeum a za účasti náměstků ministra Lipavského z Ministerstva zahraničních věcí. Tito samozvaní bojovníci proti dezinformacím se však vůbec neobtěžovali si věci uvedené v článku ověřit.

Parlamentní listy důrazně odmítají křivá obvinění Visegrad Insight

Konference se osobně účastnil také Marek Španěl, který je společně se Slavomírem Pavlíčkem většinovým majitelem ParlamentníchListů.cz. Vymezil se zde vůči lžím zaznívajícím ve zmíněném článku plném smyšlených informací a žádal konkrétní zdroje, z nichž autor článku čerpal.

Na krátkém videu z konference konfrontuje Marek Španěl autora článku, jak je to s nepravdivým tvrzením, že vznikla polská odnož ParlamentníchListů.cz, a obviněním z údajného napojení na Kreml. „Mám pro vás dvě otázky. Konkrétně na vás, pane Dalle. Rád bych se zeptal na článek, který jste nedávno publikoval na serveru Visegrad Insight. Jsem ten, koho tam popisujete jako „herního magnáta“, a provozuji česká média. Před třemi lety jsem koupil několik médií, protože mi záleží na tom, aby naše společnost vzkvétala. Když tu mluvíte o vyvrácení a prevenci proti dezinformacím, jaké redakční standardy tam máte? Na jakých faktech jste založil váš článek? Protože jste tam za prvé napsali, že expandujeme do Polska. Za druhé, že jsme napojení na Kreml. A za třetí, že šíříme dezinformace,“ dotazoval se Marek Španěl na zdroje, které byly pro lživý článek o ParlamentníchListech.cz a jejich působení použity.

„Ten článek psala dvojice autorů, kteří dodali mnoho zdrojů, které jsme tam nepoužili, protože neodkazujeme na zdroje, které považujeme za dezinformační. Proto tam nejsou odkazy na zdroje,“ zněla velmi nekonkrétní odpověď na Španělův dotaz.

Mezitím, co se autor článku snažil formulovat svou vyhýbavou odpověď, zabrala kamera moment stojící za pozornost. Vedle přísedící zástupce redakce Visegrad Insight po vystoupení Marka Španěla svou řečí těla napověděl mnohé, začal se ošívat a přemísťovat předměty, které měl na stole před sebou, a vytvářet z nich pomyslnou hradbu.

Španělovi nebyli schopni uvést konkrétní zdroje svých zveřejněných informací na místě a vždy pouze následoval příslib, že „potom“ tak učiní.

„Musím se na to podívat, ale dostal jsem informaci od autorů, že tam byly vazby jakoby na Rusko, ale mohly být jen jemné. Pokud bylo cokoli, co jsme otiskli, nepřesné, rozhodně otiskneme opravu, OK?“ pokračoval Dalle, že s tím nemá absolutně žádný problém.

Následně se Marek Španěl dotazoval: „Takže vy si myslíte, že kompletně si vymyslet článek, že expandujeme do Polska, a psát o českých občanech, kteří provozují byznys, že jsou napojení na Kreml, je akceptovatelné? Je to jedno z nejhorších obvinění, kterému mě můžete vystavit. Jestli jsou tam jakékoli vazby na Kreml ve kterémkoli z mých médií, dejte mi vědět. Protože já nechci být napojen na Kreml. Vůbec nijak. Je to pro mě naprosto neakceptovatelné,“ reagoval majitel ParlamentníchListů.cz. Následoval opět pouze příslib z Dalleho strany, že později bude Španěl se zdroji, které byly pro článek použity, blíže seznámen.

Dotaz ohledně tvrzení, že existuje i polská varianta webu ParlamentníchListů.cz, položil následně Marek Španěl i další člence redakce Visegrad Insight. „Vy doslova píšete, že ten web je v provozu, můžete mi prosím ukázat ten polský web ParlamentníchListů.cz? Chci vidět, kde jsme překročili hranici do Polska, jak se píše v článku,“ žádal redaktorku s mobilem v ruce, aby mu jednoduše sdělila internetovou adresu pro vyhledání oné polské verze ParlamentníchListů.cz.

Ani zde se nedočkal jiné odpovědi, než že si na konkrétní odpověď a dodání odkazů na zdroje musí počkat. „Dodáme vám to a odpovíme, jak jsme se dohodli,“ ujišťovala Španěla žena, která se ke sdělení internetových stránek neměla. „Takže mi neukážete, kde v Polsku jsme?“ tázal se opakovaně Marek Španěl. „Já jsem na tom článku nepracovala,“ vykrucovala se.

Po skončení konference se Španěl ptal Dallea na stejné otázky, ten mu ale nenabídl jedinou relevantní odpověď a rovněž se vytáčel s tím, že redakce na všechny jeho dotazy odpoví později. „Vy neděláte ani základní fact-checking? Alespoň se zeptat lidí, o kterých píšete. To je základní novinářský standard. Všechna má média to dělají a já na tom trvám. Nikdo se nás nezeptal,“ konfrontoval muže Marek Španěl. „Pokud se to nestalo, tak se omlouvám. Jestli se to nestalo, to znamená, že jsme se zmýlili,“ opakoval Dalle. Na poznámku Marka Španěla, zda si uvědomuje vážnost takových obvinění, nereagoval a odešel.

Dosud žádné odpovědi na dotazy a odkazy na použité zdroje v článku ParlamentnímListům.cz od redakce webu Visegrad Insight nepřišly.

ParlamentníListy.cz formálně požadují, aby Visegrad Insight podnikl následující kroky: okamžitě stáhl nepravdivé tvrzení o expanzi do Polska, odstranil nepodložená obvinění o „napojení na Kreml“, stáhl nepodložené obvinění z dezinformací, zveřejnil výraznou opravu a omluvu a poskytl redakci příležitost k podrobné reakci na tvrzení v článku.

Celou kauzou se bude redakce ParlamentníchListů.cz nadále zabývat.

Videozáznam z konference pořídila zkušená novinářka Markéta Dobiášová z investigativního webu inFakta.cz, která uvedla, že se kauzou bude dále rovněž zabývat.

Server inFakta.cz k praktikám webu Visegrad Insight na síti X doplnil: „Tvrdí, že bojují s dezinformacemi, přitom je sami vytvářejí. Poškozují a zaměřují se na jednotlivce, firmy a nepohodlná česká média. Tentokrát útok zaměřený na Marka Španěla a jeho mediální byznys. Lži a dehonestace z dílny redakce Visegrad Insight spadající pod polskou nadaci Res Publica.“

Mezi partnery organizace Res Publica je uvedena řada známých nadací ze světa. Například americká National Endowment for Democracy nebo Aspen Institute Central Europe, Google, NATO nebo GLOBSEC.

„To jsem se chtěla zeptat, ti fact-checkeři jsou nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo mají prostě jenom životní smůlu... anebo to jsou prostě jenom svině?“ vyjádřila se k situaci také členka Rady ČTK Angelika Bazalová.

