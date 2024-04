,,Pr*sata.” Fico večer zúčtoval už natvrdo

Slovenský premiér Robert Fico (Směr-SD) se podle svých slov „nestačí divit“, co zaznívá ve slovenských médiích po výhře Petra Pellegriniho nad Ivanem Korčokem. Liberální média a neziskovky čekal šok, jelikož uvěřily „obrazu Slovenska, který neustále nabízely veřejnosti“. „Jejich fiktivní a vymyšlený svět však narazil na krutou realitu, která je diametrálně odlišná,“ řekl Fico. Obává se prý hněvu Evropské komise. „Musíme počítat i s trestem Západu za to, že jsme zvolili Petra Pellegriniho, a ne Ivana Korčoka,“ vzkázal veřejnosti.

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 98% Ivan Korčok 2% hlasovalo: 4377 lidí



Následně zmínil, že se při sledování části médií „nestačí divit“. „Sleduji téměř prakticky všechny analýzy druhého kola prezidentských voleb a nestačím se divit. Jen pár hodin po uzavření volebních místností liberální sluníčkářská média přesně vědí, kdo je vinen tím, že jejich kandidát Ivan Korčok nevyhrál. Jaké chyby udělal a co měl udělat jinak,“ pronesl a zmínil, že podle něj přitom již během kampaně Korčok mohl využívat „bezbřehé podpory médií“ či „nekonečných finančních zdrojů“ a „podporu celého liberálního světa“.



„Kdyby na Měsíci byla slovenská kolonie, měli by všechny možnosti a prostředky zabezpečit kyvadlovou dopravu, aby se osadníci na Měsíci mohli účastnit voleb na Zemi,“ glosoval slovenský premiér s tím, že „šok“ zažila liberální média a neziskovky, jelikož prý uvěřily „obrazu Slovenska, který neustále nabízely veřejnosti“.

Fotogalerie: - Orbán, Fico, Zeman

S čím naopak Fico souhlasí, je tvrzení, že prezidentské volby na Slovensku byly zároveň referendem o tamní vládní koalici, jíž předsedá. „Ale i tuto pravdu si dovolili říkat jen kvůli tomu, že absolutně věřili ve vítězství Ivana Korčoka, a přes tuto výhru chtěli zaútočit na důvěryhodnost vládní koalice, vlády, vládního programu a rozhodnutí, která dosud přijala a míní přijmout. To je vždy tak, když porcujete kůži medvěda, který ještě běhá po lese,“ pobavil se s dodatkem, že „těchto kůží bude brzo dost“.



„V referendu, které si sama vymyslela liberální média, neziskovky krmené zahraničím a celý slovenský progresivní svět, utrpěly vážnou porážku,“ zaznělo od Fica. Lidé na Slovensku podle něj většinově v prezidentských volbách podporou Pellegriniho odmítli „bezbřehou podporu války na Ukrajině“, „politiku trojích záchodů“ či „násilné protlačování kontroverzních etických témat slovenské veřejnosti, postavené na úplně jiných hodnotách a tradicích“. „Zatímco korčokovci kladli věnce před Teplárňou, voliči současné vládní koalice kladli věnce na Slavíně,“ poznamenal.



Nastínil též, že výsledek prezidentských voleb může mít i další dohru. „Musíme počítat i s trestem Západu za to, že jsme zvolili Petra Pellegriniho, a ne Ivana Korčoka, který by bez váhání poslal na Ukrajinu celé slovenské bataliony,“ tvrdil Fico s tím, že by se nyní „nedivil“, kdyby „z čistě politických důvodů a kvůli výsledku voleb“ Slovensku Evropská komise „skočila na fondy“.

Fotogalerie: - Slovenské pohledy

Vyjádřil názor, že Pellegrini v kampani od odpůrců čelil nemalé kritice: „Chci vyslovit přesvědčení, že na vlastní kůži dostatečně pocítil, čeho jsou některá politická prasata v médiích, neziskovkách a v opozici schopna. Jen ten, kdo projde podobným špinavých peklem, a já jsem jím prošel několikrát, chápe, o co tu jde a co je proti tomu třeba dělat.“



Korčok měl podle jeho mínění v noci po volební porážce ukázat, že je „malý úředník bez formy, vlastního názoru, plný jedu a nenávisti“. „A takový by byl i jako prezident,“ zaznělo z úst Fica s tím, že by Korčok „na rázné povely svých chlebodárců“ na vládu jako prezident „vrčel jako dobrman, a kde by mohl, tak by i kousal“.



Podporovatele opozice pak Fico vyzval, aby v blížících se volbách do Evropského parlamentu ukázali, že jejich oblíbené politické strany „mají lepší program pro Slovensko v Evropě“, než jaké nabízí jeho vláda. „Na takovouto férovou soutěž vás vyzývám,“ zaznělo.

Psali jsme: Po výhře Pellegriniho ještě jeden úder opozici na Slovensku A kdo teď na Slovensku podpoří Kyjev, zoufá BBC. Politico citovalo naštvaného Korčoka Od Vášáryové po Čaputovou. Prezidentské volby po slovensku Fico a Zeman na jednom kanále. Došlo i na porážku Německa v pětačtyřicátém...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE