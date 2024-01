„Prasknou, až to budou komentovat.“ S tímhle Šlachta a Macinka táhnou spolu na Brusel

reklama

Hnutí Přísaha a Motoristé sobě uspořádali společnou tiskovou konferenci a oznámili, že se společnými silami chystají razantně promluvit do blížících se voleb do Evropského parlamentu. Lídrem kandidátky má být Filip Turek, který se na sociální síti prezentuje jako závodník formule, podnikatel, sběratel aut, milovník historie, propagátor politické nekorektnosti.

Další místa na kandidátce připadnou šéfovi Přísahy Robertu Šlachtovi, jeho kolegyni z jižních Čech a expertce na migraci Nikole Bartušek a šéfovi hnutí Motoristé sobě Petru Macinkovi. Toho Šlachta označil za svého kamaráda.

„Myslím si, že jsme si sedli lidsky. Musím říct, že v současné době jsme s Petrem kamarádi, což se v politice moc nenosí,“ začal Šlachta s pohledem na Petra Macinku, který stál vedle něj. „Jsem strašně rád, že v červnu ty volby jsou, protože můžeme překreslit Evropu, mohou tam pracovat pro naše občany,“ pravil Šlachta.

„My jsme se dohodli, že dneska tady podepíšeme memorandum o koalici do evropských voleb. … Ale před tím, než tak učiníme, považuji za důležité říct, že ve velké části veřejnosti je cítit politická nespokojenost. Političtí lídři se zdiskreditovávají každým dnem a je cítit chuť po něčem novém. A já věřím, že tato naše kolice může mít delšího trvání,“ uvedl Macinka.

Posléze prozradil, že podepsané memorandum bude obsahovat 5 bodů. V prvé řadě bude každý kandidát společné koalice hlasovat proti omezování suverenity České republiky. Vedle toho bude každý kandidát prosazovat přísnou ochranu hranic a bude důsledně odmítat masovou migraci do EU a jakékoli přerozdělování migrantů. Na třetím místě budou společní kandidáti usilovat o zrušení zákazu výroby aut se spalovacími motory po roce 2035.

Na čtvrtém místě prý budou kandidáti Přísahy a Motoristů sobě vystupovat proti Green Dealu. Považují to za ohrožení naší prosperity, našeho automobilového průmyslu. „A ten poslední bod je společné vystupování proti snahám zrušit českou korunu a přijmout euro,“ zaznělo od Macinky.

Poté následoval samotný podpis memoranda.

Šlachta poté potvrdil, že superlídrem pro Evropské volby bude Turek, který oznámil, že souzní jak s názory Roberta Šlachty, tak Petra Macinky. „Podepsání tohoto memoranda a tohoto propojení je správná cesta ke kandidování do Evropského parlamentu.

Nikola Bartušek prozradila, že cílem koalice je získat minimálně 2 mandáty.

„Některý sociální sítě z toho prasknou, až budou komentovat toto spojení. … V této době jsme jediná autentická koalice, která přesně říká, s čím do Evropských voleb jde,“ uvedl Šlachta.

Upozornil ještě, že sám na kandidátní listině zaujme poslední místo, aby ukázal, že koalici podporuje a nehodlá přesídlit do Bruselu, ale bude usilovat o získání mandátu senátora na Břeclavsku.

Před koncem tiskové konference Macinka ještě prozradil, že jako dlouholetý spolupracovník exprezidenta Václava Klause s ním vznik koalice probíral. „Já jsem to s ním konzultoval obědově a on mi na to říkal, že to dává velký smysl,“ prozradil Macinka.

