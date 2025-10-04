„Přemluv dědu“ nefunguje. Novinář vyjel do Krnova. Co zažil, šokuje pražskou bublinu

04.10.2025 13:08 | Monitoring

Česká republika dlouhodobě čelí výraznému politickému a společenskému rozdělení, které se promítá do volebních preferencí obyvatel. Napříč kraji a městy se liší názory na ekonomiku, zahraniční politiku i postoj k Evropské unii. Toto rozdělení je patrné i v probíhajících volbách do Poslanecké sněmovny, kde se střetávají konzervativní, liberální a protestní hlasy. Volební výsledky tak budou zrcadlem aktuální politické mapy země.

„Přemluv dědu“ nefunguje. Novinář vyjel do Krnova. Co zažil, šokuje pražskou bublinu
Foto: Radek Bartoníček, X
Popisek: Senioři před volební místností v Krnově

Česko je stále silně polarizovanou společností. Větší města, zejména Praha a Brno, inklinují k liberálně orientovaným stranám a podporují evropskou integraci. Naproti tomu venkovské regiony a části Moravy často volí konzervativnější a protestní strany, které kladou důraz na tradiční hodnoty a národní suverenitu.

 

 

Rozdělení je umocněno také působením sdělovacích prostředků. Část populace sleduje tradiční média, zatímco jiná část čerpá informace především z online platforem a sociálních sítí. Tento „bublinový efekt“ zvyšuje vzájemné nepochopení a podporuje polarizaci názorů.

V probíhajících volbách se polarizace odráží v preferencích voličů i ve volební účasti. Strany typu ANO nebo SPD těží z protestního a konzervativního elektorátu, zatímco TOP 09, Piráti či STAN získávají podporu liberálních voličů. Hnutí menšího rozsahu a nové strany, například Přísaha nebo Stačilo!, ukazují, že část populace hledá alternativy mimo tradiční politické spektrum.

Podle politologů z Masarykovy univerzity může silná fragmentace vést k nestabilním koalicím a k častým politickým krizím, což občané často reflektují ve své volbě i v důvěře k institucím.

Zažili studenou válku, ale neznají sociální sítě

Volby 2025 tak jsou nejen soubojem jednotlivých stran, ale i obrazem hlubokého názorového dělení obyvatelů České republiky. Výsledky voleb budou mít zásadní vliv na podobu politické reprezentace, na schopnost vlády prosazovat reformy a na to, zda se podaří překlenout rozdíly mezi konzervativními a liberálními částmi společnosti.

Rozdělení společnosti dokumentuje například novinář Radek Bartoníček. „Od včerejšího odpoledne jsem nebyl tady na Twitteru a vidím, že strašně moc lidí píše, jak volí SPOLU. Případně STAN a Piráty. Já včera mapoval město Krnov, kde senioři stáli u volební místnosti už několik minut před otevřením. Chodilo jich tam v prvních hodinách opravdu hodně. A říkali vesměs, že to hodili Babišovi. Twitter nikdo z nich neznal,“ napsal na síti X.

„Nepotřebují znát twitter, znají život. Mnozí zažili světovou válku, studenou válku, finanční krizi, bojovali proti minulému režimu. Ale mladí dnes přijdou a řeknou: ‚Dědo, ty nic nevíš, hoď to Pirátům!‘“ odpověděl mu Filip Nečas.

 

Krnov , senioři , volby , rozdělená společnost , Bartoníček

autor: Naďa Borská

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

FakeNews, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseEisenherz , 04.10.2025 13:19:15
Bartoníčku, ty jseš pro mě ta největší Novinářskáonuce. STAČILO tvý novinařiny, já už snáším 15 let tvoje hloupé otázky, které kladeš, ale odpovědím "jako" nerozumíš!

|  7 |  0

