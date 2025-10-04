„Přemluv dědu“ nefunguje. Novinář vyjel do Krnova. Co zažil, šokuje pražskou bublinu

Česko je stále silně polarizovanou společností. Větší města, zejména Praha a Brno, inklinují k liberálně orientovaným stranám a podporují evropskou integraci. Naproti tomu venkovské regiony a části Moravy často volí konzervativnější a protestní strany, které kladou důraz na tradiční hodnoty a národní suverenitu.
Rozdělení je umocněno také působením sdělovacích prostředků. Část populace sleduje tradiční média, zatímco jiná část čerpá informace především z online platforem a sociálních sítí. Tento „bublinový efekt“ zvyšuje vzájemné nepochopení a podporuje polarizaci názorů.
V probíhajících volbách se polarizace odráží v preferencích voličů i ve volební účasti. Strany typu ANO nebo SPD těží z protestního a konzervativního elektorátu, zatímco TOP 09, Piráti či STAN získávají podporu liberálních voličů. Hnutí menšího rozsahu a nové strany, například Přísaha nebo Stačilo!, ukazují, že část populace hledá alternativy mimo tradiční politické spektrum.
Zažili studenou válku, ale neznají sociální sítě
Volby 2025 tak jsou nejen soubojem jednotlivých stran, ale i obrazem hlubokého názorového dělení obyvatelů České republiky. Výsledky voleb budou mít zásadní vliv na podobu politické reprezentace, na schopnost vlády prosazovat reformy a na to, zda se podaří překlenout rozdíly mezi konzervativními a liberálními částmi společnosti.
Rozdělení společnosti dokumentuje například novinář Radek Bartoníček. „Od včerejšího odpoledne jsem nebyl tady na Twitteru a vidím, že strašně moc lidí píše, jak volí SPOLU. Případně STAN a Piráty. Já včera mapoval město Krnov, kde senioři stáli u volební místnosti už několik minut před otevřením. Chodilo jich tam v prvních hodinách opravdu hodně. A říkali vesměs, že to hodili Babišovi. Twitter nikdo z nich neznal,“ napsal na síti X.
„Nepotřebují znát twitter, znají život. Mnozí zažili světovou válku, studenou válku, finanční krizi, bojovali proti minulému režimu. Ale mladí dnes přijdou a řeknou: ‚Dědo, ty nic nevíš, hoď to Pirátům!‘“ odpověděl mu Filip Nečas.
autor: Naďa Borská