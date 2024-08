„Proruská špíno.“ Válka Gregorové s Dostálem nekončí. Piráti na nohách

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1691 lidí



O to více překvapivá tak mohla být pro mnohé členy Pirátské strany slova europoslankyně Gregorové, jež svého někdejšího spolupracovníka ve vysílání televize CNN Prima NEWS nazvala „proruskou špínou“.



Stalo se tak v debatě, řešící maďarské zjednodušení podmínek vstupu pro občany z Ruska a Běloruska. „Myslím si, že zde má být prostor pro lidi, kteří prchají před režimy v Rusku a Bělorusku, ostatní by se sem však určitě dostávat neměli a už vůbec ne bez bezpečnostní prověrky, jak navrhuje Maďarsko,“ zmínila Gregorová s tím, že mělo dle ní rozhodnutím Maďarska dojít k narušení bezpečnosti Schengenského prostoru.

„Paní Gregorová si to představuje jako Hurvínek válku. Je hloupost, aby ruský terorista přišel a jen tak se přihlásil o vízum. Pokud se sem měli dostat nějací neonacisté, banderovci, kriminálníci a podobní, tak už přišli v té první vlně, kdy se sem dostaly statisíce uprchlíků,“ opáčil na to Dostál a mínil, že snaha zabránit lidem vstoupit do Evropy jen proto, že se narodili jako Rusové, prý „zavání principem kolektivní viny“.



„Chtěla bych se jasně vymezit vůči tomu, co tu pan Dostál tak nenápadně naznačil, že Ukrajinci, kteří prchali před dvěma lety před válkou, byli neonacisté. Ukrajinci byli napadená země Ruskem, vy proruská špíno! Vůbec nechápu, co si dovolujete říkat ve vysílání,“ udeřila poté na Dostála pirátská europoslankyně.

Někdy si nelze nechat nasazené rukavičky. Někdy už jste viděli příliš mnoho hrobů, pohřbů, zničených životů a dětí v troskách, aby vás zajímalo, jak schvalovače toho všeho nazývat. pic.twitter.com/oqA6pnMGMQ — Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) July 31, 2024

Slova Gregorové přitom nepotěšila mnohé další piráty, kteří upozorňovali na to, že za „proruskou špínu“ označila spolupracovníka své vlastní strany.

„My ho máme nanominovaného za Pirátskou stranu v našem kraji do zdravotního výboru, tak je mi tohle vyjádření Markéty dost nepříjemné,“ zaznělo na fóru strany od Hany Harantové, která působí v plzeňské větvi pirátů s upozorněním, že toto pálení do Dostála „zadělává na neúspěch v krajských volbách“ a v pozdějších příspěvcích, které posléze z pirátského fóra byly odstraněny, ale nadále se šíří po sociálních sítích, uvedla, že Dostál je ve zdravotnickém výboru v kraji za Piráty z důvodu jeho odbornosti.

Na to, že má být europoslanec Dostál stále aktivní u Pirátů a i on sám označuje spolupráci za dobrou, upozornil též Deník N. „Zatímco na sociálních sítích se Piráti s novým europoslancem Ondřejem Dostálem (Stačilo!) opakovaně dostávají do ostrých politických střetů, v Plzeňském kraji s ním spolupracují v krajském zdravotním výboru a někteří jej chválí jako odborníka. Vedení strany nyní tlačí, aby Dostál o funkci rychle přišel,“ popsal server.

Zprávu, že vedení pirátů není s pokračování spolupráce s Dostálem spokojené, pak sám europoslanec komentoval se slovy, že „asi přijde o kafíčko a koláček“.

„Gregorové se nezdařilo uštěkat mě v TV, ale teď volali z Deníku N, že prý mě chtějí Piroši deplatformovat ze zdravotního výboru Plzeňského kraje. Jenže to je poradní orgán končícího zástupka, sejde se už jen jednou, spíš formálně na rozlučku, před volbami v září. Navíc o vyhození někoho ze zdravotního výboru se rozhoduje na kraji, ne na praštěném pirátském fóru,“ komentoval.

Že by jej tak Pirátská strana z pozice vyhodila, prý není až tak jisté. „Jestli to krajánci napříč spektrem nestihnou, navzdory hněvu PirFóra, v prvních dvou týdnech srpna, tak poslední zasedání zdravotního výboru stihnu, nepřijdu ani o kafíčko (průměrné, z termosky) ani o koláček (vynikající),“ vzkázal.

Asi přijdu o kafíčko a koláček?? Gregorové se nezdařilo uštěkat mě v TV, ale teď volali z @enkocz, že prý mě chtějí Piroši deplatformovat ze ZdrVýboru PlzKraje?? Jenže to je poradní orgán končícího zastupka, sejde se už jen jednou, spíš formálně na rozlučku, před volbami v září.… pic.twitter.com/DUZf4BtrBn — Ondřej Dostál (@dostalondrej) August 1, 2024

„Řízení zdravotnictví je technicky docela složitá věc, a když se to zvorá, lidem to vadí. Proto kromě praštěných aktivistek potřebujete na kraji sem tam i nějakou tu ‚proruskou špínu‘, která někdy viděla financování špitálů zevnitř,“ komentoval pak slova o pirátské nominaci.

Fakt jo? Tak to je od nich milé??

Ne, vážně: Řízení zdravotnictví je technicky docela složitá věc a když se to zvorá, lidem to vadí. Proto kromě praštěných aktivistek potřebujete na kraji sem tam i nějakou tu "proruskou špínu", která někdy viděla financování špitálů zevnitř. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) August 1, 2024

