„Psal mu to kdovíkdo. Ať se omluví.“ Těžký úder Pavlovi z paluby letadla

Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka má pochopení pro krok čestného prezidenta své strany a nominanta na post ministra životního prostředí Filipa Turka, který sdělil, že podá na prezidenta republiky žalobu na ochranu osobnosti.
„Filipu Turkovi se nedivím, že reaguje tak, jak reaguje. To, co o něm napsal pan prezident, se ho opravdu hluboce dotklo. Mám pocit, že pan prezident se ho snaží vylíčit jako naprosto největšího nepřítele české ústavnosti, před kterým je třeba učinit všechno, aby mu bylo zabráněno... Myslím si, že to není úplně správný přístup. Filip Turek nikdy nebyl stíhán, odsouzen, obžalován. Z pozice pana prezidenta je to směs nějakých dojmů z novinových titulků. Nedivím se, že se to Filipa Turka dotklo. Zaujala mě věta, že podle názoru ústavní nauky atd. Jsou to vyjádření, která kdovíkdo píše. Nedivím se Filipu Turkovi, že jde cestou osobnostní. A že se bude snažit, aby soud nařídil prezidentovi omluvit se,“ sdělil Macinka na palubě letadla, které směřovalo do České republiky.
Omluvit by se podle něj prezident Petr Pavel měl. „Má za co,“ míní ministr Babišovy vlády.
Cestou do Prahy Macinka s novináři hovořil také o zahraniční politice nového vládního kabinetu ve vztahu k Ukrajině. Uvedl, že předchozí vláda intenzivně budovala vztahy a pomáhala Ukrajině, ale bohužel zapomněla, že v České republice žijí také čeští občané.
„A proto část z nich se začala na Ukrajinu kvůli Petru Fialovi a Janu Lipavskému a spol. trošku zlobit, mračit. Potřebujeme to změnit. Potřebujeme, aby občané věděli, že znovu jsou prioritou oni. Ale není důvod vypovídat vztahy s Ukrajinci,“ zdůraznil šéf resortu zahraničí.
Ukrajinci mohou pomoci s ochranou proti dronům
V Kyjevě se Macinka setkal se svým ukrajinským protějškem – ministrem Andrijem Sybihou. „Bylo potřeba říct, že u nás se vláda změnila. Vzhledem k tomu, že vztahy s Ukrajinou jsou poměrně intenzivní, jsme považovali za důležité, abychom jim vysvětlili, jak vypadá změna vlády v České republice,“ sdělil Macinka.
Na přetřes podle něj přišla také „zkušenost z protidronové agendy“. „Je to jedna z hlavních priorit, kterou jsme si vytyčili na bezpečnostní radě státu. Informoval jsem členy bezpečnostní rady, že máme možnost čerpat expertizu, která prošla neuvěřitelnou inovací díky tomu, že je testována ve válce. Máme možnost ji získat a obohatit tím, z našeho pohledu ne úplně uspokojivý, stav protidronové ochrany,“ vysvětlil Macinka.
