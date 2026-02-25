Rajchl (PRO): Tak to bychom měli

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odpovědi AI chatbota na dotaz ohledně jmenování Filipa Turka

Rajchl (PRO): Tak to bychom měli
Ústavní soud spustil vlastního AI chatbota. Na dotaz ohledně jmenování Filipa Turka odpověděl následovně:

„Podle článku 74 Ústavy České republiky prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. V otázce jmenování členů vlády (ministrů) však judikatura Ústavního soudu uvádí, že jmenovací pravomoci prezidenta republiky, které jsou stanoveny přímo ústavou, neopravňují prezidenta k vydání negativního rozhodnutí.“

Tak to bychom měli. Petr Pavel rozhodnutím nejmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí porušil Ústavu. Tečka.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
