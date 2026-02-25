Rajchl (PRO): Tak to bychom měli

Ústavní soud spustil vlastního AI chatbota. Na dotaz ohledně jmenování Filipa Turka odpověděl následovně:
„Podle článku 74 Ústavy České republiky prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. V otázce jmenování členů vlády (ministrů) však judikatura Ústavního soudu uvádí, že jmenovací pravomoci prezidenta republiky, které jsou stanoveny přímo ústavou, neopravňují prezidenta k vydání negativního rozhodnutí.“
Tak to bychom měli. Petr Pavel rozhodnutím nejmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí porušil Ústavu. Tečka.
JUDr. Jindřich Rajchl
