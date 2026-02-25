Dominika Haška vytočil už i Petr Fiala

25.02.2026 19:07 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Legendární hokejový brankář Dominik Hašek se ostře pustil do bývalého premiéra Petra Fialy kvůli jeho podpoře bojkotu zahájení paralympiády. Kritizoval především rozdílný přístup k jednotlivým soutěžím a odsoudil i další kroky, které Fialova vláda v minulosti učinila.

Dominika Haška vytočil už i Petr Fiala
Foto: Screen Facebook
Popisek: Dominik Hašek zpívá: Není nutno, aby bylo přímo veselo

Český paralympijský výbor se rozhodl, že česká reprezentace nenastoupí na zahajovací ceremoniál zimních paralympijských her. Jde o protest proti rozhodnutí Mezinárodního paralympijského výboru, který umožnil ruským a běloruským sportovcům startovat pod národní identitou. Podle předsedy výboru Zbyňka Sýkory s tím Česko nesouhlasí, přesto musí verdikt IPC respektovat. Samotných soutěží se však čeští sportovci zúčastní.

K českému rozhodnutí se přidaly i Ukrajina, Polsko a několik pobaltských států jako Estonsko a Litva, které rovněž oznámily, že se nezúčastní zahajovacího ceremoniálu jako projev nesouhlasu s rozhodnutím Mezinárodního paralympijského výboru umožnit ruským a běloruským sportovcům startovat pod národními symboly.

Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) reagoval na rozhodnutí Mezinárodního paralympijského výboru umožnit start ruských a běloruských sportovců a podpořil postup české strany: „Povolit účast ruských a běloruských sportovců na velké sportovní akci považuji za něco neuvěřitelného. Jsem proto rád, že Český paralympijský výbor zahájení bojkotuje a stal se příkladem i pro další země,“ uvedl na sociální síti X.

Jeho vyjádření vyvolalo ostrou reakci bývalého hokejového brankáře Dominika Haška, který se pustil do porovnání různých sportovních akcí. „Pardon! Jaký je rozdíl mezi velkou a malou sportovní akcí? Kvůli velké bude válka prodloužena o tři roky a bude zabito 10 000 lidí a kvůli malé ‚jen‘ o tři dny a zabito ‚jen‘ pět lidí!? Pět mrtvých lidí je OK???“ uvedl.

Připomeňme, že při posledních olympijských hrách žádný český bojkot vyhlášen nebyl. Mezinárodní olympijský výbor v tomto případě rozhodl, že ruští a běloruští sportovci mohou startovat pouze jako neutrální jednotlivci bez národní vlajky, hymny a bez účasti v týmových soutěžích. Česká strana se k bojkotu nepřipojila. Právě tento rozdíl v nastavení pravidel je nyní jedním z argumentů v debatě kolem paralympiády.

Petru Fialovi Dominik Hašek také ve své reakci připomněl kroky jeho vlády, které mu vadí. „Nemluvě o tom, že vaše vláda povolila veřejné vystupování ruských občanů na našem území,“ vyčetl předchozímu vládnímu kabinetu.

 

 

Dominik Hašek patří dlouhodobě k nejostřejším kritikům účasti ruských sportovců ve světovém sportu. Opakovaně prohlásil, že ruští reprezentanti jsou „reklamou na válku“, a pokud veřejně neodsoudí ruskou agresi proti Ukrajině, stávají se podle něj spoluviníky vraždění. Své výhrady nesměřuje jen k jednotlivým hráčům, ale také k institucím, které jim umožňují startovat.

Tvrdě se vymezil například vůči NHL. Vedení soutěže podle něj nese odpovědnost za to, že účast ruských hráčů bez jasného odsouzení agrese pomáhá normalizovat kroky státu, který vede válku. Dlouhodobě proto vyzývá sportovní organizace, aby účast sportovců z Ruska podmínily jednoznačným distancem od režimu Vladimira Putina.

Psali jsme:

„Je to naše válka.“ Prezident začal a pak se to rozjelo
Blíží se olympiáda. Tak si ČT pozvala Haška, aby řečnil o Rusku
Dva bývalí. Hašek s Čaputovou se potkali na Slovensku
Dominik Hašek nechce prodat Ukrajinu

 

Zdroje:

https://t.co/CoaZBtFpj9

https://twitter.com/hasek_dominik/status/2026662515900285430?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Hašek , x , paralympiáda

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Přehání Dominik Hašek ve své kritice?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Tomio Okamura byl položen dotaz

Navrhujete prý omezení privilegií politiků

Jaké privilegia máte na mysli a jakým způsobem je omezit? Bude se to třeba týkat i zrušení imunity, která z vás dělá něco víc? Aspoň já to tak vidím. A ještě by mě zajímalo, jaké výdaje státu považuje za zbytečné a bude je chtít řešit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Politický blázinec EU. Euro, čachry, demonstrace, demise. Tak vypadá bulharské memento

16:30 Politický blázinec EU. Euro, čachry, demonstrace, demise. Tak vypadá bulharské memento

„Co se tady děje nyní, je opravdu šílené. Lidé nevědí, čemu a komu věřit. Zanedlouho budou volby, al…