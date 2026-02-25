Dominika Haška vytočil už i Petr Fiala

Český paralympijský výbor se rozhodl, že česká reprezentace nenastoupí na zahajovací ceremoniál zimních paralympijských her. Jde o protest proti rozhodnutí Mezinárodního paralympijského výboru, který umožnil ruským a běloruským sportovcům startovat pod národní identitou. Podle předsedy výboru Zbyňka Sýkory s tím Česko nesouhlasí, přesto musí verdikt IPC respektovat. Samotných soutěží se však čeští sportovci zúčastní.
K českému rozhodnutí se přidaly i Ukrajina, Polsko a několik pobaltských států jako Estonsko a Litva, které rovněž oznámily, že se nezúčastní zahajovacího ceremoniálu jako projev nesouhlasu s rozhodnutím Mezinárodního paralympijského výboru umožnit ruským a běloruským sportovcům startovat pod národními symboly.
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) reagoval na rozhodnutí Mezinárodního paralympijského výboru umožnit start ruských a běloruských sportovců a podpořil postup české strany: „Povolit účast ruských a běloruských sportovců na velké sportovní akci považuji za něco neuvěřitelného. Jsem proto rád, že Český paralympijský výbor zahájení bojkotuje a stal se příkladem i pro další země,“ uvedl na sociální síti X.
Jeho vyjádření vyvolalo ostrou reakci bývalého hokejového brankáře Dominika Haška, který se pustil do porovnání různých sportovních akcí. „Pardon! Jaký je rozdíl mezi velkou a malou sportovní akcí? Kvůli velké bude válka prodloužena o tři roky a bude zabito 10 000 lidí a kvůli malé ‚jen‘ o tři dny a zabito ‚jen‘ pět lidí!? Pět mrtvých lidí je OK???“ uvedl.
Připomeňme, že při posledních olympijských hrách žádný český bojkot vyhlášen nebyl. Mezinárodní olympijský výbor v tomto případě rozhodl, že ruští a běloruští sportovci mohou startovat pouze jako neutrální jednotlivci bez národní vlajky, hymny a bez účasti v týmových soutěžích. Česká strana se k bojkotu nepřipojila. Právě tento rozdíl v nastavení pravidel je nyní jedním z argumentů v debatě kolem paralympiády.
Petru Fialovi Dominik Hašek také ve své reakci připomněl kroky jeho vlády, které mu vadí. „Nemluvě o tom, že vaše vláda povolila veřejné vystupování ruských občanů na našem území,“ vyčetl předchozímu vládnímu kabinetu.
Dominik Hašek patří dlouhodobě k nejostřejším kritikům účasti ruských sportovců ve světovém sportu. Opakovaně prohlásil, že ruští reprezentanti jsou „reklamou na válku“, a pokud veřejně neodsoudí ruskou agresi proti Ukrajině, stávají se podle něj spoluviníky vraždění. Své výhrady nesměřuje jen k jednotlivým hráčům, ale také k institucím, které jim umožňují startovat.
Tvrdě se vymezil například vůči NHL. Vedení soutěže podle něj nese odpovědnost za to, že účast ruských hráčů bez jasného odsouzení agrese pomáhá normalizovat kroky státu, který vede válku. Dlouhodobě proto vyzývá sportovní organizace, aby účast sportovců z Ruska podmínily jednoznačným distancem od režimu Vladimira Putina.
