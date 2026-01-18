„Psychopata Pavla je třeba z Hradu vyprovodit!“ Protesty ale začaly jako fraška

„Shromáždění začnou začátkem roku 2026. Budou trvat tak dlouho, dokud Pavel neoznámí svoji rezignaci,“ rozeslal za Holešovskou výzvu Slávek Popelka pozvánku na stovky až tisíce e-mailových adres. V sobotu se konala první ze slibované série demonstrací, která se už před svým začátkem v podstatě proměnila ve frašku. Posuďte sami.
Popelkova škatulata
Na pozvánce vyjíždí za svítání na koni svatý Václav následován kohortou nejspíš blanických rytířů. Je na ní mimo jiného ještě psáno, že shromáždění se budou konat před Hradem každou sobotu v jednu odpoledne. Jejich cílem je abdikace Petra Pavla a volání k zodpovědnosti těch, co rozkradli a zadlužili naši zem.
„Válkychtivý převlékač kabátů ať zmizí z Hradu,“ vévodí celému lístku, na kterém je o tomto „čtyřhvězdičkovém prezidentovi“ uvedena i jedna nepravda. A to, že byl agentem StB. Současnému pánu Hradu lze vyčíst leccos, ale tohle ne. Nicméně jeho otec, kterého si velmi vážil a bral jej za svůj vzor, byl agentem vojenské kontrarozvědky (VKR), která byla autonomní součástí Státní bezpečnosti (StB).
Při tomto vědomí je úsměvná replika již zesnulého prezidentova otce Josefa Pavla, kterou pronáší v rozhovoru s Vladimírem Mertlíkem v knize V první linii, jako by hovořil k synovi: „Péťo, dej pozor! V každé četě je jeden agent StB, v každé rotě jeden důstojník a v každém pluku dva důstojníci StB a kontrarozvědka… Kontrarozvědka není armáda a kašle vám na počet vašich seskoků, výkonnost a tak dále. Jen bude pořád hlídat, co kde plácneš! Jen vám budou komplikovat a ztěžovat život!“ Otec tak do jisté míry kdysi varoval syna před sebou samým.
Ještě před startem protestní série se pak reportér ParlamentníchListů.cz dozvídal od lidí, kteří na protesty Holešovské výzvy pravidelně chodí, podivné zprávy. Demonstrace sice vyhlásil Popelka a chtěl se jich účastnit, ale přátelé ho přemluvili, aby to nedělal. Má totiž Prahu zakázanou a při porušení nařízení by se tedy mohl vrátit do vězení. První demonstraci proto zorganizoval jeho „politický bratr v triku“ Miroslav Kelnar. Ten nám ale sdělil: „Hele, já to asi každý týden nezvládnu.“
Kelnarovy litanie
Nicméně na Hradčanském náměstí v Praze, přesněji pod sochou prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, se po střídání hradní stráže Kelnar domluvil s policistou, rozbalil reproduktor a začal deklamovat: „Zahajujeme šňůru protipávkovských demonstrací. Jsou namířeny proti člověku, který obrací kabát podle situace. Není to člověk, jehož cílem je dobro tohoto národa, naopak je ho vždy schopen zradit…“
„Všichni víme, že je to příznivec Fialovy lumpenvlády. Známe jeho podíl v muniční iniciativě pro Ukrajinu a teď tam i byl. Zase slíbil dodávku různých zbraní a myslí si, že to budeme platit. Ať to platí jeho žena z ošatného, co jí přiřkla minulá vláda…,“ dodal. Okolo se belhající pán o berlích zvolal: „Vy jste na hlavu, co?“ Procházející dvě paní zase: „To je neúcta k prezidentovi.“
Před tím však ještě zazněl z mobilního telefonu Popelka. Od něj byly slyšet kvůli svéhlavé technice jen útržky vět. „Tím, že je nás málo, se nedáme odradit. Ulicemi našich měst bude projíždět auto, které bude zvát na další demonstrace,“ sdělil, když se technika udobřila, a pokračoval: „Podle doktora Hnízdila a mnoha psychiatrů se ve vrcholných funkcích v naší zemi nachází mnoho nebezpečných psychopatů. A jedním z nich je i prezident Pavel, který dělá vše pro to, aby nás vtáhl do války. Proto je nutno ho co nejdříve z Hradu vyprovodit.“
Účastnilo se zhruba dvacet lidí, což bylo méně než členů nedaleké italské turistické skupiny s průvodcem, který „špagetožroutům“ představoval krásy Matyášovy brány. Tak uvidíme, jestli se slibované protiprezidentské protesty nezmění v totální debakl.
