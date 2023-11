„Půjdu s nožem do ulic a pobodám Ukrajince,“ vyhrožoval muž na internetu

Policie informovala, že se jí podařilo dopadnout muže, který vyhrožoval, že bude chodit po ulici s nožem a živě vysílat na internetu, jak s ním bodá do lidí. „Půjdu s tímhle nožem do ulic a budu se každýho ptát, jestli je Ukrajinec, a když mi řekne, že jo, tak ho tím nožem pobodám,“ vyhrožoval muž násilím. Policisté informovali, že mu nyní hrozí 3 roky vězení.

reklama

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 16% Vůbec mě tato koalice nezajímá 81% hlasovalo: 5341 lidí



„Zdravím, já jsem … a chtěl bych lidi poprosit o follow (odběr profilu na sociálních sítích, pozn. red.), teď mám nějakejch 250 follow a potřeboval bych tisíc, abych moh začít vysílat živý vysílání,“ říká muž na videu a představuje se svým jménem, které policisté vypípali a rozmazali jeho obličej.



„Až to budu moct vysílat, tak si vezmu tenhleten nůž,“ ukazuje posléze a dodává, že je čepel dlouhá jako jeho tělo, takže by to „mělo projít skrz“.

Fotogalerie: - Soud s teroristy

Následně sdělil, že jakmile splní podmínky sociální sítě pro živá vysílání v podobě tisíce odběratelů, chystá se v českých ulicích bodat do lidí a živě to vysílat. „Až teda budu mít tisíc sledujících a budu moct zahájit to živý vysílání, tak to zapnu, půjdu s tímhle nožem do ulic a budu se každýho ptát, jestli je Ukrajinec, a když mi řekne, že jo, tak ho tím nožem pobodám,“ sdělil klidně muž do kamery, která snímala jeho obličej.



Policisté informovali, že muže vyhrožujícího násilím již kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie dopadli a obvinili z trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, přičemž mu nyní hrozí 3 roky vězení.



„V tomto případě jde z našeho pohledu o ukázkový příklad sdělení, které se svobodou projevu nemá nic společného a je naopak v přímém rozporu s trestním právem. Z důvodu předcházení takovéto trestné činnosti jsme se rozhodli zveřejnit celé video, kde muž vyhrožuje,“ dodali policisté a uveřejnili uvedenou nahrávku.

V tomto případě jde z našeho pohledu o ukázkový příklad sdělení, které se svobodou projevu nemá nic společného a je naopak v přímém rozporu s trestním právem. Z důvodu předcházení takovéto trestné činnosti jsme se rozhodli zveřejnit celé video, kde muž vyhrožuje. pic.twitter.com/PWCIVqGdcS — Policie ČR (@PolicieCZ) November 3, 2023

Psali jsme: Jako za Stalina, ozval se Navalnyj. Pak dostal dalších 19 let Za „kecy“ o jaderných zbraních do vězení? „Ještě mírný trest,“ zaznělo na ČT „Deukrajinizace a denacifikace ČR!“ FOTO Zelenského. „Zrůda!“ Česká policie v akci Nedůvěřují státu, jsou protisystémoví... A už jsou ve zprávě vnitra o extremismu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama