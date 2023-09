„Radní zvolení politiky proti mně.“ Dvořák před svým odchodem promluvil v ČT

reklama

„Instituce, kterou budu opouštět, je úplně jiná než ta, do které jsem vstupoval v roce 2011. Jsem přesvědčen, že za těch dvanáct let se velmi významně posunula. Je to nejrespektovanější, nedůležitější a nejdůvěryhodnější médium České republiky,“ uvedl odcházející ředitel veřejnoprávní České televize Petr Dvořák v pořadu Interview na ČT24 a dodal, že mu je odchodu líto, ale již se s tím vyrovnal. Na vedení televize se mu líbila především pestrost témat, která Česká televize pokrývala a která on jakožto generální ředitel musel řešit.

Funkci generálního ředitele zvládal podle svých slov Dvořák dvanáct let i díky své schopnosti systematického myšlení a vlohám pro kreativitu, kterou dokáže vnímat.

„Jsem přesvědčen, že předám televizi, která má svůj vnitřní respekt. Předám instituci se zaměstnanci, kteří jsou na svoji instituci hrdí. Předám televizi, která si dvanáct let dokázala udržet respekt a nezávislost,“ vyjmenoval v České televizi oproti té, kterou v roce 2011 přebíral. Dále uvedl, že změny proběhly i z hlediska programu a posílení působení České televize v regionech i jejich zpravodajské relaci. Zdůraznil i evropské renomé České televize v oblasti sportu a podpory kulturních institucí a charit.

Před Dvořákovým působením na pozici generálního ředitele chyběla České televizi podle jeho slov pružnost. „Když jsem přicházel, tak Česká televize byla druhá až třetí na trhu. Byla tak trochu ve skrytu, neměla žádnou velkou ambici. Já jsem se snažil, aby ten potenciál, co tady byl, a který jsem rychle pochopil, že se dá najít, tak abych ten potenciál zvládl vytěžit. A myslím, že se to povedlo na sto procent,“ prohlásil Dvořák.

Rychlé a dynamické chování České televize se podle slov Dvořáka projevilo například při příchodu pandemie covidu-19: „Najednou jsme museli reagovat na situaci, kterou nikdo neočekával, a my jsme dokázali z toho maximum vytěžit,“ řekl odcházející ředitel. Pružně Česká televize reagovala i na válku na Ukrajině.

Moderátor rozhovoru se Dvořáka v souvislosti s posunem České televize, který Dvořák popsal, dotázal, proč Rada ČT nestála o to, aby Dvořák ve funkci generálního ředitele a naplňování svých vizí i nadále setrval. Dvořák odpověděl, že to je pravděpodobně otázka spíše pro samotnou Radu ČT. Sdělil však, že při svém rozhodování, zda o svůj třetí mandát bude usilovat, zvažoval, zda je stále schopen České televizi nabídnout nové věci a přinést novou energii. „Říkal jsem si, že s tou zkušeností, co mám, jsem schopen České televizi ještě něco nabídnout,“ řekl Dvořák. Přihlédnuto podle jeho názoru mělo být při volbě generálního ředitele k tomu, že za posledních dvanáct let byla Česká televize celkem sedmkrát nejsledovanější televizní skupinou, měla stabilizovanou finanční situaci a dokázala se programově vymezit vedle komerčních televizí.

Kamenem úrazu může být pro nového nastupujícího generálního ředitele fakt, že generální ředitel musí mnohdy rozhodovat o nepopulárních opatřeních, která se mohou lidí na různých pozicích dotknout.

„Jsem přesvědčen, že vůči tvůrcům jsme Českou televizi maximálně otevřeli a že jsme byli mnohem vstřícnější ke všem námětům, které k nám od tvůrců chodily. Vůči politice jsem přesvědčen, že se nám dařilo držet nezávislost, ale současně s tím, že v 99 procentech jsme dokázali být vyvážení, objektivní, nezávislí,“ zdůraznil Dvořák.

Moderátor připomněl, že podle průzkumu společnosti Kantar z loňského roku se Česká televize jeví jako důvěryhodná instituce 73 procentům respondentů. Dvořák reagoval se slovy, že tato úroveň důvěryhodnosti televize je vysoká jak na české, tak i evropské úrovni a Česká televize je tím na srovnatelné úrovni jako například BBC nebo francouzská či německá veřejnoprávní televize. „Ta důvěra je vysoká a není lehké ji udržet,“ vysvětlil Dvořák a uvedl své přesvědčení o uplatnění Gaussovy křivky, kdy platí, že 20 procent lidí ČT „bezmezně miluje“, 60 procent lidí ji vnímá pozitivně a 20 procent ji bude vždy nenávidět, a to ať už kvůli své politické preferenci či bublině lidí, ve které žijí. Dvořák nicméně zmínil, že i 20 procent lidí, kteří Českou televizi nemusejí, se k ní vždy obrátí v dobách krize nebo přírodní katastrofy.

Slovo dodal i ke zvednutí koncesionářského poplatku. Pokud se ho nepodaří zvednout, bude Česká televize dále zvládat poskytovat veřejnou službu tak, jak ji popisuje zákon, uchýlí se však k omezení vlastní tvorby. „Problém ale bude, že bude muset omezit vlastní tvorbu, a to ve všech aspektech. To znamená, že bude muset spíš hledat některé akviziční formáty, nakupovat pořady ze zahraničí. Tím vlastně tu veřejnou službu, na kterou jsou diváci v České republice zvyklí, kvalitativně snížit a zároveň některé oblasti, v nichž je úspěšná, omezit,“ vysvětlil Dvořák možné dopady nenavýšení koncesionářského poplatku. Dojít by mohlo i k rušení některých kanálů České televize, pokud v následujících dvou až třech letech nenastane změna financování.

