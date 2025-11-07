Dejte ruské miliardy Ukrajině, tlačí EK na Belgii. Ta tuší průšvih

07.11.2025 15:55 | Monitoring

Evropská komise vedená Ursulou von der Leyenovou v posledních dnech zintenzivnila jednání s belgickou vládou s cílem zajistit podporu pro plánovanou půjčku Ukrajině ve výši 140 miliard eur, která má být zajištěna prostředky pocházejícími ze zmrazených ruských státních aktiv, která jsou ve správě belgické finanční instituce Euroclear. Belgie se tomuto návrhu dlouhodobě brání kvůli obavám z právních následků.

Dejte ruské miliardy Ukrajině, tlačí EK na Belgii. Ta tuší průšvih
Foto: ParlamentníListy.cz
Popisek: Vlajky před Evropským parlamentem v Bruselu

Jednání o půjčce Ukrajině vrcholí tento týden v Bruselu, kde se vysocí úředníci z ekonomického a rozpočtového odboru komise pokouší přesvědčit Belgii, že navrhované využití zmrazených ruských aktiv nepředstavuje právní ani finanční riziko.

Belgické obavy z právních následků

Půjčka má být zajištěna právě prostředky pocházejícími ze zmrazených ruských státních aktiv, která jsou ve správě belgické finanční instituce Euroclear. Ta spravuje stovky miliard eur v cenných papírech, jejichž majitelem je Ruská federace nebo subjekty napojené na Kreml.

Právě tato skutečnost vyvolává zásadní obavy belgického premiéra Barta De Wevera. Obává se, že by jeho země mohla nést právní odpovědnost v případě, že by po skončení války Moskva požadovala vrácení prostředků, nebo že by Kreml mohl belgickou vládu zažalovat.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 19617 lidí
Evropská komise se proto snaží předložit právní záruky, které mají tyto obavy rozptýlit. Komisař pro hospodářství Valdis Dombrovskis v tomto týdnu uvedl, že právní experti komise „důkladně posoudili všechna rizika soudních sporů“ a dospěli k závěru, že jsou „omezená“. Součástí návrhu mají být podle listu Politico i finanční záruky pro Belgii, které by pokryly případné ztráty či náklady spojené s právními kroky ze strany Ruska.

Politická krize v Belgii komplikuje vyjednávání

Vyjednávání s Evropskou komisí přichází ve chvíli, kdy Belgie sama čelí hluboké rozpočtové krizi. Premiér De Wever se snaží udržet křehkou koalici, která se opakovaně neshodla na snížení státních výdajů o plánovaných 10 miliard eur. Po sérii neúspěšných termínů požádal premiér krále Filipa o prodloužení lhůty pro dosažení dohody až do Vánoc. Zatím však není jasné, zda vláda dokáže kompromis skutečně najít.

Belgická neochota připojit se okamžitě k návrhu komise tak pramení nejen z právních pochybností, ale i z domácí politické situace. Jak poznamenal jeden z bruselských úředníků, „vše, co by mohlo zvýšit finanční odpovědnost Belgie, je v současné době politicky neúnosné“.

Ukrajina na pokraji finančního kolapsu

Na Ukrajině se mezitím dramaticky zhoršuje rozpočtová situace. Podle odhadů ukrajinské vlády i Mezinárodního měnového fondu hrozí, že země do jara vyčerpá své rezervy. Rozpočtový schodek Kyjeva se v příštích dvou letech odhaduje na zhruba 60 miliard dolarů, a to bez započtení rostoucích nákladů na obranu a obnovu infrastruktury.

Evropská komise chce, aby půjčka zajistila tříletý finanční oddech, během něhož by Ukrajina mohla stabilizovat své hospodářství a zároveň pokračovat v obraně proti Rusku. Pokud se nepodaří dohodu uzavřít, musely by jednotlivé členské státy EU poskytovat pomoc přímo ze svých národních rozpočtů – což by bylo finančně i politicky náročné.

„Čím déle budeme otálet, tím náročnější to bude,“ varoval komisař Dombrovskis. „Čím dříve se dohodneme, tím lépe pro Ukrajinu i pro stabilitu celé Evropy.“

Národní záruky jako pojistka

Belgie požaduje, aby se na půjčce podílely i ostatní členské státy prostřednictvím národních záruk v celkové hodnotě přes 170 miliard eur. Tyto záruky by mohly být v případě potřeby aktivovány okamžitě. Evropská komise navrhuje, aby záruky platily nejméně do roku 2028, kdy by měly být převedeny pod nově vytvořený unijní rozpočtový rámec. Tím by se zabránilo nutnosti opakovaného prodlužování jednotlivých dohod mezi státy.

Současně komise připravuje legislativní návrh, který by umožnil využít zisky ze zmrazených ruských aktiv k financování půjčky, nikoli samotný kapitál. Tento právní mechanismus má zajistit, že EU zůstane v souladu s mezinárodním právem a že nedojde k přímému „zabavení“ ruského majetku, což by mohlo vyvolat silnou mezinárodní reakci.

Riziko veta a role Evropského parlamentu

V rámci schvalovacího procesu bude muset být návrh projednán i v Evropském parlamentu, což může celý proces prodloužit. Zároveň se očekává odpor některých členských států, zejména Maďarska a Slovenska, které dlouhodobě vystupují proti přísným sankcím vůči Rusku.

Komise proto zvažuje využití právních mechanismů, které by umožnily automatické prodlužování sankcí vůči Rusku, dokud Moskva neukončí válku a nezaplatí reparace Ukrajině. Tento krok má zabránit situaci, kdy by některé státy mohly svým vetem ohrozit zachování sankčního režimu, a tím i samotné zmrazení ruských aktiv.

Psali jsme:

„Je to akt solidarity s Ukrajinou,“ říká nákupčí rakety na Moskvu
Náš cíl zůstává jasný, hlásí z Kyjeva
Zelenskyj promluvil od Pokrovsku, situace dál kritická
Režisér Chaun neunesl sbírku na „raketu Drábové“ a vybouchl

 

Zdroje:

https://www.politico.eu/article/eu-races-to-win-belgian-backing-for-ukraine-loan/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Belgie , EU , půjčka , Rusko , Ukrajina , veto , zahraničí

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měla by Evropská unie dávat Ukrajině peníze ze zabavených ruských peněz?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Jakub Makarovič

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co myslíte tou revizí pobytu Ukrajinců v ČR?

A taky jak se stavíte k pomoci Ukrajině? Nepomohlo by, což chtěl i sám Zelenský, aby Ukrajinci šli za svou zem bojovat a neschovávali se třeba zde? A jaký bude váš přístup k sociálním dávkám pro Ukrajince?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

K, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusekudli , 07.11.2025 16:20:35
Putin zvedá kladivo: Dekret umožňuje konfiskaci západního majetku v hodnotě jednoho bilionu amerických dolarů. Ruský prezident Vladimir Putin vydal dekret, který umožňuje za určitých podmínek znárodnit západní aktiva. Hodnota těchto aktiv je několikanásobně vyšší než ruské měnové rezervy, které jsou v současné době zmrazeny v Belgii. Obsah Putinového projevu na Valdaji a události, které ho obklopovaly, jasně ukazují, že trpělivost a důvěra Kremlu v diplomacii se Západem, respektive s Evropou, došly. Dne 30. září byl na oficiálním portálu pro právní akty zveřejněn prezidentský dekret Ruské federace č. 693 – a zasáhl západní tisk jako kazetová bomba v uzavřené místnosti. Washington už léta aktivně tlačí na Evropskou unii k otevřenému drancování, ale Evropané jsou zjevně podezřívaví a poněkud znepokojení : Zjevně tuší, že by to vedlo k protiopatřením ze strany Moskvy – a západní aktiva v Rusku jsou ceněna mnohem výše než ruské devizové rezervy v zahraničí. A tak se myšlenka „obrani Rusů a předání peněz Ukrajině“ opakovaně objevuje na západní politické agendě – ale stejně opakovaně je pohřbena.

|  6 |  0

Další články z rubriky

„Tváří se jako právník“. Výborný chtěl zesměšnit Rajchla, ale sám si naběhnul

13:39 „Tváří se jako právník“. Výborný chtěl zesměšnit Rajchla, ale sám si naběhnul

Kdo jinému ústavně-právní jámu kopá, sám do ní často padá, poznamenává právník Petr Kolman nad zážit…