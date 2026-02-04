Podivné chování Nory Fridrichové ve sněmovně budí rozruch

„Dnešní chování Nory Fridrichové je podle mého hodně za hranou novinářské etiky. Přijde vám v pořádku chodit po sněmovně v chytrých brýlích a bez vědomí respondentů je natáčet?“ ptala se na síti X poslankyně ANO Barbora Rázga. Dotkla se tak dění, kterého si během úterního jednání sněmovny povšimli i novináři v tiskovém středisku.
V úterý, když začala Poslanecká sněmovna projednávat návrh na nedůvěru vládě, bylo v budově sněmovny celkem pochopitelně živo. Tématu odpovídal i počet přítomných žurnalistů, v tiskovém středisku (které televizní diváci znají coby „atrium“, kde se odehrávají tiskové konference) byly obsazeny všechny stoly. Na místě byl celý den i reportér ParlamentníchListů.cz.
Nora Fridrichová ovšem neseděla v tiskovém centru, nýbrž na židli na chodbě před ním. Jde současně o chodbu, kterou musejí poslanci projít, pokud jdou od hlavní recepce přímo do jednacího sálu. Je třeba dodat, že většina z nich to nedělá, obvykle nejprve míří do svých kanceláří v jiných budovách složitého malostranského komplexu, kde si odloží a do sálu zamíří až poté.
Přesto je chodba nazývaná „u Riegera“ (podle vystavené busty Františka Ladislava Riegera) poměrně frekventovaným prostorem. Díky blízkosti presscentra se často právě zde natáčejí televizní rozhovory, také se tudy chodí do zaměstnanecké jídelny.
Prostor „u Riegera“ je jedním z těch, kde novináři mají v průběhu schůzí povoleno pořizovat obrazový záznam. S tím jsou srozuměni i poslanci, kteří zde současně mohou očekávat, že tady budou natáčeni i mimo domluvené rozhovory. Je běžné, že právě zde televizní štáby pořizují záběry procházejících politiků, které jsou pak využívány do prostřihů v reportážích, případně do žertovných rubrik, pokud politik třeba zakopne nebo se odehraje něco jiného humorného.
Nora Fridrichová patří ke známým tvářím mezi sněmovními akreditovanými novináři. Rovněž všichni vnímají, že jako tvůrkyně soukromého mediálního projektu NORA má trochu zvláštní postavení, zejména poté, co v minulém roce s kamerou „pronásledovala“ předsedu SPD Tomia Okamuru přes několik dlouhých sněmovních chodeb. Vzniklo z toho veselé „dvojvideo“, protože vše zaznamenávala i Okamurova asistentka.
V posledních dnech ale přišla s novinkou, která trochu změnila zažitá pravidla. Místo kamery či telefonu, které jsou transparentním natáčecím zařízením, používá speciální brýle, které slouží jako kamera.
ParlamentníListy.cz si jí s touto novinkou poprvé všimly v minulém týdnu, když se v jednom ze sněmovních sálů konala konference o covidu, pořádaná poslancem Jindřichem Rajchlem. Nyní tedy brýle paní Fridrichové došly využití i v prostoru „u Riegera“, kde strávila několik hodin. Novináři mohli pozorovat, že mimo „natáčení“ je nasazené neměla, brala si je pouze pro chvilky setkání s politiky, které se následně objevily na jejích sociálních sítích.
Reportér ParlamentníchListů.cz při občasných průchodech prostorem zaznamenal, že se soustředila zejména na poslance od Motoristů, kterých se vyptávala, zda Filip Turek bude coby zmocněnec pro Green Deal reprezentovat vládu na setkání ministrů životního prostředí EU na Kypru. Ptala se na to procházející Renaty Vesecké nebo Matěje Gregora. Později měla delší rozhovor s Borisem Šťastným.
Sama Nora Fridrichová na sociální síti prezentovala rozhovor s ministrem Otou Klempířem, kterého se ptala, zda půjde na setkání s umělci, kteří se účastnili protestů proti vládě. Klempíř se s nimi chtěl sejít na ministerstvu, umělci žádali setkání ve formátu veřejné debaty v divadle. „Já jsem je pozval na ministerstvo,“ vysvětloval za chůze. Chtěl by umělcům věci vysvětlit v klidu, a ne v bouři arény.
Poté se dočkala Filipa Turka a ptala se jej na cestu na Kypr. Poslanec Motoristů, doprovázený kolegyní Gabrielou Sedláčkovou, vyjádřil údiv, proč by se setkání jako zástupce vlády nemohl účastnit. „Ale vy nejste ministr,“ volala na něj novinářka, zatímco mizel na schodech.
Poslankyně Barbora Rázga, která byla poslankyní už v minulosti a není tedy nováčkem neznalým sněmovního provozu, nad tím vyjádřila údiv. Respondenti podle ní byli natáčeni, aniž by o tom věděli.
Na síti X, kam svůj příspěvek napsala, se ale zástupkyně ANO s pochopením nesetkala. Hned jako jeden z prvních dorazil do diskuse profil MikeJePan, neboli Mikael Oganesjan, který si na natáčení politiků současné koalice a následné monetizaci postavil svůj plán oddlužení.
„Ty ‚chytré brýle‘ blikají a nejde ta dioda vypnout, takže respondent je debil, když to nepozná,“ poučil poslankyni tvůrce videí s Danielem Sterzikem nebo Jindřichem Rajchlem.
„Ve sněmovně musíte počítat s natáčením pořád. Je to veřejný prostor. A pokud někdo nemá co říct, protože je to jen mluvící hranatá hlava, tak holt před novináři zdrhá jak malý fracek. Normální je s novináři mluvit a vysvětlovat své postoje. Ona se ta arogance vrací jako zrcadlo,“ vzkázala starostka Mladých Buků a do října poslankyně STAN Lucie Potůčková.
Příspěvky o anosektě, dobytku a nejrůznějších výrazech pro prostitutku citovat nebudeme.
Rozhodně ale není pravda, jak se někteří diskutující domnívali, že novináři mohou ve sněmovně natáčet cokoliv. Místa a časy pro natáčení jsou jasně vyhrazeny a novináři je akceptují, byť s občasným brbláním, které je ale zcela běžnou součástí koexistence politiky a médií.
