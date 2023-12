„Rakušan vnesl názor, že usmrtit nepřítele je hodno obdivu!“ Týden po střelbě „veřejná žaloba“. Nejen na ministra

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl míní, že je týden po tragickém útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze čas „zamyslet se nejen nad tímto ohavným činem, ale i nad celospolečenskou situací v naší zemi“ a začal jmenovat, koho on sám považuje za „viníky etické a morální dezintegrace České republiky“. Hned na první místo své „veřejné žaloby“ Rajchl zařadil ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana. „Vnesl do společnosti názor, že usmrcení člověka, jehož považuje za nepřítele, je legitimním krokem hodným obdivu,“ zaznělo od Rajchla k Rakušanovi. Následně ukázal i na další dva členy vlády.

Hned na prvním místě své „veřejné žaloby“ Rajchl jmenoval ministr vnitra Víta Rakušana (STAN). „Viním Víta Rakušana za to, že vyvěšením banneru zobrazujícím prezidenta Ruské federace v pytli na mrtvoly vnesl do společnosti názor, že usmrcení člověka, jehož považuje za nepřítele, je legitimním krokem hodným obdivu. Viním jej též za to, že zakládá specializované policejní týmy pro tzv. boj s dezinformacemi, jejichž účelem je monitorovat verbální projevy názorových oponentů, jež však nezpůsobily sebemenší újmu na životě či zdraví jiných osob, zatímco skutečnost, že si někdo nakoupil celý arsenál střelných zbraní, zůstala zcela bez povšimnutí. Vít Rakušan se evidentně soustředí na kriminalizaci v podstatě neškodných verbálních projevů na sociálních sítích namísto prevence skutečně závadného chování psychicky narušených osob,“ míní politik.



Jako další jmenoval ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). „Viním Janu Černochovou za její opakovanou narcisistní, egomaniackou propagaci útočných palebných zbraní. Policie po útoku opakovaně vyzývala, aby média nezveřejňovala fotografie střelce z FFUK, protože existuje nemalá pravděpodobnost, že by se jej někdo mohl snažit napodobit. V této souvislosti je logicky nutné se ptát, jakým vzorem je pro dospívající mládež ministryně obrany opakovaně se prezentující fotografiemi adorujícími střelné zbraně,“ pustil se Rajchl do Černochové za její archivní snímky se zbraněmi.

Ministryně přitom již dříve uvedla, že její fotografii se zbraněmi aktuálně může v těchto chvílích vytáhnout „jen ubožák a člověk bez empatie“. „Psychicky narušeným magorům se ale bohužel nevyhnete ani u střelců, ani u řidičů aut, nebo letadel. Jsem legální držitelkou několika zbraní a netajím se tím, že mezi moje koníčky patří potápění, historie a sportovní střelba. Co je na tom špatně? Všude to uvádím, nic netajím. Po tragedii v Paříži – v hudebním klubu, přišla komise EU se zcela iracionálním nápadem, že nejlepší řešení je (ve zkratce řečeno) - sebrat zbraně úplně všem. Totální nesmysl, který by nepomohl vůbec ničemu. Trh s ilegálními by se jen zvýšil a bylo by ještě nebezpečněji,“ brání ministryně legální držitele zbraní.



„Jestli někoho pobuřují fotky legální držitelky ZP, dlouholeté členky obranného či bezpečnostního výboru PSP, teď ministryně obrany – se zbraní v ruce, měl by před hejtováním alespoň trochu přemýšlet,“ uvedla Černochová na sociální síti X.



Rajchlovi však vadí také to, že česká ministryně „vyjádřila nelítost“ nad zabitím dcery ruského politologa Alexandra Dugina, novinářky a propagandistky Darji Duginové, což on sám vnímá coby „teroristický útok“. „Kdokoliv, kdo tvrdě neodsoudí usmrcení civilisty jen proto, že zastává názory, jež nám nekonvenují nebo je považujeme dokonce za zavrženíhodné, fakticky legitimizuje použití násilí či dokonce usmrcení názorového nepřítele, jakožto akceptovatelný prostředek v rámci ‚páchání dobra‘. Dodávám, že většina lidí, která se jala chopit zbraně, je přesvědčena, že svým konáním páchá dobro,“ napsal Rajchl.

Viní také premiéra Petra Fialu (ODS) za to, že se „snažil našim občanům za účelem svého vlastního politického prospěchu vložit do mysli, že se nacházíme ve válce“. „Taková slova pronesená z úst předsedy vlády mají obrovský dopad na celospolečenské vnímání dění v naší zemi a probouzejí v lidech ty nejnižší pudy. Viním jej též za to, že nechal zveřejnit fotografii, kde se se samolibým úsměvem prohrabuje hromadou nábojnic. Takové jednání nesvědčí o vnímání dalšího vedení války na Ukrajině jako nutného zla, nýbrž jako oslava zabíjení a smrti,“ zní od šéfa strany PRO.



Jako čtvrtého jmenoval Rajchl lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského a viní jej „za jeho neustále na odiv vystavované militantní pózy, jimiž si přihlouple kompenzuje frustraci z vlastní zbabělosti, a za veřejně projevenou radost nad šikanou a bitím svého názorového oponenta Matouše Bulíře“.



Pátý na Rajchlově seznamu je pak komunální politik ODS Pavel Novotný. „Viním Pavla Novotného za šíření absolutní nenávisti v rámci téměř každého jeho veřejného projevu. Tak jako kdysi uštval Ivetu Bartošovou, se nyní snaží udělat morální dno z celé naší společnosti,“ napsal Rajchl ve své „veřejné žalobě“ ke starostovi Řeporyjí.

Kromě uvedené pětice pak šéf strany PRO viní „všechny ostatní, kteří se k tomuto štvavému, nenávistnému přístupu adorujícímu násilí, zbraně a válku“ staví jako k něčemu, co „máme nejen akceptovat jako nezbytné zlo, nýbrž oslavovat coby legitimní způsob prosazování ‚vyššího dobra‘“. „Tento přístup je neskutečně krátkozraký a vždy se nutně obrátí proti celé společnosti, neboť vždy vyústí v její absolutní zhrubnutí a v odstranění jakýchkoli hranic slušnosti, etiky a humanity,“ myslí si politik.



„Jen vy máte možnost a příležitost tento rozsudek vynést a dát jasně najevo, že takovou Českou republiku prostě a jednoduše nechcete,“ vyzval pak s tím, že jeho žaloba nejde podat k soudu a lidé by dle jeho mínění měli rozhodnout, „zda je takové jednání v pořádku“, nebo zda by jej „odsoudili, uznali pachatele vinnými a udělili jim trest v podobě jejich nevolby, a tedy faktického odchodu z politického a veřejného života“.



„Zlo plodí jen zlo. Nikdy to nebude jinak. A já jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas, aby se naše země vrátila k toleranci, empatii, dobru a lásce,“ doplnil Rajchl.

