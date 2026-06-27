„Rána na solar právního systému,“ vzkázal Rajchl ústavním soudcům

Poslanec Jindřich Rajchl kritizoval středeční předběžné opatření Ústavního soudu, kterým soud nařídil vládě Andreje Babiše zajistit účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře.
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Ústavní soud uložil vládě, ministrovi zahraničí Petru Macinkovi a ministerstvu zahraničí, aby bezodkladně notifikovaly NATO a organizátory summitu (7.–8. července 2026), že součástí oficiální delegace České republiky je i prezident republiky, a zajistily mu akreditaci. Soudci zároveň zakázali jakékoli jednání, které by Pavlovi v účasti bránilo nebo ji ztěžovalo. Opatření je jednorázové a týká se pouze nadcházejícího summitu; o samotné kompetenční žalobě prezidenta soud rozhodne později.
Už krátce po verdiktu Rajchl na Facebooku napsal: „Předběžné opatření vydané Ústavním soudem ukládající vládě povinnost přibrat na summit NATO Petra Pavla považuji za nejvážnější exces Ústavního soudu v historii naší země. Argument, že prezident tam byl se dvěma výjimkami vždy, je zcela nevalidní. Účast prezidenta totiž byla vždy posvěcena vládou, a to zcela v souladu s článkem 63 odst. 3 Ústavy. Žádný prezident v historii nebyl součástí delegace bez výslovného souhlasu vlády. Tudíž jediný pilíř argumentace ÚS je naprosto vyfabulovaný a postrádá reálný základ. Je to obrovská prohra nás všech, neboť dojde k dalšímu podlomení důvěry našich občanů ve vládu práva v České republice.“
V rozhovoru pro Napřímo pak dodal, že rozhodnutí ho nepřekvapilo, protože ho očekával. Označil ho za „vážný útok na solár právního systému“ a za „úplné vybočení Ústavního soudu z dosavadního rámce rozhodování“.
Rajchl argumentoval, že pro běžné občany je účast prezidenta na summitu téměř bezvýznamná, „chleba nezdraží a Pavel nevyjedná nic, co by Babiš nevyjednal lépe“. Naopak se obává, že přítomnost hlavy státu by mohla české zájmy poškodit. „Petr Pavel má za sebou výroky o Donaldu Trumpovi, které si Američané pamatují. Říkal o něm, že je odporný, a doufal, že ho už nikdy nebude muset potřesat potřást Teď, když je Trump ve funkci, to prostě není ideální vyslanec,“ řekl Rajchl.Dále zpochybnil argument Ústavního soudu o „dlouhodobé ústavní zvyklosti“. Podle něj prezidenti na summity NATO jezdili vždy jen se souhlasem vlády. „Žádný precedent bez souhlasu vlády neexistuje. Odkaz na zvyklost je velmi slabý,“ dodal.
Podle něj Pavel překročil roli ústavního reprezentanta a chová se spíš jako vůdce opozice. „Pavel slíbil, že bude prezidentem všech, ale místo toho se postavil do role opozice. Místo diplomacie spustil jadernou zbraň v podobě kompetenční žaloby,“ kritizoval Rajchl. Zmínil také, že vláda (včetně Motoristů) se s prezidentem snažila dohodnout, ale ten dohody porušil. Na summitu se prý Pavel bude pravděpodobně snažit prosazovat svou agendu, výrazně vyšší výdaje na obranu nebo evropskou armádu, což je v rozporu s linií současné vlády.
Aliance NATO se k vnitřnímu českému sporu oficiálně nevyjádřila. Nejvyšší představitel aliance, který se k tématu vyjádřil, je náměstek generálního tajemníka NATO Boris Ruge. Během své květnové návštěvy Prahy zdůraznil, že rozhodnutí, kdo povede českou delegaci na summit, je výlučně věcí České republiky a NATO do toho nehodlá zasahovat.
Ruge zároveň odmítl interpretaci prezidenta Pavla, že nedávná návštěva generálního tajemníka Marka Rutteho v Praze byla varováním před nedostatečnými výdaji na obranu. Zároveň ocenil konstruktivní spolupráci s Babišovou vládou.
V těch vašich plánech (https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ministr-Bednarik-Chceme-dat-obcanum-konkretni-vysledky-792823) postrádám zlepšení kvality silnic, dočkáme se někdy něčeho takového? Problém se jen umocňuje.
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