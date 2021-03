„Řekněte to na férovku!“, „Ale no tak, nechte toho.“ Pekarová Adamová a Okamura v sobě. V Partii bylo znovu dusno

„Řekněte to na férovku,“ vypálila v nedělní Partii CNN Prima News Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na Tomia Okamuru (SPD). „No tak, nechte si to,“ ohradil se okamžitě Okamura. Ve studiu by se napětí dalo krájet. Okamura před kamerami šil i do poslance ČSSD Romana Onderky. „Po vás zůstává spálená země,“ křičel na Onderku. Poslanec Adam Vojtěch poté vysvětloval, jak to bylo s nákupem respirátorů v ceně 777 korun za kus. Došlo i na dostavbu Dukovan a na roli Ruska v této zakázce.

Hosty druhé hodiny Partie Terezie Tománkové byli exministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, předseda SPD Tomio Okamura, sociální demokrat Roman Onderka a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Adam Vojtěch vyjádřil naději, že stávající lockdown je poslední. „Já pevně věřím tomu, že ano, i když to není otázka, na kterou můžeme odpovědět dnes, protože tady máme data, která se vyvíjejí poměrně dobře. Ať už si o tom můžeme myslet cokoliv, tak vidíme, že ta opatření fungují. I díky veřejnosti, která to dodržuje... Ten trend si, myslím, že v tuto chvíli je dobrý, ale musíme to vydržet ještě 14 dní, abychom ten trend potvrdili,“ pravil Vojtěch.

Roman Onderka sdílel stejný optimismus, kvůli datům, která prý vidí. Jak Vojtěch, tak Onderka doufají, že bude možné přejít na pandemický zákon, protože nouzový stav už nebude třeba.

Pekarová Adamová zdůraznila, že nouzový stav není třeba už teď. Podle ní vláda šikanuje lidi, když jim zakazuje jet s rodinou na chatu. Jinak ale nabádala občany, aby se chovali obezřetně.

Okamura začal šít do opozice a konstatoval, že dvě opoziční koalice jsou nejednotné, protože Piráti a lidovci se při hlasování o nouzovém stavu zdrželi, zatímco TOP 09 hlasovala proti prodlužení nouzového stavu. „Já si myslím, že zdržení se v takto zásadní věci je alibismus,“ vypálil Okamura.

„A podpořil někdo z nich nouzový stav?“ ohradila se okamžitě Pekarová Adamová. „Řekněte to na férovku,“ vypálila na Okamuru, když vysvětlovala, že když se poslanci zdrží, tak to ani náhodou neznamená, že by hlasovali pro prodlužení nouzového stavu.

„Já myslím, že občané tomu rozumí,“ vyhnul se přímé odpovědi Okamura.

„Občané tomu rozumí lépe než vy,“ vysmála se na to konto Okamurovi Pekarová Adamová.

„No tak, nechte si to,“ ohradil se Okamura.

Poté konstatoval, že SPD opakovaně hlasovala proti nouzovému stavu, neboť je toho názoru, že se vláda až příliš zaměřuje na covid a přehlíží další onemocnění.



(FOTO: Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News)

Poté Okamura hlasitě volal po návratu dětí do škol.

„Ta je krásná, ta bublina, co jste tady nafoukl, ale ona vám praská každou vteřinu. Běžte se podívat na ty jednotky intenzivní péče. Mně během jednoho týdne zemřeli dva kamarádi. Sportovci a nekuřáci. Já odmítám zlehčovat boj o život. Pokud ta opatření dokážou zachránit lidský život, tak to stojí za to. Já budu hlasovat pro nouzový stav, pokud bude zachraňovat lidské životy,“ zdůraznil Onderka.

Jen v jedné věci by prý Onderka s Okamurou souhlasil. Že je třeba otevřít školy.

„Vy se zaměřujete jen na jeden problém, na covid, a tím po vás zůstává spálená země,“ zesílil poté hlas Okamura.

„Ale pokud nevyřešíte covid, tak nemůžete řešit ty ostatní problémy,“ vrátil Okamurovi ránu Onderka.

„Je to tak, jak říká kolega Onderka,“ ozval se Adam Vojtěch s tím, že v nemocnicích nejsou místa pro další pacienty a napřed je třeba ta lůžka uvolnit.

Dukovany: Komunisté jsou pátou kolonou Ruska, vypálila Pekarová Adamová

„Že tady má Rusko svou pátou kolonu a že to jsou komunisté, protože jejich existence je tím protkána, tak to snad všichni víme,“ nešetřila KSČM Pekarová Adamová. A že přizváním ruského Rosatomu do předkola tendru na dostavbu Dukovan se přehlíží stanovisko tajných služeb, které před tím varují. „U Rosatomu je to zadarmo drahé,“ konstatovala Pekarová Adamová s tím, že se chce vyhnout tomu, aby v budoucnu Ruská federace skrze tuto zakázku Česko vydírala.

Okamura nechtěl spekulovat o tom, zda komunisté nějakou takovou dohodu o Rosatomu uzavřeli. „Já pro to důkazy nemám, a bez důkazů nikoho neobviňuji,“ uvedl Okamura. Teoreticky by podle něj mohly představovat strategické ohrožení pro Česko i Spojené státy, protože dodnes se stavějí proti německo-ruskému projektu Nord Stream 2.

Za zásadní považuje, aby měli čeští občané co nejlevnější elektřinu. „Hlavní je, aby po roce 2035 neměli čeští občané drahou elektřinu,“ zdůraznil Okamura.

Onderka zdůraznil, že bezpečnostní experti budou ještě o možném odstavení Ruska od výstavby nového bloku jednat, ale za zásadní považuje, stejně jako Okamura, aby lidé neměli drahou elektřinu.

Jeden respirátor za 777 korun

Moderátorka Terezie Tománková poté diskusní výhybku přehodila ještě jednou, a to na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, který udeřil na vládu s tím, že v prvních šesti měsících epidemie kabinet selhal a jednal chaoticky a nakupoval ochranné prostředky příliš draho.

Vojtěch si trval na tom, že jako ministr dělal, co mohl a nakoupil zkrátka to, co bylo k dispozici. I když šlo o respirátory za 777 korun za kus.

Podle Okamury a Pekarové je chování vlády v pandermii nutné prověřit přes vyšetřovací sněmovní komisi.

„Říkat, že to i ostatní dělali špatně, to je jako když ostatní měli pětku z diktátu. To mi nakonec prošlo asi v páté třídě,“ rozčilovala se Pekarová Adamová s tím, že vláda měla být na pandemii lépe připravena, protože už v lednu 2020 se tušilo, že epidemie může přijít do Evropy i do Česka, ale ministerstvo se nepřipravovalo.

Adam Vojtěch se ohradil, že pandemický plán nebyl aktualizován mnoho let. V době, kdy byli ministry zdravotnictví lidé z TOP 09, ČSSD i z ODS. „Nebylo povinností ministerstva zdravotnictví nakupovat pomůcky, to měly dělat jednotlivé nemocnice.

To je úplně jasné, zanedbalo se to,“ ozval se poté Okamura. Stejně jako Vojtěch ukazoval i na TOP 09, ODS a ČSSD.

Když dostal slovo znovu Onderka, konstatoval, že sněmovní vyšetřovací komise ještě nikdy nic nevyřešila. „Pojďme se oprostit od toho, že jsou za 6 měsíců volby,“ žádal Onderka. Poté děkoval zdravotníkům i občanům, že epidemii zvládají.

„Já bych také chtěla poděkovat, že to zvládají, i vládě navzdory,“ ozvala se nakonec Pekarová Adamová.

