„Reprezentuji smějící se bestie.“ Do boje o Radu ČT naskočil advokát, který si chce posvítit na hospodaření ČT. Budí hrůzu. U některých

Poslanecká sněmovna už může vybírat čtveřici nových členů Rady České televize. Poté, co odstoupil z výběru kandidátů výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund, doplnil dnes Volební výbor na požadovaný počet dvanáct advokáta Michaela Manna. Při březnovém slyšení na půdě tohoto výboru o sobě hovořil jako o dělníku práva, který řeší třeba rozvody, ale měl také případ v oblasti veřejných zakázek. „Sjezdil jsem všechny okresní a krajské soudy v této zemi. Vypěstoval jsem si schopnost rychlého vhledu do problému a pružné reakce. To vás na soudech naučí velmi rychle,“ uvedl před poslanci s tím, že v Radě ČT bylo právníků historicky jako šafránu a posledního našel v sestavě kontrolního orgánu před dvaceti lety.

Na Českou televizi pohlíží jako na obrovského molocha se 3000 zaměstnanci. „Ne že by žrala děti, ale je nenasytná a je předmětem někdy až nekritického obdivu. A takový moloch potřebuje efektivní kontrolu, nikoliv jen formální. Právě v oblasti kontroly může Radě ČT prospět mé prosouzení, díky němuž mám zcela pragmatický pohled. Před advokátní praxí jsem působil v bankovnictví, kde jsem měl na starost mj. prevenci praní špinavých peněz. Umím se vžít do situace kontrolovaných a určitou jejich nelibost vůči radním,“ konstatoval Michael Mann.

Fotogalerie: - Autodemonstrace před ČT

Dodatečně navržený zastupuje smějící se bestie

Jako advokát obhajoval autora facebookového komentáře o prvňácích z teplické ZŠ Plynárenská, který napsal, že řešení se vzhledem k názvu školy přímo nabízí. Tajemník České advokátní komory požadoval kontrolní radu organizace o prošetření Mannových výroků v této věci. „Platí presumpce neviny,“ komentoval to kandidát do Rady ČT a dodal, že podmínku bezúhonnosti pro výkon funkce radního splňuje. „Reprezentuji tu určitý názorový proud, který je v České republice nejrozšířenější, a to jsou smějící se bestie,“ zaujal přítomné poslance. Když byl dotázán Alešem Juchelkou, co by chtěl konkrétně kontrolovat, odpověděl, že účelné vynakládání ekonomických zdrojů. „Nebudu to číst, je to paragraf 8 v Zákonu o České televizi,“ reagoval.

Michael Mann se tak přidal k jedenácti kandidátům, jimiž jsou bývalý šéfredaktor a šéfeditor zpravodajství České televize Karel Novák, dlouholetý redaktor Rádia Svobodná Evropa Jefim Fištejn, dramaturg Jaroslav Kravka, publicista Pavel Černocký, předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes, vysokoškolský učitel Daniel Váňa, ekonom Radek Žádník, Petr Brozda, Pavel Černý z Ligy LIBE, stávající radní Jiří Kratochvíl a novinářka Milada Richterová. „Mé preference založené na odbornosti, kvalitě nominujících organizací i nezávislosti jsou velmi odlišné od výběru výboru,“ zkritizoval výběr svých kolegů pirátský člen Volebního výboru Tomáš Martínek.

Radní mě chtějí odvolat, postěžoval si ředitel ČT

To, že se do užšího výběru kandidátů na místo v Radě České televize dostala především řada kritiků veřejnoprávního vysílání, nedalo pirátskému poslanci spát. „Bojím se, že strany ANO, KSČM a SPD mají dohodu ve jménech, které volily. O odbornost až tolik nešlo,“ prohlásil Tomáš Martínek později. Nebyl sám, komu se sestava kandidátů nezamlouvala. Prim v tom hrál především senátor David Smoljak, který si nechal vypracovat posudek, jímž hodlal kádrovat organizace, které uchazeče o členství v Radě ČT navrhly. Horlivý zastánce všeho pocházejícího z Kavčích hor však neuspěl, Volební výbor se řídil analýzou sněmovního legislativního výboru, která potvrdila, že navrhované subjekty požadavky zákona splňují.

Obviňují druhé z politizace ČT, ale sami ji politizují

Když byla léta veřejnoprávní televize kontrolována jen formálně, lidem kolem Smoljaka a spol. to nevadilo. Když jde o to podívat se finančním tokům na Kavčích horách na zoubek, vykřikují tito lidé cosi o ohrožení nezávislosti České televize a její politizaci. „Je tu zřetelná snaha o televizní krizi číslo dvě, zapojují se do toho různé milionové chvilky, které vyhrožují demonstracemi a tak dále. To vytváří nátlakovou atmosféru na Volební výbor a posléze nepochybně na plénum Poslanecké sněmovny, aby rozhodovali nějak a v něčím zájmu. Jsem fascinován tím, že se mezi kandidáty objevili ti Martinové Mejstříkové a všichni ti protagonisté explicitně politických kruhů jako Petr Placák, Jiří Šesták, bývalý senátor a bývalý ředitel českobudějovického divadla, naprosto jednoznačně politický figurant,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Žasne nad tím, že zrovna tihle lidé hovoří o tom, že se televize politizuje, ale sami přicházejí se svými politickými názory tu televizi politizovat. „Je tam spousta lidí, kteří se do Rady ČT chtějí vloudit jako zástupci nějakých politických či názorových kruhů. Byl jsem jako u vytržení, když jsem mezi nimi viděl jméno Vratislava Dostála, který už byl kdysi radním, psal do serveru Jakuba Patočky Deník Referendum, teď píše na Info.cz. To je názorově naprosto opačný server, takže je to zcela jistě člověk velice ‚pevných‘ názorů a určitě by byl zárukou ‚vynikajícího‘ výkonu v Radě České televize,“ poukazuje mediální analytik na pokrytectví těch, co druhou stranu osočují z pokusu o ovládnutí České televize.

