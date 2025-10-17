„Rozpočet je podvod na voliče.“ ANO kvůli vládě svolalo tiskovku

„Je důležité, aby občané věděli, co naše koalice zamýšlí, protože Fialova vláda už přestala pracovat,“ prohlásil předseda hnutí ANO Andrej Babiš hned v úvodu tiskové konference. Připomněl, že příští týden se uskuteční podle něj „nejdůležitější zasedání Evropské rady pro budoucnost České republiky“, na němž se má rozhodovat o nových klimatických cílech do roku 2040.
„Komise samozřejmě bude tlačit na to, aby se snižovaly další emise. Tady je velké riziko, protože Fiala nikdy nebojoval za české zájmy a podvolil se Evropské komisi,“ řekl Babiš. „Vyzýváme premiéra Fialu, aby ty ETS2 a další věci, které budou stát české občany desítky tisíc korun ročně a zničí průmysl, aby to odmítl.“
Podle Babiše by vláda měla hájit české zájmy a odmítnout klimatické návrhy, které nemají dopadové studie: „Není možné, aby o životě našich občanů rozhodovali spekulanti. Žádáme proto Fialu, aby se zachoval jako chlap a ne jako u rozpočtu, kde je to už směšné.“
Babiš rovněž zdůraznil, že současná vláda „už nemá mandát občanů“ a vyzval k přijetí nového rozpočtu po volbách. „Každý ví, že rozpočet má být poslán po volbách znovu do sněmovny. My vás nepotřebujeme, máme vlastní rozpočet a stihneme to, aby nebylo rozpočtové provizorium. Ale třeba pan Fiala vyslyší výzvu naši i prezidenta Petra Pavla,“ dodal.
Schillerová: „Rozpočet je podvod na voliče“
Bývalá ministryně financí Alena Schillerová navázala ostrou kritikou vládního rozpočtu na rok 2026. „Rozpočet je zákonem roku a dnes už není nejmenších pochyb, že rozpočet na rok 2026 byl podvodem na voliče, protože jeho schodek neodpovídal naplánovaným výdajům,“ uvedla.
Podle Schillerové potvrdila pochybení vlády i Národní rozpočtová rada. „Ten reálný schodek je mnohem vyšší a k jeho schválení by se musel změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti,“ řekla s tím, že vláda svým jednáním „porušuje zákon o rozpočtových pravidlech“.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
„Ty obstrukce, které v souvislosti s rozpočtem předvádí Fialova vláda, mají jediný cíl – aby nová sněmovna nemohla učinit korekce toho rozpočtu. Bez navýšení schodku podle něj vůbec nelze hospodařit,“ dodala.
Zároveň ocenila přístup prezidenta Petra Pavla, který podle ní „jedná v souladu se zákonem“. „Věřím, že se i díky tomu podaří předat hospodaření transparentně a bez dalších zbytečných škod pro naši zemi,“ uzavřela Schillerová.
Havlíček: „V dopravě chybí 38 miliard. To je švindl“
Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se zaměřil na rozpočet Ministerstva dopravy, který podle něj odhaluje „největší skandál celé vlády“.
„V září zasedal výbor a rada státního fondu dopravní infrastruktury a byly schváleny investice ve výši 187 miliard korun. Ale zároveň bylo konstatováno, že tento výdaj není krytý částkou 38 miliard,“ uvedl Havlíček.
Podle něj ministr dopravy Martin Kupka (ODS) do systému vložil upravenou verzi dokumentu. „Do systému byl ministrem dopravy Kupkou rozpočet přidán s upravenou větou, že saturace proběhne v následujících měsících,“ řekl Havlíček a dodal: „Ptám se, jak je takový švindl možný? Jak je možné, že ministr změní větu, která byla odsouhlasena oficiálními orgány?“
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
„Už pět dní před volbami bylo jasné, že v dopravě chybí 38 miliard korun, ale protože by jejich navýšení znamenalo porušení rozpočtové odpovědnosti, tak se ty peníze ztratily a dnes chybí,“ doplnil Havlíček.
Babiš: „Stačí, aby sekretářka vložila rozpočet znovu“
Na závěr tiskové konference Babiš znovu reagoval na rozpočtové téma: „Ať paní sekretářka od pana Stanjury sedne k počítači a ten stejný rozpočet, který tam vložila 30. září, tak ať tam vloží znovu. To snad zvládne.“
Podle Babiše má ANO připravený plán, jak rozpočet upravit bez porušení pravidel: „My ten rozpočet pak přepracujeme, a podotýkám, že nebudeme měnit saldo a nebudeme měnit zákon o rozpočtové odpovědnosti, ale ty peníze najdeme v rámci přerozdělování rozpočtových kapitol.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič