„Ruce do kapes, palce ven. Geniální!“ Chvála Novotného po bitce, kde dostal facku

11.04.2026 7:30 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), který se po návratu z vězení znovu hlásí o slovo v politice, se ocitl v dalším konfliktu. Na ulici ho napadl Marek Cavali, který v Ústí kandidoval za Stačilo!, padla facka i kopanec a zazněly i výhružky smrtí. Novotný ale zůstal stát s rukama v kapsách, což někteří označili za „geniální“ reakci.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný

Okolo Pavla Novotného, který před pár dny oznámil návrat do politiky a znovu se stal členem Občanské demokratické strany poté, co si své členství pozastavil kvůli tříměsíčnímu pobytu za mřížemi, je znovu rozruch.

Na sociálních sítích se začalo šířit video zachycující konflikt mezi Pavlem Novotným a Markem Cavalim. Záznam, který má zhruba minutu a půl, ukazuje vyhrocenou konfrontaci přímo na ulici.

Na videu je vidět, jak Novotný s roztaženýma rukama vyzývá svého protivníka slovy „tak pojď“, poté o k němu Cavali přistupuje a strčí do něj, načež se ho Novotný ptá: „Ty na mě budeš sahat?“ Po krátké chvíli Novotnému, který drží své ruce v kapsách, uštědří i facku.

Během incidentu zaznívají i velmi tvrdé výroky. Cavali například Novotnému vyhrožuje smrtí, opakovaně na něj ukazuje prstem a obviňuje ho z urážek a ponižování, mimo jiné i ve vztahu k Romům a jeho vlastní rodině. Padají přitom i vulgární nadávky, kdy je Novotný označován například slovy jako „zm*d zk*rvený“.

Situace pak přerůstá v další fyzickou agresi, kdy Cavali do Novotného kopne. Zároveň ho vyzývá, aby si konflikt vyřešili v zápase, konkrétně zmiňuje Clash of the Stars. Do dění opakovaně vstupuje i další muž, který vše natáčí a společně s Cavalim Novotného obviňuje z rasistických výroků. Současně padnou výzvy, aby Novotný „ukázal, jestli je chlap“ v přímém souboji.

Cavali totiž už v minulosti Novotného na internetu vyzval k souboji ve zmíněné organizaci Clash of the Stars, zaměřující se na zápasy influencerů, celebrit, a to především v rámci MMA, boxu nebo třeba Muay Thai. Cavali uvedl, že si s Novotným chce spory vyřídit podle svých slov „legální cestou“. Marek Cavali v loňských říjnových volbách do Poslanecké sněmovny neúspěšně kandidoval za hnutí Stačilo!, když byl na třetím místě kandidátky v Ústeckém kraji.

Na sociálních sítích sdílela video z incidentu uživatelka platformy X vystupující pod přezdívkou Barbora Mercury vlastním jménem Barbora Kuželová. Ve svém příspěvku připomněla kontroverze Marka Cavaliho: „Marek Cavali ještě s jedním hrdinou fyzicky napadli Pavla Novotného. Cavali je lhář a podvodník, který dluží přes sedm milionů za to, že podváděl s fakturami a dluží i na výživném,“ napsala.

Na její příspěvek reagoval také komentátor a stand-up komik Luděk Staněk, který postup Pavla Novotného označil za promyšlený a v dané situaci podle něj správný: „Myslím, že Pavel Novotný je fakt fakt génius svého druhu – když uviděl kameru, okamžitě ruce do kapes a palce ven. To je jednak show trik pro focení a natáčení, ale zároveň okamžitě dáváte najevo, že nejste součást konfliktu, když víte, že existuje záznam. V té situaci je to naprosto antiintuitivní, ale v Pavlově situaci jediné správné jednání,“ uvedl.

Ve svém komentáři dále popsal, že Novotného byla vědomou strategií, jak se v konfliktu zachovat. Není snadné to udělat, protože musíte vyhodnotit, že vás nenapadnou tak moc, abyste to neustál s rukama v kapsách a tím prakticky vzdáváte obranu. V naprosté většině podobných případů je to špatná a nebezpečná strategie, ale v Pavlově případě (s jeho záznamem v rejstříku a tak) jediná možná obrana proti provokaci. Fakt geniální,“ konstatoval Staněk.

 

Pavel Novotný své členství v ODS pozastavil loni v květnu poté, co byl odsouzen ke třem měsícům vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Původně podmíněný trest mu soud změnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků.

Do vězení nastoupil v červenci a na svobodu se dostal na začátku října. Před nástupem do výkonu trestu rezignoval na funkci starosty Řeporyjí, kterou zastával od roku 2018, a letos v lednu podal přihlášku zpět do ODS. Zároveň oznámil, že chce v letošních komunálních volbách znovu kandidovat v Řeporyjích. Pokud ho členové strany podpoří, mohl by zde vést kandidátku ODS. Volby do obecních zastupitelstev se konají na podzim.

