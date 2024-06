„Rusové Ukrajince ubíjejí.“ Profesor Mearsheimer vyvracel „bludy“ z USA

Mearsheimer komentoval slova ministra zahraničí Anthonyho Blinkena, který tvrdil, že Putin chtěl zničit ukrajinskou státnost a začlenit Ukrajinu do Ruska, což se mu kvůli zásahu USA nepovedlo. Takže americká strategie má výsledky. „Není to lež, pokud těm bludům věří,“ řekl k tomu profesor. „Ale to je v mnoha směrech horší než lhaní,“ doplnil. Za nesprávné také považuje tvrzení, že Ukrajina v boji zadržuje Rusy. „Pokud se podíváte na bojiště, ale i za bojiště do Ukrajiny, Rusové Ukrajince ubíjejí,“ soudí profesor. Zdůraznil, že Rusové působí Ukrajincům velké ztráty, mnohem větší, než oni působí jim. A mají více lidí.

Kromě toho, Rusové zničili podstatnou část ukrajinské elektrické sítě, včetně elektráren, takže na některých místech jsou i desetihodinové výpadky. Situace se podle něho ještě zhorší, zvláště v zimě. „Takže myšlenka, že Ukrajině se vede dobře a my jí pomáháme stabilizovat situaci, je klamná,“ shrnul s tím, že to je další případ, kdy Bidenova vláda tvrdí něco, co nedává smysl. „Ukrajina je po uši v problémech a my také,“ dodal. A navíc, Bidenova vláda závazky vůči Ukrajině prohlubuje.

Probíral se také útok americkými střelami ATACMS na Krym, při kterém byli zabiti civilisté. Mearsheimer poznamenal, že na Putina je vyvíjen tlak, aby válku vedl tvrději a aby za poskytování zbraní Ukrajině přišla odveta. Ale podotkl, že zatím se Putinovi daří jak na bojišti, tak v minimalizování eskalace konfliktu. Navzdory tomu, že Zelenskyj chce, aby se NATO do konfliktu zapojilo. Pokud tedy nějaká odveta přijde, bude limitovaná. Např. sestřelení dronů nad Černým mořem. Ale varoval před tím, že americká vláda se nezastaví, takže může dojít k další eskalaci.

Nadhodil také scénář, co kdyby Rusko zaútočilo na sklad munice na východě Polska. „Co s tím uděláme? Nemyslím, že s tím můžeme něco moc dělat. Vystřelíme rakety na ruské území? Teď nemám na mysli ATACMS nebo HIMARS, ale střely z ponorek nebo ze západní Evropy, které ponesou americká letadla. Uděláme to? Já si to nemyslím,“ odhadl s tím, že na eskalačním žebříčku jsou i jaderné zbraně, takže Bílý dům nakonec ustoupí. Uvedl také, že konvenční válka mezi dvěma mocnostmi po zuby ozbrojenými jadernými zbraněmi je neznámé území a nikdo neví, jak by se vyvinula. A varoval, že jak v Rusku, tak v USA budou lídři pod obrovským tlakem, takže je „šance“, že provedou něco „opravdu hloupého“.

Umožnit použití amerických zbraní na ruském území by mohlo pro USA mít následky i jinde. Ruský prezident vzkázal, že mohou začít vyzbrojovat nepřátele USA v zahraničí.

Pokud jde o Donalda Trumpa, který zatím vede předvolební průzkumy, tak Mearsheimer uvedl, že ohledně Ukrajiny má správné instinkty, že je potřeba se dohodnout. Ale je otázka, jestli se mu podaří přitáhnout lidi, kteří toto budou schopni splnit. Ale i kdyby ano, bude čelit odporu těch, kteří chtějí situaci s Ruskem eskalovat.