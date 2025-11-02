„Rychlé, brutální, nenápadné.“ Trump pohrozil Nigérii vojenskou akcí

Americký prezident Donald Trump nařídil Pentagonu, aby se připravil na možnou vojenskou akci v Nigérii. Africkou zemi s více než 220 miliony obyvatel obviňuje, že nedělá dost pro zastavení násilí páchaného islamistickými teroristy na tamních křesťanech. Nigérie Trumpovy domněnky opakovaně popírá.

„Rychlé, brutální, nenápadné.“ Trump pohrozil Nigérii vojenskou akcí
Foto: Screen You Tube Bílého domu
Popisek: Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu

Šéf Bílého domu Donald Trump výrazně vyostřil rétoriku vůči Nigérii. Na sociální síti Truth Social napsal: „Pokud bude nigerijská vláda i nadále dovolovat zabíjení křesťanů, USA okamžitě zastaví veškerou pomoc Nigérii a klidně mohou do této nyní zneuctěné země vstoupit se zbraněmi, aby zcela vyhladily islámské teroristy, kteří páchají tato hrozná zvěrstva. Tímto nařizuji našemu ministerstvu války, aby se připravilo na možnou akci. Pokud zaútočíme, bude to rychlé, brutální a nenápadné, stejně jako terorističtí bandité útočí na naše VÁŽENÉ křesťany! VAROVÁNÍ: NIGERIJSKÁ VLÁDA BY MĚLA JEDNAT RYCHLE!“

Tato slova přicházejí v době, kdy USA obnovily sankční seznam zemí porušujících náboženskou svobodu, na který se Nigérie vrací po pěti letech. Země byla z tohoto seznamu odstraněna v roce 2021 za éry prezidenta Joea Bidena, ale Trump ji nyní řadí vedle Číny, Myanmaru, Severní Koreje, Ruska a Pákistánu. Tento krok otevírá dveře k dalším sankcím.

Země zmítaná násilím

V Nigérii žije přibližně 220 milionů lidí. Některé části populace dlouhodobě čelí násilí ze strany extremistických skupin, včetně Boko Haram. Tato islamistická teroristická skupina se snaží prosadit svou radikální interpretaci islámského práva. Útočí na křesťany i muslimy, pokud je nepovažuje za dostatečně věrné. Na jihu země operují separatisté, na severozápadě zločinecké gangy. Často tu dochází k únosům.

Násilí v Nigérii má různé kořeny. Často bývá nábožensky motivované, objevují se i střety mezi farmáři a pastevci kvůli ubývajícím zdrojům a dochází také ke konfliktům mezi různými etnickými skupinami. Ačkoli mezi oběťmi jsou i křesťané, místní zdroje uvádějí, že většinu obětí tvoří muslimové žijící na převážně muslimském severu Nigérie.

Americká Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu v roce 2024 uvedla, že extremistické násilí v zemi „postihuje velký počet křesťanů a muslimů v několika státech po celé Nigérii“ .

Ústava zaručuje náboženskou svobodu

Nigerijský prezident Bola Ahmed Tinubu Trumpova obvinění ostře odmítl. „Charakteristika Nigérie jako nábožensky netolerantní země neodráží realitu,“ napsal ve svém prohlášení.

Zdůraznil, že ústava zaručuje náboženskou svobodu všem občanům a vláda bojuje proti násilnému extremismu bez ohledu na vyznání pachatelů.

Nigerijské ministerstvo zahraničí vyjádřilo naději na pokračování dobrých vztahů s USA. „Federální vláda Nigérie bude i nadále bránit všechny občany bez ohledu na rasu, vyznání či náboženství. Stejně jako Amerika, ani Nigérie nemá jinou možnost než oslavovat rozmanitost, která je naší největší silou,“ uvedl Kimiebi Ebienfa, mluvčí nigerijského ministerstva zahraničních věcí.

Na hrozbu vojenské intervence Nigérie zatím nereagovala.

Američtí republikáni Trumpovo rozhodnutí podporují. Do návrhu rozpočtu na příští rok zapracovali zvýšené financování programů na podporu náboženské svobody a pomoci postiženým komunitám v Nigérii.

