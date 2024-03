„S Ficem se nemluví.“ Téma se v ČT změnilo v řežbu do Babiše. Ten zatím trhá rekordy jinde

reklama

Lipavský v nedělních Otázkách Václava Moravce tento krok hájil. „Aby proběhlo mezivládní jednání, ve kterém je obsaženo mnoho sounáležitosti a symboliky, tato chvíle v této době není,“ prohlásil.



„Naší vládě jde maximálně o bezpečnost této země, a kdo sleduje poslední dva roky ruskou agresi proti Ukrajině, tak vidí, že Ukrajina je tou hrází proti ruskému vlivu,“ dodal s tím, že kroky členů slovenské vlády „proti této politice“ vnímá coby „zásadní moment“. „Česká vláda byla obviněna z toho, že podporuje válku na Ukrajině – to je naprosto absurdní,“ jmenoval Lipavský, co vadilo českému kabinetu v rámci rétoriky jdoucí od vlády slovenského premiéra Roberta Fica.

„Ohrožuje vláda Roberta Fica bezpečnost České republiky?“ zeptal se po těchto slovech Lipavského moderátor Václav Moravec, který jej žádal, aby „to takto neformuloval“. „Takže neohrožuje,“ měl po této odpovědi jasno moderátor. „Nemůžeme říct, že by slovenská vláda ohrožovala bezpečnost České republiky,“ dočkal se nakonec Moravec odpovědi od českého šéfa diplomacie.



Hned poté Lipavského argumenty kritizoval bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (SOCDEM), jenž připomenul, že v koncepci zahraniční politiky Sněmovny se píše, že úplným základem naší diplomacie a zahraniční politiky jsou sousedské vztahy. Dle Zaorálka Ficova vláda nejenže neohrožuje bezpečnost České republiky, ale též ani naše zájmy v alianci a Evropské unii. Jmenoval, že Ficova vláda nejenže nikterak nezpochybnila balíček finanční pomoci pro Ukrajinu, ale rovněž podpořila vstup Finska a Švédska do NATO.



„Nesouhlasím s Robertem Ficem a souhlasím s panem Lipavským, že mu ta slova vadí,“ uznal Zaorálek, odmítl však, aby se kvůli sporným výrokům Fica takto nabourávala spolupráce s Bratislavou, což se dle něj projeví na spolupráci také v dalších úrovních včetně Visegrádské čtyřky (V4).

„Putin se samozřejmě směje, protože to je pro něj velice výhodné – rozdělme Evropu. My mu na to jdeme… Jak pomůžeme Ukrajině tím, že přestaneme s Ficem mluvit?“ doplnil někdejší ministr zahraničí.



Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) na to reagoval také kritikou jdoucí od předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše směrem ke kroku Fialovy vlády, v níž od expremiéra zaznělo, že to, že se přestanete s někým bavit, chová-li se špatně, platí možná tak na dětském hřišti a nikoliv v rámci mezinárodní politiky. Vondra na tato slova odvětil, že za éry Andreje Babiše „tady žádná zahraniční politika nebyla“. „Prezident Miloš Zeman si tu dělal svou ruskou a čínskou politiku a Andrej Babiš si dělal svou politiku podpory svých byznysových zájmů a ministr zahraničí Petříček se v tom motal a mlčel,“ míní Vondra, kterého v týdnu nazval právě exprezident Zeman „idiotem“.

Jak ale ukázal únorový volební model agentury Kantar pro Českou televizi, Babišovo hnutí i přes kritiku dále posiluje. Jeho náskok je v průzkumu patrný jak vedle druhé ODS, tak i případné koalice SPOLU. Oproti ní by dosáhlo na takřka dvojnásobný zisk. Pokud by strany kandidovaly samostatně, do Sněmovny by se dostalo šest subjektů.



(Screen: ČT24)



„My se sousedy nic nerušíme, my se Slovenskem spolupracujeme a komunikujeme dál,“ pronesl poté Vondra s tím, že jde o „pozastavení“ mezivládních konzultací na několik týdnů či měsíců. „Nic jiného se nastalo,“ řekl Vondra s klidem, na což však moderátor Moravec udiveně položil dotaz, zda-li lze tento vládní krok takto lehce přejít. „A to není zásadní?“ ptal se evidentně překvapený Moravec. Dle Vondry jde o krok, který by podpořil i on sám.

Dosavadní jednání Fialy s Ficem podle europoslance „nebyla jednoduchá“. „Já jsem s premiérem mluvil a dvakrát fakticky spolknul ropuchu. Musel poslouchat tu putinovskou propagandu přímo z úst slovenského premiéra,“ řekl. Fiala dle něj již nechtěl tyto „ropuchy polykat“.



Lipavský poté odmítl, že by měl v plánu rušit setkání se slovenským ministrem zahraničí Jurajem Blanárem, jež proběhne 21. března v Praze a vrátil se opětovně k důvodu české vlády k řešení mezivládních jednání. „Slovensko se do té situace vmanévrovalo samo. Bylo to to divadlo, které Fico sehrál ohledně účasti v Paříži,“ dodal.



Následně se ohradil i on vůči předsedovi ANO Andreji Babišovi. „On provedl naprosto šílené veletoče s česko-polskými vztahy, nechal se vodit v evropské politice naprosto šíleným způsobem od Orbána a teďka najíždí na nějakou pacifistickou notu. Nevím, kdo mu ty jeho mírové příspěvky píše, ale mně přijde, že už začíná být bezpečnostním ohrožením této země způsob, kterým podkopává obranyschopnost a mezinárodněpolitické postavení naší země,“ uvedl Lipavský, na což přímo po otázce moderátora Moravce deklaroval, že je Andrej Babiš „skrze jeho výroky“ bezpečnostním ohrožením České republiky.

Zaorálek poté krok vlády vůči Slovensku opět odmítl s tím, že právě kvůli tomu, co se děje na Ukrajině, „musíme usilovat o určitou jednotu“. Uvedl, že spolupráce v rámci V4 nikdy nebyla zcela jednoduchá, ale přesto se země mezi sebou dokázaly nakonec shodnout na důležitých otázkách a to včetně toho, že situaci na Ukrajině označily za „jednoznačnou agresi“.



Byť znovu odmítl rétoriku slovenského premiéra, reakce Fica na jednání v Paříži a myšlenku jednotek NATO na Ukrajině, kterou následně odmítla většina světových státníků, již dle Zaorálka nebyla nikterak nepochopitelná a jeho svolávání bezpečnostní rady státu označil za „docela racionální reakci“.



Vondra poté poukázal na Ficova slova, kdy tvrdil, že se společné vztahy rozhodla „česká vládní garnitura ohrozit jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině, zatímco slovenská vláda otevřeně hovoří o míru“. „Takto to přece není. My všichni chceme mír. Ale ten mír nesmí být kapitulací Ukrajiny a nesmí být pozvánkou k dalším ruským dobyvačným imperiálním choutkám,“ prohlásil Vondra s tím, že to závisí nikoliv na Ficovi, ale na tom, aby s mírovými podmínkami souhlasil Putin, Kyjev, a aby součástí dohody, byť i kompromisní, byly bezpečností garance pro Ukrajinu.

Dle Vondry šlo u Macronových slov nikoliv o vyslání vojáků NATO do bojů. „Tam jde o to, aby byla na Ukrajině zařízení a bezpečnostní garance, které vyloučí to, že by si Rusko trouflo dále útočit,“ naznačil s tím, že Macron je hlavou státu, který má po Velké Británií a Spojených státech „nějaké odstrašující prostředky“.

