„Se po*rali, d*menti.“ Kus Prahy zavřen. Piráty a spol. Vyvalily se žluč i informace

Doprava na Smetanově nábřeží v Praze je zase o něco „klidnější“ a na místě, kde dříve jezdila auta, jsou nyní zahrádky místních podniků. Podle náměstka pro dopravu a A2larmu jde o posun do 21. století. Podle mnoha komunálních politiků a jiných osobností jde o pirátskou zvůli a neschopnost. Zazněly ironické pochvaly, sprostá slova i vzpomínky na Pavla Béma. A také perličky z jednání zastupitelstva. „Nájemce jedné ze čtyř provozoven (kterým by uzavřením vznikl zadarmo unikátní prostor pro zahrádky) zkoprnělým zastupitelům sdělil, ať se moc nevybavujou a koukaj nábřeží uzavřít, protože on už si nakoupil stolky a židličky,“ informoval člen pražské ODS.

Již 19. května se pirátský primátor Zdeněk Hřib na Facebooku tázal, zda má být ze Smetanova nábřeží pěší zóna. „Podle mě si tohle místo zklidnění zaslouží. Aby tu mohli lidi chodit posedět na zahrádky, odpočinout si nebo si užít pěkné výhledy na Vltavu a panoramata Prahy,“ tvrdil. A podle svého názoru se také zařídil, když nechal zavřít jízdní pruh ve směru od Národního divadla po konec parku Národního probuzení. Anketa Vládnou Piráti hlavnímu městu Praze kvalitně? Ano 2% Ne 96% Nevím, nezajímá mě to 2% hlasovalo: 529 lidí

Zdůvodnění? „Chceme tak podpořit místní gastro podnikatele, kteří teď prodělávali ztráty během koronakrize. Teď tady budou moci mít předzahrádky. Radní pro kulturu Hanka Třeštíková tady dále chystá kulturní program, takže se máte na co těšit. Smysl to dává i dopravně. Blanka se stavěla, aby odlehčila právě dopravě v centru. Tohle by mohl být začátek. Jak říká kolega Scheinherr, můžeme si to dovolit. Jen 15 % lidí, kteří se tu objeví, jede autem. Úsek se dá navíc objet po Divadelní nebo Karoliny Světlé. Takže není důvod čekat. Už je načase, aby Praha dohnala trendy světových metropolí,“ zdůvodnil Zdeněk Hřib rozhodnutí, které se rozhodl potvrdit si anketou. V té se 5,1 tisíce uživatelů vyjádřilo pro pěší zónu, 1,4 tisíce proti.

„Chceme z našeho města udělat moderní evropskou metropoli a včera jsme k tomu svedli bitvu na zastupitelstvu. To by jeden neřekl, jak těžké je posunout se přemýšlením do jednadvacátého století. Do časů, kdy moderní evropská města už dávno nechápou své ulice a bulváry jako koridory pro nekonečné proudy aut, ale jako místa, kde žijí, dýchají a prožívají své starosti a radosti lidé. Jako místa, kam se chodí na procházku, kde si třeba mohou hrát děti,“ zdůvodňoval opatření zmíněný náměstek pro dopravu.

Uzavření jednoho pruhu dostalo pochvalu na webu A2larm, konkrétně od redaktorky Táni Zabloudilové. „V jiných městech po karanténě zavádějí kilometry pěších zón a cyklostezek, v Praze málem neprojde ani 150 metrů. Jak říká Vladimir 518: Praha je planeta. Podle toho, jak málo ji ovlivňuje dění v jiných městech, se zdá, že je jediná ve vesmíru. Uzavřené Smetanovo nábřeží budeme mít letos v létě jako ukázku toho, co se děje na ostatních planetách. A jako připomínku, jaké strany mají volit místní, kteří by rádi, aby se Praha městům v západní Evropě přiblížila i něčím dalším, než objemem turistů. Pořád tu jsou i ty, které chtějí udržovat skanzen 90. let.“

Našlo se však dost těch, které uzavírka vytočila. Z komunálních politiků už se ozval poslanec a zastupitel na magistrátu za ANO Patrik Nacher, který upozornil na to, jakým způsobem byla uzavírka ustanovena. „Smetanovo nábřeží zavřeno navzdory usnesení zastupitelstva, v rozporu se stanoviskem Praha 1 – neskutečná zvůle. Takhle vládnou ti 'lepší‘ demokraté – Piráti a Praha sobě. Třetí koaliční subjekt je totiž také proti. V politice se občas říká, že většina válcuje menšinu, tady máme inovaci – menšina válcuje většinu...“

Z řad Společných sil pro Prahu se ozvala Hana Kordová Marvanová, která měla určité pochybnosti, zda jde o dobrý nápad. „Projíždějící auta v jednom směru a tramvaje, to nevypadá na klidné posezení,“ odtušila.

Také bývalý starosta Prahy 3 za ODS Alexander Bellu měl co říci: „Přesně se potvrdilo, co jsem psal ve čtvrtek. Menšina drtí většinu. I přes odpor koaličního partnera, opozice, městské části Praha 1 a většiny Pražanů si Piráti a Praha Sobě protlačili na sílu tenhle 'infrastrukturní počin roku‘. S radostí vzpomínám na dobu, kdy byl primátor Pavel Bém, stavěla se Blanka a Praha se rozvíjela koncepčně a s rozmyslem.“

Na Piráty a Prahu sobě pršela celá řádka ironických poznámek spolu s fotografiemi prázdných židlí u podniků, kde si měli Pražané 'klidně posedět'. „Gratulace na magistrát radnímu a náměstkovi pro cyklistickou a hromadnou dopravu,“ vzkázal moderátor Mall TV Luděk Staněk. „Tak to je nápad roku, ty vole!“ přidal se marketér Michael Skřivan.

Herní vývojář Daniel Vávra se o „Hřibátorově“ nápadu rozepsal důkladněji. „Posedět si vedle tramvajových kolejí na dlaždbě byl vždy můj sen a konečně mi ho splnil! Vždyť situace byla doposud zcela tristní! Nejbližší posezení je od tohoto místa vzdálené neuvěřitelně nepřekonatelných 20 metrů na náplavce a ještě navíc tam je stín, stromy a genius loci nezpestřují projíždějící tramvaje a žluté betonové zátarasy. Jak nedůstojné setkávání chtivého automatčíka,“ sršel ironií.

A připomenul, že kromě pražské Náplavky je v okolí dále Žofín, Střelecký ostrov a Kampa. To vše ve vzdálenostech pěšky zvládnutelných. „Situace, kam si jít posedět v Praze, je díky našemu primátorovi zcela vyřešena a na další dlouhé roky nám tak zajistil jednak skvělé nejkulturnější posezení, tak zhoršení dopravní situace ve všech okolních ulicích, zhoršenou dostupnost obydlí pro místní a přenádherný pouliční dizajn v podobě stylových betonových zátarasů. A to se vyplatí!“ šil Vávra dál do primátora a otřel se i o plánování částečné uzavírky.

„Nějaký hlupák by si snad mohl myslet, že by to chtělo nejdříve domyslet dopravu, následně nejdřív složitě architektonicky řešit a rekonstruovat dané místo, rozšířit chodníky, nějak esteticky vyřešit zábrany, aby lidé nepadali pod kola tramvají a vůbec i zjistit, jestli je něco takového vůbec potřeba. Piráti to ale umějí lépe a akčně. Prostě dají na silnici betonové kvádry a p****te se všichni. Auta jsou zlo a my je zničíme,“ parodoval smýšlení odpůrců automobilové dopravy v hlavním městě. A „ocenil“, že se Hřib věnuje takovýmto „zlepšením“, „i přestože je v přímém ohrožení života proradnými Putinovými agenty a neví dne ani hodiny, kdy mu někdo hodí novičok do sojového laté“.

„Teď bych ještě nějak nechal zavalit Blanku, zbořil bych mosty přes Vltavu a zajistil praktické přívozy a na Národní třídě bych udělal barikádu proti zlotřilým SUV miliardářů,“ navrhl na závěr.

I marketér Jakub Horák, který Pirátům připravoval kampaň, pochyboval o smysluplnosti uzavírky. „Současné vedení města podporuju, ale tohle je teda podivnej nápad. Kdyby se to nábřeží zavřelo celý – ok, je to běs, ale aspoň to zelené zlo má nějakou úroveň. To tam vážně budou sedět lidi za něčím, co mi připomíná zátarasy v Kábulu, a těsně kolem nich co chvíli svištět tramvaje? Nemělo by větší logiku, kdyby ty restaurace dostaly místo na zahrádky o patro níž na Náplavce, kde je klid a nic tam nejezdí? Anebo opravdu zavřít pro auta i pro tramvaje celé nábřeží od Národního až ke Klárovu – vždyť ta rušná silnice a ten přechod pro chodce, kterým končí Karlův most na staroměstské straně, je urážkou historických památek, které jsme převzali od předků a genia loci toho náměstí s pomníkem Karla IV.“

Ke kritikům se přidal též advokát Radek Suchý z Trikolóry, který prohlásil, že jde o další nekompetentní rozhodnutí nekompetentní pražské vlády. „Praha a její obyvatelé si tyto experimenty opravdu nezaslouží... Hřib a jeho družina kromě provokací a vyvěšování tibetských a duhových vlajek pro Prahu takřka neudělala a nedělá nic. Doprava je katastrofální, živnostníci jsou buzerováni, v době, kdy mají všichni finanční potíže a nevědí, zda přežijí se svým podnikáním, tak magistrát velkoryse podpoří radovánky menšin,“ vyjmenovával Suchý nedostatky a dodal, že by si je obyvatelé Prahy měli pamatovat do dalších voleb.

Kdo dále vyjmenovával selhání magistrátu pod vedením trojkoalice Praha sobě, Pirátů a Společných sil pro Prahu, byl analytik Petr Markvart. Magistrát je prý veden „pirátskou sebrankou a jejími parťáky, klimatickým alarmistou Čižinským a kavárníky z TOP 09“.

Na svědomí podle něho mají:

„– zhoršení vztahů s Ruskem a Čínou v úkolu americké lobby;

– rozkopání nedávno opravených komunikací za účelem instalace cyklopruhů (většinou při paralelních cyklostezkách);

– zrušení novoročního ohňostroje a z toho plynoucí nahrazení téhož výbuchy a světlicemi místních výrostků, které nadělají stokrát více škody;

– nastolení trendu milionových dotací na festivaly Prague Pride, které kromě zahraničních sodomitů a jejich domácích nevládek nikomu a ničemu neslouží;

– vybudování idylického zákoutí uprostřed vozovky a vedle refíže, se zátarasy a lesem dopravních značek pro dva předražené podniky, kam nikdo nechodí, a to vše v rámci zklidnění Smetanova nábřeží.“

„Tak to stačilo, seberte si svoje třírohé klobouky, stav klimatické nouze, PornoMíšu, jaderného ekologa a další bizár a táhněte do hajzlu!“ vzkázal směrem k magistrátu.

Majitel košer restaurace Aaron Günsberger, který nedávno pomáhal s distribucí dezinfekce, nejdříve nemohl uvěřit, že v Praze bylo něco takového vytvořeno, takže se jel podívat na vlastní oči. „Ty vole, to se posrali, ne? Dementi,“ poznamenal při jízdě okolo betonových zábran.

Velmi krátce zhodnotil počínání vedení Prahy bývalý starosta Prahy 5 za ODS Milan Jančík prohlášením „Hovada“ a přisadil si i publicista Dušan Neumann: „Ale aby debilové opravili chodník, je nenapadne. Piráti pořád patří na ráhno.“

Anketa Kdo víc přispěl ke zvládnutí koronakrize? Andrej Babiš 77% Jan Hamáček 8% Ani jeden! 15% hlasovalo: 13728 lidí

Myslím, že tenhle mini příběh by mohl sloužit všem ctihodným konšelům, kteří pro podobné 'strategické‘ plány hlasují s tím, že jsou v nich stejně kecy o ničem. Ano, jsou. Akorát se na nich může sociopatickej ujo s patetickou nenávistí k demokratický debatě točit. Na vašich hlasech holt záleží, vždy.

Mimochodem, na základě stejného strategického plánu se v Praze taky vyhazují peníze oknem, jako třeba v těchto dnech na Modřanské, kde se staví na vozovce cyklopruh, který je vzdálen od DVOU cyklostezek cca 20 metrů...“

A přidal další „pamětihodnost“: „Jeden ze současných koaličních subjektů, který se alespoň na oko tváří jako 'pravicový‘, se zjevně lekl negativních emocí kolem idiotského nápadu zavřít část Smetanova nábřeží a předložil návrh usnesení, ve kterém navrhl nábřeží zavřít na zkušební dobu jednoho měsíce a pak se uvidí. Že to je jen laciný trik, je jasné každému, protože za měsíc de facto prázdninového provozu si neověříte ani podělaný trenky, natož dopravu. Ale vítejte v Praze za časů 'koalice změny‘. Do celé věci se ovšem vložila Sandra Udženija a koaliční zastupitele vytrolila takovým způsobem, že si nakonec odsouhlasili usnesení, ve kterém se zavazují, že bez předchozího výslovného souhlasu Prahy 1 (se kterou se do té doby nikdo nebavil), se nic nikde uzavírat nebude. Ta dáma je génius.

PS: Jo a další pamětihodností bylo ke stejnému bodu 'vystoupení veřejnosti‘, které obstaral nájemce jedné ze čtyř provozoven (kterým by uzavřením vznikl zadarmo unikátní prostor pro zahrádky). Ten zkoprnělým zastupitelům sdělil, ať se moc nevybavujou a koukaj nábřeží uzavřít, protože on už si nakoupil stolky a židličky...“

