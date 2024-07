„Setkání dvou ukrajinských premiérů, krása.“ Fiala a Šmyhal v Praze. Lidé se smějí

Fiala na síti X informoval o společném jednání české a ukrajinské vlády, které v úterý probíhá v Praze. „Přivítal jsem v Praze ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala na společném jednání vlád Česka a Ukrajiny. Kromě obranné spolupráce jsme řešili energetiku, český export a další zapojení českých firem v obnově Ukrajiny,“ uvedl Fiala.

Kvůli odlišným postojům k pomoci Ukrajině přitom česká vláda zrušila tradiční bilaterální setkání se slovenskou vládou Roberta Fica. „Ještě nedávno česká vláda jednala se slovenskou vládou. Docela změna,“ komentují lidé.

Někteří jsou mnohem ostřejší a Fialu rovnou označují za detašovaného ukrajinského premiéra. „Dva premiéři jedné země na jednání v úplně jiné, co to má zaplatit. Ukrajina udělala skvělý tah, když si u nás zřídila detašovanou vládu. Tak šup šup poslat nějaký ty miliardy, jinak se vám do kampeličky nic nevrátí,“ napsal jeden z komentujících.

„Setkání dvou ukrajinských premiérů, to je krása,“ přidal se další.

„Ukrajinský premiér venčí svého ukrajinského fialového čokla,“ objevuje se v množství podobných příspěvků.

Lidé také připomínají, že aktuálně vláda řeší, jak zapracovat do českých zákonů Green Deal, což lidem způsobí nemalé výdaje. „Vláda projednává, jak zapracovat do zákonů evropskou směrnici, kterou jste lidem zajistili placení povolenek na naftu, benzín a plyn, a vy místo, abyste rezignoval, že jste něco takového dopustil, tak plánujete obnovu Ukrajiny?“ ptá se jeden z diskutérů.

Objevilo se i několik pozitivních ohlasů, že z přátelství s Ukrajinou budou těžit české firmy při poválečné obnově Ukrajiny. „Jasně je vidět, kdo je ve světě respektován. České firmy budou mít díky pomoci české vlády Ukrajincům snadný přístup na tamní trh. Zařídila by to dnešní opozice? Asi těžko...,“ má jasno mladý člen ODS Dominik Kolder.

